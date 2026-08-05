Đoạn clip ghi lại sự việc một sản phụ đẻ rơi ngay trên xe máy trên đường đến bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, sự việc xảy ra ngay trước Bệnh viện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, theo bác sĩ Trần Thị Lan Phương, Phó trưởng khoa Ngoại và Phụ Sản, Bệnh viện Phú Lương, nữ sản phụ trong clip 25 tuổi, mang thai lần thứ 4 ở tuần thứ 32. Trước đó, sản phụ từng điều trị dọa sảy tại khoa.

Sản phụ đẻ rơi ngay trên xe máy trên đường đến bệnh viện. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 6 giờ sáng 3/8, sản phụ cảm thấy đau bụng. 2 vợ chồng không kịp chuẩn bị mà chỉ lên xe máy chạy ngay tới bệnh viện. Khi nhân viên y tế đón sản phụ vừa xuống xe thì phát hiện em bé đã chào đời, vẫn mắc ở quần của người mẹ.

Sản phụ và em bé nhanh chóng được các nhân viên y tế hỗ trợ. Sản phụ được hướng dẫn xuống xe, giữ tư thế đứng để tránh đè lên con. Cùng lúc đó, các y bác sĩ đỡ lấy bé trai, ủ ấm, cắt rốn. Sau đó, 2 mẹ con được đưa vào phòng sinh, tiếp tục các bước chăm sóc cần thiết.

Bé trai chào đời nặng 2kg, tình trạng sức khỏe ổn định và đã được tiêm vắc xin viêm gan B sau sinh. Hiện, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.