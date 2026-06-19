Vụ việc nhiều thương hiệu tã bỉm nổi tiếng tại Trung Quốc bị nghi chứa formamide - một chất bị xếp vào nhóm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản - đang tiếp tục gây tranh cãi.

Đáng chú ý, sau khi Babycare đăng thông báo khẳng định sản phẩm "không phát hiện formamide", một số phụ huynh cho biết họ nhận được tin nhắn riêng với nội dung: chia sẻ bài thông báo của hãng để được cộng điểm thành viên đổi quà.

Mẹ bỉm bức xúc: "Tôi mua loại đắt nhất nhưng con vẫn thường xuyên hăm đỏ". Chị Trương (tên đã thay đổi) cho biết mình là thành viên của hệ thống khách hàng thân thiết Babycare. Trong các nhóm chat dành cho khách hàng VIP luôn có nhân viên hãng tham gia và thường xuyên tổ chức các chương trình nhận điểm thưởng khi chia sẻ nội dung liên quan đến thương hiệu.

Sau khi vụ việc nổ ra, chị thấy nhiều phụ huynh đăng ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản mang tên "Trợ lý trải nghiệm Babycare" nhắn tin đề nghị chia sẻ thông báo của hãng để nhận điểm tích lũy.

"Tôi thực sự rất tức giận. Con tôi sinh non, lúc mới sinh chỉ nặng chưa đến 1kg nên tôi luôn cố gắng mua những sản phẩm tốt nhất cho con. Ngay từ khi còn nằm lồng ấp, bé đã dùng tã Babycare và dùng liên tục suốt hơn 2 năm" , chị kể.

Theo chị Trương, trong suốt thời gian đó, con thường xuyên bị hăm đỏ vùng mặc tã.

"Tôi cứ nghĩ do cơ địa của con hoặc do nóng bí nên liên tục bôi kem chống hăm. Bôi thì đỡ, ngừng bôi lại đỏ. Giờ đọc những thông tin này tôi mới thấy rất xót con."

Babycare từ lâu được nhiều bà mẹ Trung Quốc đánh giá là một trong những thương hiệu tã bỉm cao cấp và được ưa chuộng nhất.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về formamide xuất hiện, nhiều phụ huynh cho biết họ không còn dám tin tưởng hoàn toàn vào các thương hiệu lớn.

"Tôi dự định tập cho con bỏ bỉm luôn. Không chỉ Babycare mà giờ các hãng khác tôi cũng thấy lo lắng", chị Trương nói.

Babycare xác nhận có chương trình tặng điểm

Theo Jiupai News, khi phóng viên đóng vai khách hàng và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Babycare để hỏi về chương trình chia sẻ thông báo nhận điểm thưởng, nhân viên xác nhận rằng người dùng có thể nhận điểm nếu thực hiện theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Trước đó, Báo Kinh tế Tham khảo đăng bài điều tra cho biết kết quả kiểm nghiệm ngẫu nhiên phát hiện formamide trong một số sản phẩm của các thương hiệu như: Huggies; Babycare; Bibababy.

Bài báo cũng dẫn nguồn từ một đơn vị nghiên cứu y khoa tại Sơn Đông cho biết đã phát hiện chất này trong một số mẫu máu và nước tiểu của trẻ nhỏ.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, cả ba thương hiệu đều lên tiếng bác bỏ.

Babycare cho biết các sản phẩm của hãng tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn quốc gia hiện hành và kết quả kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn REACH của Liên minh châu Âu đều cho thấy không phát hiện formamide.

Bibababy khẳng định nguyên liệu sản xuất đáp ứng các yêu cầu an toàn của châu Âu, đồng thời đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập để xác minh lại thông tin.

Huggies cũng công bố kết quả kiểm nghiệm từ bên thứ ba cho thấy sản phẩm không chứa formamide, đồng thời cho biết đã chủ động kiểm soát chất này dù tiêu chuẩn quốc gia hiện chưa yêu cầu.

Chưa có kết luận cuối cùng

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Điều khiến nhiều phụ huynh lo ngại là formamide hiện chưa nằm trong danh mục chỉ tiêu bắt buộc phải kiểm tra đối với tã bỉm trẻ em tại Trung Quốc. Vì vậy, dù các thương hiệu đều khẳng định sản phẩm đạt chuẩn, tranh cãi về mức độ an toàn của các sản phẩm liên quan vẫn chưa có hồi kết.

Các chuyên gia cho rằng cần chờ kết quả kiểm nghiệm độc lập và kết luận từ cơ quan chức năng trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng. Trong lúc đó, nhiều gia đình vẫn đang theo dõi sát diễn biến vụ việc vì đây là sản phẩm trẻ nhỏ tiếp xúc gần như 24 giờ mỗi ngày.

Nguồn: Sina; Sohu; Douyin