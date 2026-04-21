Trong những năm qua, Selena thường xuyên đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực, đặc biệt là xoay quanh ngoại hình và cân nặng sau khi cô công khai tình trạng sức khỏe từ năm 2015. Cô từng nhiều lần lên tiếng về những áp lực này, gần đây nhất là trong cuộc trò chuyện với Jay Shetty. Selena chia sẻ rằng việc ai cũng có điều gì đó để nói về mình khiến cô cảm thấy buồn, thậm chí có chút "đắng lòng", dù bản thân không xem mình là nạn nhân.

Song song đó, một số ý kiến trên mạng từng gán cho Selena cái gọi là "victim complex" - tức xu hướng thể hiện mình như một nạn nhân trong các tình huống. Quan điểm này từng xuất hiện mạnh mẽ sau khi cô để lại bình luận khen ngợi dưới các video TikTok mô tả Hailey Bieber là "mean girl" vào năm 2023. Năm ngoái, Selena cũng từng để lại emoji cười dưới một video cũ nói về việc cô có "victim complex", càng khiến chủ đề này tiếp tục bị đào lại.

Giữa bối cảnh đó, một bức ảnh selfie mới đây của Selena trên Instagram Story lại vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh luận mới. Trong ảnh, cô mặc một chiếc áo có dòng chữ: "ALL THE GIRLS AT THIS PARTY ARE YOUNGER AND HOTTER THAN ME" (tạm dịch: Tất cả các cô gái ở bữa tiệc này đều trẻ hơn và nóng bỏng hơn tôi). Đây thực chất là một câu lyric từ ca khúc Younger and Hotter Than Me - bài hát thứ hai trong album mới nhất của cô I Said I Love You First. Nhiều người cho rằng bài hát này phản ánh cảm xúc của Selena về Hollywood, việc trưởng thành từ một ngôi sao nhí và dần mất đi vị trí ban đầu khi tuổi tác thay đổi.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh được lan truyền trên các nền tảng, phản ứng của cộng đồng mạng lại khá tiêu cực. Không ít người chỉ trích việc Selena mặc chiếc áo với slogan mang tính "tự hạ thấp bản thân", cho rằng cô đang củng cố hình ảnh thiếu tự tin. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng cô "không thể thoát khỏi cáo buộc self-deprecating" (tự chê bai bản thân), trong khi một tweet lan truyền gọi đây là "pick-me mentality" (tâm lý muốn gây chú ý bằng cách tự hạ thấp mình). Cũng có ý kiến bày tỏ sự lo lắng, cho rằng việc thể hiện sự thiếu tự tin như vậy có thể không phải là một thông điệp tích cực.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ của Selena nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Nhiều fan nhấn mạnh rằng chiếc áo chỉ đơn giản là merchandise liên quan đến sản phẩm âm nhạc của cô, và việc Selena thể hiện cảm xúc cá nhân là điều hoàn toàn hợp lý. Một số ý kiến cho rằng ca khúc Younger and Hotter Than Me phản ánh thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí, nơi các ngôi sao trẻ liên tục bị thay thế bởi những gương mặt "trẻ hơn và nổi bật hơn", và việc công chúng hiểu sai thông điệp lại càng khiến các nghệ sĩ khó chia sẻ thật lòng.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Một số người cho rằng việc lựa chọn mặc một câu slogan như vậy có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt với những khán giả trẻ. Họ cho rằng việc lặp lại những thông điệp mang tính tự ti có thể vô tình củng cố cách nhìn nhận không lành mạnh về bản thân. Cũng có người đặt câu hỏi vì sao Selena lại chọn chính câu lyric này để in lên áo và xuất hiện trước công chúng.

Một chi tiết đáng chú ý là tại thời điểm hiện tại, chiếc áo này không có trong danh sách merchandise chính thức trên website của Selena.

Chiếc áo hiện không được mở bán trên trang web chính thức của Selena.

Từ một bức ảnh selfie đơn giản, câu chuyện lần này tiếp tục cho thấy Selena Gomez vẫn luôn là nhân vật dễ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Giữa ranh giới của sự tự trào, chia sẻ cảm xúc cá nhân và cách công chúng diễn giải, mọi chi tiết nhỏ đều có thể trở thành tâm điểm tranh luận.