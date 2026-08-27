Sau sinh luôn mệt mỏi, tăng cân, rụng tóc: Cẩn thận với nguyên nhân không ngờ này

Sau sinh, nhiều mẹ thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, rụng tóc, sợ lạnh, tăng cân và tâm trạng thất thường. Những biểu hiện này thường bị quy cho việc thức khuya chăm con, cơ thể yếu hoặc thiếu chất.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều tháng và không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, mẹ nên nghĩ đến một nguyên nhân khác: suy giáp sau sinh.

Vì sao sau sinh dễ gặp vấn đề về tuyến giáp?

Trong thai kỳ, hệ miễn dịch của người mẹ có nhiều thay đổi để thích nghi với sự phát triển của em bé. Sau khi sinh, hệ miễn dịch hoạt động trở lại và ở một số phụ nữ có thể xảy ra phản ứng bất thường, tấn công tuyến giáp, gây viêm tuyến giáp sau sinh.

Tình trạng này thường diễn biến qua hai giai đoạn:

1–3 tháng đầu: Có thể xuất hiện giai đoạn cường giáp tạm thời với biểu hiện hồi hộp, bồn chồn, mất ngủ, lo âu.

3–8 tháng sau sinh: Tuyến giáp suy giảm hoạt động, hormone tuyến giáp giảm và xuất hiện các triệu chứng suy giáp.

Đáng chú ý, một người có chức năng tuyến giáp hoàn toàn bình thường khi mang thai vẫn có thể xuất hiện viêm tuyến giáp sau sinh.

6 dấu hiệu mẹ không nên bỏ qua

1. Mệt mỏi kéo dài

Dù đã ngủ hoặc có thời gian nghỉ ngơi, mẹ vẫn cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng, không muốn vận động.

2. Rụng tóc nhiều bất thường

Tóc rụng từng nắm khi gội hoặc chải, đường ngôi rộng hơn, tóc thưa rõ rệt và tình trạng kéo dài.

3. Sợ lạnh, tay chân lạnh

Mẹ thường xuyên cảm thấy lạnh hơn những người xung quanh, tay chân khó ấm, đặc biệt vào ban đêm.

4. Tăng cân, khó giảm cân

Ăn uống không quá nhiều nhưng cân nặng vẫn khó giảm. Một số người còn xuất hiện tình trạng mặt, mắt hoặc chân tay phù nhẹ.

5. Tâm trạng sa sút

Dễ buồn, nhạy cảm, hay khóc, cáu gắt hoặc lo âu. Những biểu hiện này đôi khi bị nhầm với trầm cảm sau sinh.

6. Da khô, táo bón, hay quên

Mẹ có thể thấy da khô ráp, táo bón kéo dài, trí nhớ và khả năng tập trung giảm, suy nghĩ hoặc phản ứng chậm hơn.

Mệt mỏi sau sinh hay suy giáp?

Điểm khác biệt quan trọng là mệt mỏi thông thường thường cải thiện khi mẹ được nghỉ ngơi và cơ thể dần hồi phục.

Trong khi đó, suy giáp có xu hướng khiến các triệu chứng kéo dài dai dẳng: càng nghỉ vẫn mệt, cân nặng khó giảm, rụng tóc không thuyên giảm và sức khỏe không trở lại như trước.

Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài, mẹ không nên chỉ cố gắng bồi bổ hoặc tự uống thực phẩm bổ sung mà nên đi kiểm tra.

Suy giáp sau sinh có phải uống thuốc cả đời?

Không phải trường hợp nào cũng vậy.

Phần lớn suy giáp liên quan đến viêm tuyến giáp sau sinh có thể là tạm thời và chức năng tuyến giáp có khả năng hồi phục. Nhiều trường hợp trở lại bình thường trong khoảng 6–12 tháng khi được theo dõi và điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, một số phụ nữ có tổn thương tuyến giáp nghiêm trọng có thể tiến triển thành suy giáp vĩnh viễn và cần điều trị lâu dài.

Sau sinh, đừng chỉ kiểm tra tử cung và sàn chậu

Ở lần tái khám sau sinh, bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe tổng quát, mẹ nên trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện mệt mỏi kéo dài, rụng tóc nhiều, sợ lạnh, tăng cân khó kiểm soát hoặc tâm trạng bất thường.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm chức năng tuyến giáp và siêu âm tuyến giáp khi cần thiết.

Quan trọng nhất: Đừng mặc định mọi triệu chứng sau sinh đều là do “cơ thể yếu” hoặc “chăm con quá mệt”. Nếu những dấu hiệu bất thường kéo dài, hãy đi khám để tìm đúng nguyên nhân.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, không thay thế chẩn đoán hoặc điều trị của bác sĩ.

Nguồn: Sohu