Set đồ kiệm vải giá bạc tỷ của Lisa

Trưa ngày 4/2, Lisa bất ngờ khiến Instagram cá nhân "nổ tung" khi đăng tải loạt ảnh chụp giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Giữa cái lạnh âm độ, em út BLACKPINK xuất hiện với tạo hình táo bạo, khoe trọn vóc dáng săn chắc trong set nội y siêu nhỏ, phô diễn vòng eo thon gọn. Làn da nổi bật giữa nền tuyết, ánh mắt sắc sảo cùng khí chất high fashion của Lisa khiến loạt ảnh nhanh chóng viral chỉ sau vài phút đăng tải.

Nếu phần đông cư dân mạng bị thu hút bởi màn khoe dáng của nữ idol, thì giới mộ điệu thời trang lại nhanh chóng nhận ra giá trị thật sự nằm ở những món đồ giữ ấm còn lại trong outfit. Lisa khoác lên mình loạt item thuộc bộ sưu tập collab giữa NOCTA (nhánh thời trang do Drake bắt tay cùng Nike) và thương hiệu xa xỉ mang đậm tinh thần gothic: Chrome Hearts.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong tổng thể trang phục chính là chiếc áo phao oversized có mức giá lên tới 39.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Đi kèm là mẫu quần sweatpants cùng bộ có giá "dễ thở" hơn với giá khoảng 6.000 USD (khoảng 116 triệu đồng).

Ảnh IGNV

Bộ sưu tập NOCTA x Chrome Hearts được giới mộ điệu gọi là "thánh vật sưu tầm" ngay từ khi ra mắt vào cuối 2025 khi quy tụ cú bắt tay của 3 "ngôi sao Hip-Hop"gồm rapper Drake, Nike và Chrome Hearts. Chiếc áo phao mà Lisa diện chính là trái tim của cả bộ sưu tập, mẫu puffer jacket này gây choáng bởi thiết kế camouflage "Realtree" độc quyền, nhưng thay vì họa tiết cành cây lá rừng quen thuộc, toàn bộ bề mặt được tái hiện bằng biểu tượng thánh giá đặc trưng của Chrome Hearts.

Họa tiết chữ thập được khắc và dập nổi tỉ mỉ trên da Ý cao cấp, phần khóa kéo và cúc áo đều được chế tác từ bạc sterling mang hình dao găm và thánh giá - những chi tiết biểu tượng làm nên tên tuổi Chrome Hearts, biến chiếc áo thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Chính sự cầu kỳ trong từng chi tiết này đã lý giải cho mức giá khủng của chiếc áo phao.

Ảnh supreme_leaks_news.

Bên cạnh jacket, bộ sưu tập còn bao gồm các item "dễ tiếp cận" hơn như áo thun và sweatshirt, tất cả đều mang logo đồng thương hiệu NOCTA x Chrome Hearts cùng họa tiết cross-camo in dày dặn. Dù vậy, đây vẫn là những món đồ cực kỳ giới hạn, chỉ được phân phối thông qua kênh "bạn bè và gia đình" hoặc một số ít cửa hàng flagship của Chrome Hearts.

Ảnh Chsemia

Màn collab này được xem là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Drake và Nike, chứng minh rằng NOCTA hoàn toàn có thể bước ra khỏi sân chơi thể thao để tiến thẳng vào thế giới thời trang xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD.

Giữa trời tuyết lạnh giá, Lisa không chỉ khiến mạng xã hội dậy sóng vì tạo hình gợi cảm, mà còn âm thầm khẳng định vị thế fashion icon khi khoác lên mình một trong những set đồ hiếm và đắt đỏ bậc nhất làng thời trang hiện tại.