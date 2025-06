Sao phim "Sex and the city" 60 tuổi vẫn xinh đẹp ở sự kiện: Ít ai biết nhan sắc từng bị chế giễu vì 1 điều

Sao phim "Sex and the city" xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung

Theo trang Daily Mail, “And just like that” được phát hành lần đầu tiên vào năm 2021, được coi là ngoại truyện của serie phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO - “Sex and the city”.

Nếu “Sex and the city” kể về cuộc sống, những câu chuyện tình yêu, tình bạn của 4 cô gái trẻ tại thành phố New York thì “And just like that” được xem là tiếp nối câu chuyện về cuộc sống của những người phụ nữ đã bước vào độ tuổi ngoài 50 ở New York.

Bộ phim tiếp tục phong cách của "Sex and the city", mang tới những câu chuyện vừa hài hước, vừa sâu sắc, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề đương đại như sự đa dạng giới, tình dục, tuổi tác, tình bạn và sự thích nghi với những thay đổi không thể tránh khỏi của cuộc đời.

Theo tạp chí Variety của Mỹ, “And just like that” mùa 1 đã trở thành series được phát trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay của HBO Max. Tiếp nối sự thành công của mùa 1, HBO Max sau đó đã tiếp tục phát hành mùa 2 vào năm 2023 và mới nhất là mùa 3 vừa được ra mắt vào ngày 29/5 vừa qua.

Sự kiện ra mắt phim “And just like that” mùa 3 vừa qua tại Paris quy tụ 3 nữ chính của “Sex and the city” là Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis. Trong đó, nữ diễn viên Kristin Davis (60 tuổi) khiến khán giả vô cùng bất ngờ với thân hình gợi cảm và vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.

Nữ diễn viên Kristin Davis với thân hình gợi cảm và vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi 60.



Những hình ảnh tại sự kiện được nữ diễn viên đăng tải trên trang Instagram cá nhân đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Một người theo dõi Instagram của nữ diễn viên bình luận: “Quá xinh đẹp, quá thanh lịch!”

Một người hâm mộ khác lại viết: “Ở ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn thế nữa”.

“Trông cô ấy như lão hóa ngược vậy, thật tuyệt vời”, một khán giả viết.

Đáng chú ý, có một người hâm mộ đã bình luận rằng: “Bạn thật sự trông trẻ trung và xinh đẹp hơn nhờ quyết định giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và không tiêm filler”.

Những hình ảnh chuẩn bị cho sự kiện được nữ diễn viên đăng tải trên Instagram cá nhân nhận về nhiều lời khen.

Sở dĩ vị khán giả trên bình luận như vậy là vì đã có khoảng thời gian Kristin Davis đã thử tiêm filler (chất làm đầy) và nhận về phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc từng bị chế giễu vì thẩm mỹ

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Telegraph năm 2023, Kristin cho biết lúc đầu cô tiêm botox và vô cùng phấn khích vì không còn nếp nhăn nữa nhưng trong một thời gian dài, cô ấy không làm gì khác nữa.

Sau đó, Davis đã thử tiêm filler, tuy nhiên, không phải lần nào cô cũng nhận được kết quả như ý.

Kristin nói: “Tôi đã tiêm chất làm đầy, lúc thì kết quả tốt, lúc thì không. Sau đó, tôi đã phải tiêm tan chất làm đầy và tôi bị chế giễu không ngừng. Tôi đã khóc vì điều đó và tôi đã rất căng thẳng”.

Nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của Kristin Davis ở tuổi 60.

Cũng trong bài phỏng vấn, Kristin cho biết sau một thời gian, cô có thái độ thoải mái hơn với mọi thứ.

"Tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Tôi không có thời gian. Tôi tin tưởng bác sĩ nhưng mọi người sẽ đổ lỗi cho tôi khi mọi thứ không ổn - như thể chính tôi đã đâm một cây kim vào mặt mình”, nữ diễn viên phim “Sex and the city” chia sẻ.

Chia sẻ trên trang tin People.com, Kristin Davis hy vọng phụ nữ có thể cởi mở chia sẻ về trải nghiệm của họ với việc tiêm botox và chất làm đầy, nhưng thực tế có quá nhiều vấn đề khiến phụ nữ cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy.

"Tôi nghĩ một phần lý do khiến mọi người không cởi mở về vấn đề thẩm mỹ là vì có quá nhiều người chỉ trích khiến họ xấu hổ. Điều này thật đáng buồn. Cuộc sống của chúng ta đã phải đối mặt với đủ nhiều vấn đề rồi. Và mọi người không cần thiết chăm chăm chỉ trích cách người khác làm đẹp để làm họ xấu hổ. Việc này không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn gây ra những tổn thương tinh thần".