Sau khoảng 6 năm kể từ khi single As If It's Your Last của BLACKPINK được ra mắt, người ta mới lại thấy Rosé cắt mái. Bên cạnh đó, cách tạo dáng hay biểu cảm của "bông hồng nước Úc" đã đa dạng hơn, so với những lần chụp ảnh tạp chí trước đó. Đồng hành cùng nàng đại sứ trên trang bìa tạp chí ELLE Korea là loạt trang sức đắt đỏ của Tiffany & Co.