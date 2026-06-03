Mang thai lần 3 vẫn là con gái, người mẹ suy sụp sau cú sốc mất con và thái độ của gia đình chồng

Một bài chia sẻ của người phụ nữ 35 tuổi trên mạng xã hội gần đây đã thu hút sự đồng cảm của nhiều người khi kể về hành trình mang thai đầy vất vả, nỗi đau mất con và áp lực nặng nề từ tư tưởng "phải sinh được con trai" trong gia đình.

Theo lời người mẹ, chị đã có hai con gái. Trong nhiều năm qua, bố mẹ chồng thường xuyên giục vợ chồng chị sinh thêm con với mong muốn có cháu trai để "nối dõi tông đường".

Khi mang thai lần thứ ba, chị tiếp tục phải đối mặt với thai kỳ khó khăn giống như hai lần trước.

"Tôi nghén rất nặng, ăn gì cũng nôn, người gần như không còn sức lực. Phần lớn thời gian chỉ có thể nằm một chỗ", người mẹ chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến chị áp lực hơn cả là việc biết thai nhi tiếp tục là một bé gái.

Theo lời kể, từ khi biết giới tính thai nhi, bố mẹ chồng tỏ ra không vui và nhiều lần buông những câu nói bóng gió như: "Không biết đẻ con trai".

Trong khi sức khỏe ngày một suy giảm, áp lực tâm lý cũng ngày càng đè nặng lên người phụ nữ đang mang thai.

Bi kịch cuối cùng đã xảy ra khi chị không giữ được đứa bé.

"Vừa từ bệnh viện về, nhìn người ta bế con trên tay còn mình chỉ lặng lẽ xách đồ đạc ra về, tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào" , chị viết.

Điều khiến chị tổn thương hơn là sau sự việc, nhiều người trong gia đình chỉ động viên rằng còn có thể sinh tiếp, không cần quá buồn.

"Đêm nào tôi cũng ôm hai con gái mà khóc".

Người chồng được chị mô tả là người thương vợ, thường xuyên động viên rằng con cái là lộc trời cho. Tuy nhiên, với vị thế là cháu đích tôn trong gia đình, anh cũng chịu áp lực từ những kỳ vọng của người lớn và hiếm khi phản ứng lại những lời thúc ép đó.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với người mẹ bởi trong thời điểm cần được quan tâm nhất, chị lại phải gánh thêm áp lực về việc sinh con trai hay con gái.

Mất con là một trong những biến cố tâm lý nặng nề nhất đối với bất kỳ người mẹ nào.

Đặc biệt với những phụ nữ đã trải qua nhiều tháng mang thai, cảm nhận từng thay đổi của cơ thể, từng nhịp tim của con, sự mất mát ấy không thể được khỏa lấp bằng một câu nói đơn giản như "sinh đứa khác là được".

Điều nhiều người bỏ quên là đứa trẻ vừa mất không phải một kế hoạch mới là có thể thay thế bằng một đứa trẻ khác trong tương lai. Đó là một sinh mệnh đã từng được mong chờ, yêu thương và gắn bó.

Vì vậy, điều người mẹ cần lúc này không phải những lời thúc giục tiếp tục sinh con, mà là sự thấu hiểu, chia sẻ và thời gian để chữa lành.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn chưa thực sự biến mất

Dù xã hội đã thay đổi rất nhiều, câu chuyện trên cho thấy ở một số gia đình, quan niệm phải có con trai để nối dõi vẫn tồn tại.

Điều đáng nói là áp lực ấy thường được đặt lên vai người phụ nữ.

Nhiều người mẹ bị trách móc, bị cho là "không biết đẻ con trai" dù giới tính thai nhi hoàn toàn không phải do người mẹ quyết định.

Theo khoa học, giới tính của em bé được xác định bởi nhiễm sắc thể từ tinh trùng của người cha. Người mẹ luôn cung cấp nhiễm sắc thể X, trong khi tinh trùng của người cha mang nhiễm sắc thể X hoặc Y. Sự kết hợp này quyết định em bé là trai hay gái.

Nói cách khác, việc quy trách nhiệm cho người phụ nữ khi sinh con gái không có bất kỳ cơ sở khoa học nào.

Quan trọng hơn, trong xã hội hiện đại, giá trị của một đứa trẻ không nằm ở giới tính.

Con trai hay con gái đều có thể trở thành niềm tự hào của gia đình nếu được yêu thương, giáo dục và tạo điều kiện phát triển đầy đủ.

Đọc những dòng tâm sự của người mẹ, điều khiến nhiều người chạnh lòng không phải câu chuyện sinh con trai hay con gái. Đó là hình ảnh một người phụ nữ vừa trải qua mất mát thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn phải gồng mình đối diện với những kỳ vọng từ người khác.

Trong khi đó, bên cạnh chị vẫn còn hai cô con gái đang lớn lên từng ngày. Những đứa trẻ ấy không cần chứng minh giá trị của mình bằng việc là con trai hay con gái. Điều các em cần là một gia đình biết trân trọng sự hiện diện của mình.

Bởi suy cho cùng, điều hạnh phúc nhất của một đứa trẻ không phải là được sinh ra với giới tính nào, mà là được sinh ra trong một gia đình coi mình là món quà, chứ không phải một sự thất vọng.