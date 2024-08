Sao phim Sex and the City đóng cửa thương hiệu giày mang tên mình

Việc thương hiệu này ngừng sản xuất là một minh chứng cho những khó khăn mà các doanh nghiệp giày dép đang phải đối mặt trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang trải qua những thay đổi và thách thức lớn.



Ở năm hoạt động thứ 10, thương hiệu của sao phim Sex and the City chủ yếu tập trung vào các kiểu dáng cổ điển. Dù đã vượt qua được cơn bão COVID -19 nhưng SJP vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ các "đế chế" thời trang và các thương hiệu vốn dẫn đầu xu hướng ở ngành này.

Sarah Jessica Parker, đi giày cao gót thương hiệu SJP trên phim trường vào tháng 6 (Ảnh: Foodwear News)

Trong phim Sex and the city, Sarah Jessica Parker có cả tủ giày khổng lồ và đã lăng xê rất thành công nhiều mẫu giày cho các hãng thời trang nổi tiếng. Khi bắt tay vào xây dựng thương hiệu cho riêng mình vào năm 2014, nữ diễn viên đã có nhiều cửa hàng ở New York, trong đó, cửa hàng ở Bleecker Street, nằm ngay gần căn hộ nổi tiếng của nhân vật Carrie Bradshaw trong Sex and the City đã trờ thành một điểm đến thu hút khách du lịch.



Gần đây, Sarah Jessica Parker thường xuyên sử dụng những thiết kế của mình trên phim trường And Just Like That - hậu truyện của Sex and the City. Tháng 6 vừa qua, cô đã quay một cảnh trên đường phố Soho với một đôi giày SJP Collection theo phong cách chấm bi đen trắng đầy sáng tạo.



Mặc dù Sarah Jessica Parker ngừng kinh doanh giày dép, nhưng các lĩnh vực kinh doanh khác của cô, bao gồm thương hiệu làm đẹp, rượu vang, cocktail và xuất bản sách sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.