Sản phụ mang song thai gặp tình trạng “máu như sữa” nguy kịch

Mới đây, một sản phụ 36 tuổi mang song thai ở tuần thai 28+ đã rơi vào tình trạng nguy kịch do chỉ số triglycerid (mỡ máu) tăng vọt lên 105 mmol/L – cao gấp gần 60 lần mức bình thường. Máu của bệnh nhân chuyển sang trạng thái hiếm gặp, trắng đục như “sữa”, gây tăng lipid máu nặng và dẫn tới viêm tụy cấp cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Ngày 12/4, sau khi được Bệnh viện Phụ sản Hồ Nam phối hợp nhiều chuyên khoa điều trị bằng phương pháp thay huyết tương và mổ lấy thai khẩn cấp, sản phụ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Máu trắng đục như sữa, nguy cơ suy đa tạng

Theo bệnh viện, sản phụ có tiền sử tăng huyết áp mạn tính và tử cung có sẹo. Năm 2021, khi mang thai, chị từng được phát hiện rối loạn mỡ máu. Lần này, nhờ kỹ thuật chuyển phôi, chị mang song thai, nhưng trong suốt thai kỳ, chỉ số mỡ máu tăng dần.

Đến tuần 28+4, khi đi khám, kết quả cho thấy triglycerid tăng đột biến lên 105 mmol/L (trong khi bình thường dưới 1,7 mmol/L).

Không lâu sau, sản phụ xuất hiện đau vùng thượng vị liên tục, kèm buồn nôn, nôn ói. Xét nghiệm cho thấy men tụy trong máu và nước tiểu tăng cao, chụp MRI xác nhận tụy bị phù nề, thấm dịch – chẩn đoán viêm tụy cấp.

Lúc này, máu của bệnh nhân đã chuyển sang dạng trắng đục như sữa, đặc quánh, có nguy cơ gây suy đa cơ quan, phản ứng viêm toàn thân, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Chạy đua với thời gian: “lọc” máu và mổ lấy thai khẩn

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Phụ sản Hồ Nam lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu sản phụ nặng, huy động các khoa: hồi sức tích cực, ngoại, nội, dược và sơ sinh cùng hội chẩn.

Do độ nhớt của máu quá cao, viêm tụy tiến triển nhanh, trưởng khoa hồi sức quyết định thực hiện thay huyết tương – phương pháp “lọc” khoảng 2.000 ml huyết tương để loại bỏ mỡ và các yếu tố gây viêm.

Tuy nhiên, tình hình tiếp tục diễn biến xấu. Tối hôm sau nhập viện, sản phụ xuất hiện cơn co tử cung đều, cổ tử cung đã mở 2 cm. Với hàng loạt yếu tố nguy cơ: song thai, ngôi mông, tử cung có sẹo, viêm tụy cấp…, ekip buộc phải hội chẩn khẩn cấp lần nữa và quyết định mổ lấy thai ngay lập tức .

Trong phòng mổ, hai em bé (một trai, một gái) lần lượt chào đời an toàn và được chuyển đến khoa sơ sinh chăm sóc.

Hồi sức tích cực, mẹ tròn con vuông

Sau mổ, sản phụ tiếp tục được điều trị tại khoa hồi sức tích cực với các biện pháp: thay huyết tương, chống nhiễm trùng, chống đông, hạ mỡ máu, ức chế dịch tiêu hóa và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, các chỉ số của bệnh nhân cải thiện rõ rệt: triglycerid giảm từ 105 xuống còn 11 mmol/L, hết đau bụng và không xuất hiện biến chứng.

Cảnh báo: Biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm

Viêm tụy cấp do tăng mỡ máu là biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm trong thai kỳ. Khi triglycerid vượt 11,3 mmol/L, nguy cơ viêm tụy tăng mạnh; trên 22,6 mmol/L, tỷ lệ tử vong tăng đáng kể.

Trong trường hợp này, máu đặc như “mỡ sữa” có thể gây tự tiêu tụy, hoại tử, rối loạn vi tuần hoàn và suy đa tạng.

Các bác sĩ cho biết, việc cứu sống bệnh nhân thành công nhờ:

Phát hiện sớm

Thay huyết tương kịp thời

Quyết định chấm dứt thai kỳ đúng lúc

Phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ

Khuyến cáo cho phụ nữ mang thai

Bác sĩ sản khoa khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản – đặc biệt là người có:

Béo phì Tăng huyết áp Tiểu đường Tiền sử rối loạn mỡ máu…cần kiểm tra mỡ máu trước khi mang thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Trong suốt thai kỳ, nên:

Ăn uống hợp lý

Vận động phù hợp

Theo dõi chỉ số định kỳ

Nếu phát hiện mỡ máu tăng cao, cần tuân thủ điều trị theo chỉ định bác sĩ, tuyệt đối không chủ quan.

(Nguồn: China News Service)