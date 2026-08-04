Theo hình ảnh từ clip này, sản phụ tới cổng bệnh viện trong tình trạng em bé đã bị "đẻ rơi" từ trước đó ngay trên đường di chuyển. Hiện chưa rõ chính xác người phụ nữ tự mình điều khiển xe máy hay do người chồng chở tới, nhưng khoảnh khắc chiếc xe vừa dừng lại, không khí đã trở nên vô cùng hỗn loạn và gấp gáp.

Một người đàn ông hốt hoảng bế xốc sản phụ từ trên chiếc xe máy lên thẳng chiếc bàn mổ cấp cứu chờ sẵn ở cổng. Người mẹ trẻ chân không đi dép, cơ thể lộ rõ sự đau đớn và kiệt sức, ánh mắt hoang mang khi cuộc vượt cạn diễn ra quá đột ngột ngoài dự kiến.

Hình ảnh sản phụ "đẻ rơi" ngay trên xe máy, dây rốn con còn nối với mẹ (Ảnh cắt từ clip)

Chi tiết khiến người xem vừa sợ vừa thương nhất chính là em bé. Do đứa trẻ đã lọt lòng nhưng sợi dây rốn vẫn còn nối liền với cơ thể mẹ, nữ y tế đã phải ôm chặt em bé đỏ hỏn trong tay, bước nhanh và bám sát theo từng nhịp di chuyển của người đàn ông đang bế sản phụ.

Một trải nghiệm "sinh tử" diễn ra ngay giữa đời thực: Không phòng sinh vô trùng, không kịp chuẩn bị, chỉ có tiếng hô hào gấp gáp và bước chân chạy đua với thời gian của kíp trực y tế.

Hình ảnh nữ y tế ôm trọn đứa trẻ sơ sinh, sợi dây rốn đung đưa nối với mẹ trong nhịp di chuyển vội vã khiến nhiều người xem xong thừa nhận tim như "rớt một nhịp". Rất may mắn, hai mẹ con đã lập tức được đưa vào phòng cấp cứu để can thiệp vô trùng, cắt rốn an toàn và chăm sóc hậu sản kịp thời.

"Đẻ rơi" là gì và vì sao lại cực kỳ nguy hiểm?

"Đẻ rơi", hay sinh con ngoài cơ sở y tế, là tình huống nguy hiểm xảy ra khi thai phụ không kịp đến bệnh viện. Những trường hợp này thường xảy ra trên đường di chuyển, tại nhà hoặc ở những nơi không đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.

Theo các chuyên gia y tế, đẻ rơi tiềm ẩn mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả sản phụ lẫn trẻ sơ sinh như:

- Không đảm bảo điều kiện vô khuẩn: Môi trường bên ngoài chứa nhiều vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết cho cả mẹ và bé. Trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị uốn ván hoặc nhiễm trùng qua đường dây rốn chưa được xử lý y tế.

Đẻ rơi gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé (Ảnh minh họa)

- Nguy cơ biến chứng cho mẹ: Thiếu sự theo dõi chuyên môn dễ dẫn đến các tình huống cấp cứu như băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, rách tầng sinh môn nghiêm trọng, sót nhau, kiệt sức và sốc.

- Nguy hiểm cho trẻ sơ sinh: Trẻ dễ bị ngạt thở do không được làm sạch đường thở kịp thời, hạ thân nhiệt đột ngột, chấn thương do sinh không kiểm soát, thậm chí mất tim thai.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc đẻ rơi hoàn toàn khác với trào lưu tự sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà không có can thiệp y tế. Đây là hành vi phản khoa học, đi ngược lại khuyến cáo của Bộ Y tế và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe.

Những nguyên nhân "đẻ rơi" thường gặp và dấu hiệu cần đi viện gấp

Các trường hợp đẻ rơi thường xuất phát từ những nguyên nhân phổ biến như: thai phụ sinh con từ lần 2 trở đi có tiến trình chuyển dạ rất nhanh, tâm lý chủ quan nghĩ "chưa tới ngày sinh", không nhận biết được dấu hiệu chuyển dạ thực sự, khoảng cách đến cơ sở y tế xa hoặc thiếu người hỗ trợ khi bắt đầu chuyển dạ...

Để phòng tránh rủi ro đẻ rơi, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ và gia đình cần theo dõi sát sao cơ thể khi bước vào những tuần cuối thai kỳ (từ tuần 32 trở đi). Cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các tín hiệu:

- Cơn co tử cung: Đau bụng từng cơn tăng dần, dồn dập và đều đặn (khoảng 3 - 5 phút/cơn).

- Rỉ ối hoặc vỡ ối: Xuất hiện dịch lỏng chảy ra từ âm đạo.

- Ra nhầy hồng: Xuất hiện dịch nhầy màu hồng hoặc vết máu ở âm đạo.

Sản phụ nên chủ động theo dõi sát sao thời gian sự sinh và đến viện ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ (Ảnh minh họa)

Khi có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ không nên đợi đau bụng quá nhiều mới đi viện và tuyệt đối cần có người thân bên cạnh hỗ trợ. Trong trường hợp không kịp tới viện và xảy ra đẻ rơi, cần gọi ngay 115, giữ mẹ nằm yên, giữ ấm cho trẻ bằng khăn sạch, không tự ý cắt dây rốn khi chưa có chuyên môn và nhanh chóng đưa cả hai mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất!