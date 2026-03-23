"Sản phụ đẹp ngỡ ngàng" gây sốt: Vừa sinh thường xong vẫn xinh xắn rạng rỡ, chồng đứng cạnh lại vô cùng tiều tụy

Một bức ảnh của sản phụ vừa sinh con bất ngờ “gây bão” mạng xã hội.

Trong ảnh, người mẹ vừa sinh xong không lâu nhưng vẫn trang điểm chỉn chu, làn da trắng sáng, gần như không lộ vẻ mệt mỏi. Cô bế em bé sơ sinh trong tay, nở nụ cười nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Giường sinh gọn gàng, tóc tai không rối, nếu không có em bé nhỏ trong lòng, nhiều người còn tưởng cô chỉ vừa đi làm đẹp về.

Trái ngược hoàn toàn, người chồng đứng bên cạnh bế con lại tóc tai bù xù, quầng mắt thâm, gương mặt mệt mỏi, trông như vừa trải qua một cuộc “chiến đấu” căng thẳng.

Cùng một bệnh viện, cùng một ngày, cùng một ca sinh.

Một người như vừa đi spa, một người như vừa “ra trận”.

Câu chuyện phía sau ca sinh 10 phút

Phần bình luận nhanh chóng “dậy sóng”:

“Đỉnh thật!”

“Sinh xong mà vẫn xinh thế này sao?”

“Nhìn chồng mới giống người đi sinh!”

Được biết, sản phụ này sinh thường rất nhanh, chỉ 10 phút, dùng sức 3 lần là em bé chào đời.

Trong khi đó, đa số phụ nữ phải mất vài tiếng, thậm chí cả ngày để sinh con. Vì vậy, ca sinh “siêu tốc” này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Nhưng phía sau 10 phút ấy là 10 tháng mang thai đầy vất vả.

3 tháng đầu nôn nghén nặng, ngửi mùi dầu mỡ là buồn nôn

Những tháng giữa bụng lớn dần, ngủ không tìm được tư thế thoải mái

Cuối thai kỳ chân phù, đi lại khó khăn, đêm phải dậy nhiều lần

Chưa kể:

Rạn da chằng chịt

Đau xương mu, đi lại khó

Hormone thay đổi khiến cảm xúc thất thường

10 phút sinh nhanh không thể xóa đi 10 tháng mang thai đầy gian nan.

Không phải ai cũng “may mắn” như vậy

Theo y khoa, thời gian chuyển dạ từ khi có cơn co đều đến khi mở hết cổ tử cung:

Có người chỉ mất vài tiếng nhưng cũng có người kéo dài hàng chục giờ

Thời gian càng dài:

Càng tốn sức

Tăng nguy cơ mổ lấy thai

Tăng nguy cơ suy thai, băng huyết sau sinh

Vì vậy, những ca sinh nhanh là “may mắn”, còn đa số các bà mẹ đều trải qua hành trình dài và vất vả hơn nhiều.

Người chồng “mệt mỏi” trong bức ảnh

Người đàn ông trong ảnh chính là chồng của sản phụ.

Anh không thể thay vợ chịu cơn đau co thắt hay trực tiếp tham gia ca sinh

Anh chỉ có thể đứng ngoài phòng sinh, đi lại lo lắng, liên tục nhìn điện thoại, lắng nghe từng âm thanh bên trong với tâm trạng căng thẳng.

Có người nói: “Nhìn anh ấy còn mệt hơn cả người sinh con.”

Điều này không hoàn toàn chính xác.

Nhưng rõ ràng, anh cũng đang tham gia vào hành trình đó theo cách của riêng mình.

Vai trò của người chồng trong quá trình sinh nở

Y học chỉ ra 4 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh:

Cơn co tử cung

Đường sinh

Thai nhi

Tâm lý sản phụ

Trong đó, tâm lý rất quan trọng . Lo lắng, căng thẳng có thể làm kéo dài quá trình sinh.

Sự có mặt của người chồng chính là “liều thuốc tinh thần”:

Giúp vợ bớt cô đơn

Tạo cảm giác an tâm

Giúp giảm căng thẳng

Người đàn ông có thể làm gì?

Thực tế, nhiều người muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Trong phòng sinh : nắm tay, lau mồ hôi, nói “anh ở đây”

Ngoài phòng sinh : giữ không gian yên tĩnh, tránh để quá nhiều người làm phiền

Sau khi về nhà : Thay tã; Dỗ con ngủ; Chia sẻ việc chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi

Theo khuyến nghị từ một bệnh viện phụ sản tại Thâm Quyến:

Ngoài việc cho con bú, người cha nên chủ động chia sẻ phần lớn việc chăm con .

Đó không phải là “giúp đỡ”, mà là trách nhiệm chung .

Lời kết

Trong bức ảnh, người vợ xinh đẹp, người chồng tiều tụy.

Có người đùa: “Vợ nhẹ nhàng, chồng mới là người mệt.”

Nhưng sự thật là:

Những đau đớn của người mẹ, người cha không thể cảm nhận trọn vẹn Những lo lắng của người cha, người mẹ cũng chưa chắc hiểu hết

Sinh con chưa bao giờ là chuyện của riêng một người.

Người mẹ trong phòng sinh cần có người chờ đợi bên ngoài.

Những đêm thức chăm con cần có người san sẻ.

Những lúc yếu lòng sau sinh cần có người động viên.

Người chồng trong bức ảnh – với vẻ ngoài mệt mỏi – cũng đang yêu vợ theo cách của mình .

Bởi vì:

Không chỉ đau đớn mới là hy sinh Không chỉ xinh đẹp mới là mạnh mẽ

Mỗi người mẹ đều xứng đáng được yêu thương.

Và mỗi người cha đồng hành cũng xứng đáng được nhìn nhận.