Sau tuổi 40, tôi kiên trì 3 việc trong một năm: Da căng hơn, tóc đẹp và vóc dáng cũng trẻ trung hẳn

Trước đây, tôi cũng không phải kiểu người lúc nào cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống như hiện tại. Đặc biệt sau tuổi 30, những thay đổi trên gương mặt bắt đầu xuất hiện rõ hơn: da dễ khô, thiếu độ căng, những nếp nhăn nhỏ dần lộ ra, sắc mặt cũng không còn tươi tắn như những năm đôi mươi. Cảm giác lo lắng về tuổi tác gần như không thể tránh khỏi.

Cũng từ thời điểm đó, tôi bắt đầu thay đổi cách chăm sóc bản thân. Thay vì chỉ tập trung vào việc mua thêm mỹ phẩm, tôi đặt ra hai mục tiêu khá đơn giản: giữ vóc dáng nhẹ nhàng, săn chắc và chăm da theo hướng chống lão hóa lâu dài . Sau khoảng một năm duy trì, điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là trông trẻ hơn bao nhiêu tuổi, mà là cơ thể gọn gàng hơn, da ổn định hơn và tổng thể nhìn có sức sống hơn trước.

1. Da khô sau tuổi 30 cần được ưu tiên phục hồi và giữ ẩm

Trước đây, tôi thường chú ý đến các sản phẩm làm sáng hoặc chống nhăn nhưng lại bỏ qua một điều rất cơ bản: da thiếu ẩm có thể khiến những dấu hiệu tuổi tác trông rõ hơn.

Khi da đủ ẩm, bề mặt da thường mềm mại và căng hơn, các nếp nhăn li ti do khô cũng bớt nổi bật. Vì vậy, chu trình dưỡng da của tôi dần đơn giản hơn, ưu tiên sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm tốt, kết cấu dễ chịu và không khiến da bị quá tải.

Tôi cũng bắt đầu làm quen với phương pháp dưỡng da bằng dầu. Với da khô, một lượng dầu dưỡng vừa phải ở bước cuối có thể giúp khóa ẩm và tạo cảm giác da mềm hơn vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, tôi không dùng quá nhiều mà chỉ vài giọt, nhất là những ngày da khô hoặc ngồi điều hòa lâu.

Điều quan trọng nhất tôi rút ra được là chống lão hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những sản phẩm thật mạnh. Đôi khi, việc giữ cho hàng rào bảo vệ da ổn định, hạn chế khô căng và duy trì độ ẩm đều đặn đã là một nền tảng rất quan trọng.

Bên cạnh dưỡng ẩm, kem chống nắng vẫn là bước tôi cố gắng duy trì mỗi ngày. Bởi chăm da kỹ đến đâu nhưng bỏ qua việc bảo vệ da khỏi tia UV thì những vấn đề như sạm màu, đốm nâu hay lão hóa sớm vẫn dễ xuất hiện.

2. Muốn gương mặt trông trẻ hơn, mái tóc cũng rất quan trọng

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của tôi lại đến từ mái tóc. Trước đây tôi không quá quan tâm đến việc chăm tóc, nhưng càng lớn tuổi càng nhận ra tóc khô, xẹp hay thiếu độ bóng có thể khiến cả gương mặt trông mệt mỏi hơn. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc da đầu và hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt quá thường xuyên, tôi duy trì thói quen chải tóc nhẹ nhàng bằng lược đệm khí hoặc lược gỗ.

Về chế độ ăn, tôi bổ sung đa dạng các loại hạt và thực phẩm giàu chất béo tốt, protein, vitamin và khoáng chất. Tôi cũng thích ăn mè đen như một phần của chế độ ăn hàng ngày, nhưng không xem đây là thực phẩm "thần kỳ" giúp tóc đẹp ngay lập tức.

Thực tế, một mái tóc khỏe thường đến từ tổng thể nhiều yếu tố: dinh dưỡng, giấc ngủ, cách chăm sóc tóc và cả tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

3. Tập lưng là thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả thẩm mỹ rất rõ

Nếu phải chọn một nhóm bài tập mà tôi thấy đáng duy trì sau tuổi 30, đó là tập phần lưng và vai. Có câu nói vui rằng "lưng mỏng đi một chút, nhìn trẻ ra vài tuổi". Nghe có vẻ phóng đại nhưng xét về mặt hình thể, điều này khá dễ hiểu.

Khi cơ lưng và vai khỏe hơn, tư thế đứng thường thẳng hơn, vai bớt xuôi về phía trước và vóc dáng nhìn thanh thoát hơn. Đặc biệt khi mặc áo sơ mi, váy hai dây hoặc những món đồ ôm nhẹ phần thân trên, một tấm lưng gọn sẽ giúp tổng thể trông cân đối và đẹp hơn khá nhiều.

Tôi không tập quá nặng. Các động tác đơn giản như kéo dây kháng lực, chèo tạ nhẹ, tập vai sau hoặc duy trì plank đều có thể thực hiện đều đặn vài buổi mỗi tuần.

Sau tuổi 30, điều quan trọng nhất là duy trì

Sau một thời gian dài chăm sóc bản thân, tôi nhận ra rằng chống lão hóa không phải cuộc chạy đua tìm một sản phẩm có thể "đảo ngược tuổi tác". Da đủ ẩm, tóc khỏe, cơ thể nhẹ nhàng, tư thế đẹp và tinh thần thoải mái có thể tạo nên sự khác biệt lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ chăm chăm xóa một vài nếp nhăn.



