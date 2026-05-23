Sản phụ từ Hàn Quốc về Việt Nam cứu tam thai trước biến chứng nguy hiểm

Chị N.A (31 tuổi), đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, mang tam thai tự nhiên 3 buồng ối, 2 bánh rau. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, chị được các bác sĩ dự báo nguy cơ sinh non rất cao, có thể phải chấm dứt thai kỳ sớm từ khoảng tuần 30.

Không muốn hành trình làm mẹ bắt đầu bằng những tháng ngày con phải hồi sức tích cực kéo dài, mới đây, chị quyết định trở về Việt Nam để tìm kiếm hướng theo dõi và điều trị phù hợp hơn.

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện 2 thai chung bánh rau xuất hiện hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả thai nhi nếu không can thiệp kịp thời.

Theo bác sĩ, tình trạng của thai phụ đặc biệt phức tạp khi một thai có dấu hiệu thiểu ối nặng, không thấy bàng quang, gần như không cử động, trong khi thai còn lại bị đa ối do nhận quá nhiều máu. Ngoài ra, sản phụ còn có nhân xơ tử cung, làm gia tăng khó khăn cho quá trình điều trị.

Ngay sau tiếp nhận, ekip Trung tâm Can thiệp bào thai liên tục hội chẩn, theo dõi siêu âm nhiều lần trong ngày trước khi quyết định phẫu thuật laser đông các cầu nối mạch máu giữa hai thai.

Thai phụ và bác sĩ Hương thảo luận trước khi can thiệp bào thai (Ảnh: BV Phụ sản HN)

Ca can thiệp được thực hiện ngay trong ngày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện. Dù gặp nhiều thách thức do bánh rau bám mặt trước diện rộng và tuổi thai mới 16 tuần, ekip vẫn lựa chọn được đường vào phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và kích thích cơn co tử cung.

Sau can thiệp, cả hai thai có diễn biến tích cực. Lượng nước ối dần cải thiện, bàng quang của thai nhi bị thiểu ối đã được quan sát rõ trên siêu âm, thai cử động tốt và phát triển ổn định. Bệnh viện chưa ghi nhận dấu hiệu chảy máu hay bong rau.

Thai phụ phục hồi tốt sau thủ thuật, ít đau và có thể vận động nhẹ nhàng. Sau xuất viện, chị tiếp tục được theo dõi sát sao, tái khám định kỳ tại Trung tâm Can thiệp bào thai.

Chia sẻ sau ca can thiệp, chị N.A cho biết ban đầu rất lo lắng vì chưa từng vào phòng mổ, song đã yên tâm hơn khi được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng.

“Sau phẫu thuật, em cảm nhận được con cử động, cơ thể cũng hồi phục nhanh. Em thực sự biết ơn các bác sĩ đã mang lại cơ hội cho các con”, chị nói.

BSCKII Ngô Thị Hương, Trung tâm Can thiệp bào thai cho biết với những trường hợp tam thai có hội chứng truyền máu, việc theo dõi sát và can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định. Tỷ lệ giữ thai sau can thiệp có thể đạt 70-80%, song thai phụ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ.