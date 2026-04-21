Trong khi các thám tử mạng còn đang mải mê phân tích việc Gon Pink xác nhận chính thức trở lại trạng thái độc thân từ tháng 3/2026, thì một "hệ tư tưởng" mới đang âm thầm chiếm sóng là sự kết hợp giữa nàng TikToker triệu view và nữ diễn viên trăm tỷ Uyển Ân. Không cần đến những chiêu trò drama, mối quan hệ "sismance" này lại gây bão bằng một công thức vô cùng thực tế: cứ hễ đi cùng nhau là có ảnh đẹp chấn động.

Từ những bãi biển Phan Thiết nắng gió đến các con phố Bangkok nhộn nhịp, sự đồng hành của bộ đôi này không chỉ mang lại những video giải trí hài hước mà còn là một bữa tiệc visual mãn nhãn cho giới mộ điệu. Dù rất tinh tế trong việc hạn chế chụp chung một khung hình để tối ưu hóa không gian sống ảo cá nhân, nhưng qua những khoảnh khắc hậu trường, netizen dễ dàng nhận ra họ chính là những "phó nháy" cực kỳ có tâm cho nhau.

Khung hình Uyển Ân làm thợ chụp cho Gon Pink, dù không đứng cùng một phía nhưng cặp chị em đều có điểm "ăn tiền" khiến dân tình vỗ tay rần rần.

Cả hai đều là những cá tính tinh nghịch, khi gặp gỡ nhau mang lại bầu không khí tươi sáng và năng động.

Ở chuyến đi biển Phan Thiết, trong khi Uyển Ân từng vướng phải những hiểu lầm về việc bí mật hẹn hò, thì điều khiến công chúng thực sự đứng ngồi không yên lại chính là visual thăng hạng ngút ngàn của cô. Việc so sánh Uyển Ân với "mỹ nhân xuyên không" Triệu Lộ Tư nay đã không còn là điều quá viễn vông như một năm trước, mà đã trở thành sự công nhận rõ rệt về khí chất. Tuy nhiên, thay vì đóng khung trong hình tượng nàng thơ nhẹ nhàng, Uyển Ân phiên bản 2026 lại gây ấn tượng với sự sắc sảo, hiện đại và cực kỳ chic, đồng thời cực kỳ nhạy bén trong việc tôn vinh lợi thế hình thể. Sự thăng hoa nhan sắc này được cô xác nhận là thành quả của nỗ lực giảm cân bền bỉ và sự nhạy bén trong việc định hình phong cách cá nhân.

Thảm cỏ từng khiến Uyển Ân vướng tin đồn hẹn hò nhưng thực chất là đang đi trong chuyến đi cùng cô em Gon Pink.

Với sức hút từ gu thời trang ngày càng khẳng định rõ nét, không khó để nhận ra mỗi món đồ được Uyển Ân sử dụng thời điểm này đều được phái đẹp hỏi thăm liên tục.

Từ việc giảm cân thành công, Uyển Ân đang "leo rank" nhanh chóng vào top nữ diễn viên có ngoại hình nổi bật của điện ảnh Việt.

Nếu Uyển Ân vẫn còn khá kín đáo thì Gon Pink là người táo bạo hơn khi sản xuất loạt ảnh đúng chất đi biển với bikini. Mẹ bỉm sinh năm 2000 khiến netizen phải khen ngợi không ngớt lời khi về dáng đầy thuyết phục, phô diễn những đường cong nóng bỏng mà không hề mất đi vẻ năng động vốn có. Quả thật, bí quyết để 1 gái xinh có những bức hình chấn động MXH là... đi cùng 1 gái xinh khác, cùng gu và có tay nghề chụp ảnh xịn xò là đủ để leo top thảo luận vù vù.

TikToker 10X ngày càng mặn mà, hình thể chuẩn chỉnh.

Nhìn vào cơ bụng của mẹ bỉm, netizen liên tục tự hỏi: Là đã có cuộc sinh nở nào chưa?

Hóa ra, đỉnh cao của sự "chữa lành" không phải là đi một mình, mà là đi cùng một người bạn hiểu rõ góc mặt nào của mình đẹp nhất. Nhìn cách Uyển Ân và Gon Pink thay phiên làm phó nháy cho nhau mới thấy, sức hút của phụ nữ hiện đại đôi khi chẳng cần đến bóng dáng của một "nam chính" nào. Chỉ cần một tâm thế tự tin, một hội bạn "hết nước chấm" và những chuyến đi đầy trải nghiệm, nhan sắc tự khắc sẽ phát ra hào quang rực rỡ nhất.

