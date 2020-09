Từ con ghẻ thành con cưng của stylist, Rosé soán ngôi cả Jennie và đàn chị Jessica khi diện vòng cổ kim cương 20 tỷ VNĐ

Dù Rosé rất xinh đẹp và tài năng nhưng người hâm mộ của cô từng nhiều lần bức xúc vì cho rằng cô không được stylist đối xử công bằng. Thậm chí dân tình còn từng gọi vui Rosé là con ghẻ của stylist vì tóc tai bao lần như một, đến makeup artist cũng phân biệt đối xử.

Tuy nhiên mọi chuyện giờ đây có lẽ đã khác, từ con ghẻ Rosé dường như đã thăng cấp thành con cưng thậm chí còn giật luôn chức quán quân hàng hiệu của Jennie. Minh chứng chính là hình ảnh sang chảnh và chiếc vòng cổ đắt đỏ mà Rosé diện trên tạp chí mới.



Xuất hiện trên tạp chí W Korea mới đây, Rosé sang như minh tinh với cả thần thái và style xuất sắc.



Bên cạnh bộ vòng tay, nhẫn có giá 2,5 tỷ mà Rosé đã diện, dân tình còn phát hiện cô đeo chiếc vòng cổ siêu đắt đỏ của nhà mốt Tiffany & Co. Chiếc vòng cổ mà Rosé đã đeo nằm trong BST Blue Book 2020 của Tiffany & Co.

Trước đó, món trang sức danh giá này từng được minh tinh Charlize Theron diện tới lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 77.

Được biết, chiếc vòng cổ này có giá 885.000 USD ~ 20,5 tỷ VNĐ. Vòng có đính 57 cara kim cương và đá sapphire cùng với một viên ngọc lục bảo 10 carat.

Trước đó, Jennie từng là thành viên diện trang sức đắt nhất nhóm. Đó là mẫu vòng vòng đính kim cương của thương hiệu Shay có giá 1,8 tỷ đồng mà cô đeo trong MV How You Like That.



Không những tiếm ngôi Jennie, Rosé còn là idol Kpop diện trang sức đắt đỏ nhất. Trước đó danh hiệu này thuộc về Jessica Jung với chiếc vòng cổ kim cương 5 tầng đến từ thương hiệu Messika, giá 19 tỷ VNĐ.

Dân tình đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra giá trị mẫu vòng cổ mà Rosé đã đeo. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý.

- Bất ngờ quá, không thể tin vòng đắt đến mức ấy luôn đó.

- Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không dám đeo mất, chỉ sợ làm xước nó thôi.

- Không thể tin là Rosé lại được giao trọng trách đeo chiếc vòng đắt đỏ như vậy. Cô ấy đỉnh quá.

- Đẹp ghê, cả Rosé lẫn vòng cổ.

- Hơn 1 tỷ won đó, ôi trời ơi.



Nguồn: Storykpop