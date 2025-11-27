5 item kết hợp hoàn hảo với áo trắng, mặc đẹp chưa bao giờ đơn giản đến thế

Áo trắng luôn được coi là một trong những item cơ bản, không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của mọi chị em. Trong mùa lạnh, áo trắng không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, dễ chịu. Đặc biệt, áo trắng còn cực kỳ dễ phối đồ, phù hợp với nhiều phong cách từ công sở, dạo phố cho đến các buổi hẹn hò cuối tuần.

Nếu bạn đang tìm kiếm những cách mix đồ đơn giản mà vẫn đẹp mắt với áo trắng trong mùa lạnh, dưới đây là 5 item tuyệt vời sẽ giúp bạn hoàn thiện bộ trang phục một cách dễ dàng.

Chân váy

Chân váy là lựa chọn tuyệt vời để kết hợp cùng áo trắng trong những ngày trời lạnh. Nếu bạn yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái, một chiếc áo thun dài tay hoặc áo len trắng kết hợp với chân váy midi hoặc chân váy bút chì là sự kết hợp hoàn hảo.

Mùa lạnh không phải là lý do để bạn từ bỏ sự duyên dáng của chân váy. Bạn có thể chọn những kiểu chân váy với chất liệu dày dặn như vải tweed hay vải dạ, chúng sẽ giữ ấm cho bạn mà vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch.

Quần âu ống suông

Quần âu ống suông luôn là lựa chọn an toàn nhưng vô cùng sành điệu cho những ai yêu thích sự tinh tế, thanh lịch. Đây là item cực kỳ dễ phối với áo trắng trong mùa lạnh. Chỉ cần một chiếc áo thun dài tay hoặc áo len trắng nhẹ nhàng, bạn đã có thể tự tin dạo phố hay đến công sở mà không lo bị lạnh. Quần âu ống suông với chất liệu dày dặn như len hoặc vải dạ rất phù hợp với không khí mùa đông, đồng thời giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển mà vẫn giữ được sự chỉn chu.

Để tăng phần nổi bật cho bộ trang phục, bạn có thể kết hợp với một đôi giày cao gót đơn giản hoặc những đôi boots cao gót, tạo điểm nhấn cho đôi chân dài và thêm phần sang trọng. Một chiếc áo khoác ngoài vừa vặn sẽ hoàn thiện set đồ của bạn, mang lại vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần ấm áp.

Quần đen

Quần đen là item cực kỳ dễ kết hợp với bất kỳ kiểu áo nào, và tất nhiên, áo trắng cũng không phải là ngoại lệ. Sự kết hợp giữa áo trắng và quần đen luôn mang lại cảm giác thanh thoát, tối giản nhưng vẫn rất sang trọng. Trong mùa lạnh, bạn có thể chọn một chiếc áo len trắng ôm sát kết hợp cùng quần đen có thể là quần skinny, quần ống đứng hoặc quần ống rộng, tùy thuộc vào sở thích và phong cách của mình.

Quần đen không chỉ dễ dàng tạo ra những bộ trang phục có tính ứng dụng cao mà còn giúp bạn dễ dàng tạo dựng nhiều phong cách khác nhau, từ công sở đến dạo phố hay thậm chí là dự tiệc. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, bạn có thể kết hợp thêm những phụ kiện như túi xách da, giày boots hoặc một chiếc áo khoác dáng dài.

Quần jeans xanh

Nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung, năng động, quần jeans xanh là item không thể thiếu khi kết hợp với áo trắng. Dù là một chiếc áo thun dài tay đơn giản hay áo len trắng nhẹ nhàng, quần jeans xanh luôn giúp bạn trông trẻ trung và thoải mái.

Quần jeans là lựa chọn lý tưởng để diện trong những ngày trời lạnh nhưng không quá khắc nghiệt. Bạn có thể chọn những mẫu jeans ống đứng, jeans ống loe hoặc skinny để có một vẻ ngoài thật trẻ trung và sành điệu.

Quần màu be

Màu be là một tông màu trung tính dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau, và khi kết hợp với áo trắng, sự trang nhã của cả hai sẽ tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế. Quần màu be có thể là quần nhung tăm, quần tây hay quần ống suông, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái nhưng không kém phần thanh lịch.

Đặc biệt, trong mùa lạnh, bạn có thể phối quần màu be với áo len trắng dáng dài, tạo nên một set đồ nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Để hoàn thiện bộ trang phục, một đôi giày oxford hoặc giày boots sẽ giúp bạn thêm phần sang trọng và cuốn hút.

Ảnh: Sưu tầm