Seohyun đã U30 nhưng vẫn trẻ trung như nữ sinh, bất ngờ nhất là dùng toàn đồ makeup bình dân

Mới đây, cô nàng Seohyun vừa tham dự chương trình Knowing Brothers và giành được nhiều chú ý khi trổ tài nhảy ca khúc How You Like That của BLACKPINK. Đến dự chương trình lần này, cô nàng em út của SNSD chứng minh khả năng hack tuổi tài tình khi đã U30 mà vẫn diện đồ nữ sinh ngon ơ, xinh xắn ra trò mà chẳng hề cưa sừng làm nghé chút nào.

Diện đồng phục học sinh, Seohyun đã U30 mà vẫn xinh tươi như nữ sinh, nhan sắc vừa rạng rỡ lại vừa ngọt ngào.

Cô trang điểm khá nhẹ nhàng, để tóc dài buông xõa hơi uốn xoăn nhẹ. Màu tóc sáng giúp cô trông trẻ trung và sáng da hơn đáng kể.

Đã U30 nhưng quả thật Seohyun vẫn hack tuổi cực "ngọt" khi diện đồ học sinh.

Để có diện mạo xinh tươi như Seohyun, bạn cũng có thể học theo bằng cách sắm ngay những món mỹ phẩm mà cô đã diện. Đầu tiên cô đã dùng phấn má hồng 3CE Face Blush màu Peach Splash.



Dòng phấn má hồng dạng bột với thiết kế hũ nhỏ xinh, chất phấn được đánh giá là rất mịn và mỏng, bám da tốt mà không gây bí bức khó chịu. Đây cũng là dòng phấn má hồng được nhiều cô nàng học sinh sinh viên yêu thích.

Tiếp theo cô đã mix 2 màu son MAC Versicolour Stain màu Tattoo My Heart và MAC Versicolour Varnish Cream Lip Stain màu Crushing It để có được màu son hồng đào tự nhiên.

MAC Versicolour Stain màu Tattoo My Heart có công thức sánh mịn với độ bóng nhẹ, giữ màu son bền cả ngày mà vẫn rất nhẹ môi.

MAC Versicolour Varnish Cream Lip Stain màu Crushing It với thành phần nhiều dưỡng hạn chế môi bị khô tróc, son hứa hẹn bền màu tới 12 giờ.

