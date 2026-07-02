Ngày 1/7, chủ đề "Hội chứng buồng trứng đa nang thực chất là một bệnh mạn tính toàn thân" đã trở thành từ khóa được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tháng 5/2026, tại Đại hội Nội tiết học châu Âu, bệnh Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) đã chính thức được đổi tên thành Hội chứng buồng trứng đa rối loạn nội tiết và chuyển hóa (Poly-Endocrine Metabolic Ovarian Syndrome - PEMOS). Thông tin này cũng được công bố trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet vào ngày 12/5.

Hội chứng buồng trứng đa nang là bệnh gì?

Năm 1935, hai bác sĩ người Mỹ Irving Stein và Michael Leventhal lần đầu tiên mô tả một căn bệnh khiến cả hai buồng trứng phình to, xuất hiện nhiều nang nhỏ kèm theo tình trạng mất kinh. Từ đó, bệnh được đặt tên là Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) .

Theo bác sĩ Cao Khiết, Phó trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Phụ sản Hồ Nam (Trung Quốc), PCOS là một trong những bệnh nội tiết phụ khoa phổ biến, đặc trưng bởi:

Rụng trứng thưa hoặc không rụng trứng kéo dài. Nồng độ hormone nam (androgen) tăng cao. Buồng trứng có nhiều nang nhỏ trên siêu âm. Thường đi kèm kháng insulin và béo phì.

Bệnh thường khởi phát từ tuổi dậy thì với ba đặc điểm chính:

Rối loạn rụng trứng kéo dài.

Tăng androgen do buồng trứng tiết quá nhiều hormone nam.

Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do chịu tác động lâu dài của androgen.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải mọi người mắc PCOS đều có hình ảnh buồng trứng đa nang , vì vậy tên gọi cũ chưa phản ánh đầy đủ bản chất của bệnh.

Những dấu hiệu thường gặp của PCOS

Da nổi nhiều mụn, lông mọc nhiều

Do hormone nam tăng cao, nhiều phụ nữ bị mụn ở mặt, lưng, ngực.

Một số người còn xuất hiện tình trạng rậm lông ở môi trên, cằm, ngực hoặc vùng bụng.

Ngoài ra, người bệnh có thể bị gai đen (Acanthosis nigricans) - vùng da ở cổ, nách hoặc bẹn sẫm màu, dày lên. Đây là dấu hiệu liên quan đến tình trạng kháng insulin.

Tăng cân, béo bụng dù ăn không nhiều

Nhiều phụ nữ dù ăn kiêng vẫn tăng cân.

Một số người không tăng nhiều về cân nặng nhưng vòng eo ngày càng lớn, mỡ tập trung chủ yếu ở vùng bụng (kiểu béo trung tâm hay còn gọi là béo kiểu nam giới).

Nguyên nhân là hormone androgen cao khiến mỡ tích tụ nhiều ở vùng eo và bụng.

Rối loạn kinh nguyệt

Đây là biểu hiện phổ biến nhất của PCOS.

Người bệnh có thể:

Chu kỳ kinh trên 35 ngày.

Một năm có dưới 8 kỳ kinh.

Mất kinh trên 6 tháng.

Kinh kéo dài, ra ít hoặc chỉ xuất hiện dịch màu nâu.

Khó mang thai, tăng nguy cơ sảy thai

Do nang trứng không phát triển hoặc không thể rụng trứng bình thường nên khả năng mang thai giảm.

Ngay cả khi có thai, người mắc PCOS cũng có nguy cơ sảy thai cao hơn do rối loạn nội tiết và suy chức năng hoàng thể.

Vì sao phải đổi tên căn bệnh này?

Theo các chuyên gia, ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh PCOS không chỉ là bệnh của buồng trứng hay hệ sinh sản .

Đây là một bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể thông qua rối loạn nội tiết và chuyển hóa.

Người mắc PCOS có nguy cơ cao gặp nhiều vấn đề sức khỏe như:

Rối loạn chuyển hóa

Béo phì.

Tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2.

Tăng huyết áp.

Rối loạn mỡ máu.

Gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

Bệnh tim mạch.

Ngưng thở khi ngủ.

Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Rối loạn rụng trứng.

Kinh nguyệt không đều.

Hiếm muộn, vô sinh.

Biến chứng thai kỳ.

Tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Ảnh hưởng tâm lý

Lo âu.

Trầm cảm.

Rối loạn ăn uống.

Chất lượng cuộc sống suy giảm.

Ảnh hưởng đến da và tóc

Mụn trứng cá.

Rụng tóc.

Rậm lông.

Các chuyên gia cho rằng, tên gọi "Hội chứng buồng trứng đa nang" khiến nhiều người lầm tưởng đây chỉ là bệnh phụ khoa, trong khi thực tế đây là bệnh nội tiết - chuyển hóa phức tạp.

Tên gọi cũ cũng khiến bệnh nhân khó hiểu bản chất bệnh, làm tăng thời gian giải thích của bác sĩ và đôi khi tạo ra những định kiến không đáng có đối với phụ nữ mắc bệnh.

Có tới 70% người mắc bệnh chưa được chẩn đoán

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10-13% phụ nữ trên toàn cầu mắc PCOS , tương đương khoảng 170 triệu người .

Tuy nhiên, gần 70% trường hợp vẫn chưa được chẩn đoán .

Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân là tên gọi cũ chưa phản ánh đúng bản chất bệnh, khiến cả người bệnh lẫn nhân viên y tế dễ bỏ sót hoặc chậm phát hiện.

Đổi tên có làm thay đổi cách chẩn đoán?

Các chuyên gia cho biết, việc đổi tên không làm thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán .

Bác sĩ vẫn sử dụng các tiêu chí hiện hành để xác định người bệnh có mắc hội chứng này hay không.

Tuy nhiên, tên gọi mới giúp phản ánh đầy đủ hơn việc bệnh không chỉ ảnh hưởng đến buồng trứng mà còn liên quan đến hệ nội tiết, chuyển hóa và sức khỏe toàn thân , từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như cải thiện hiệu quả điều trị trong tương lai.

Nguồn: Tổng hợp từ CCTV;

Tạp chí Khoa học Phổ biến Trung Quốc;

Jimu News;

Xiaoxiang Morning Post;

Southern Daily