Salim báo tin mang thai lần 2, "elm" Pam chính thức lên chức chị

Salim vừa thông báo mang thai lần hai trên trang Facebook cá nhân. Trong bức ảnh báo tin vui, cô và ông xã Hải Long ngồi sát bên nhau, cùng cười trước ống kính và giơ dải ảnh siêu âm. Salim mở đầu bằng câu đầy tinh nghịch: "Oops… we did it again! Baby no. 2 is on the way! Vũ trụ quả thật rất biết cách giữ cho cuộc sống của cặp vợ chồng “bác-tôi” này luôn thú vị. Ba mẹ chào mừng thành viên thứ tư của gia đình nhé".

Nữ diễn viên vẫn giữ cách gọi “bác - tôi” khi nhắc đến hai vợ chồng. Cô đùa rằng vũ trụ rất biết cách giữ cho cuộc sống của cặp đôi luôn thú vị, rồi nhắn gửi em bé: “Ba mẹ chào mừng thành viên thứ tư của gia đình nhé”. Chỉ với vài dòng và một bức ảnh, hai vợ chồng đã báo luôn tin mà những người theo dõi gia đình nhỏ này chờ nghe: Pam sắp lên chức chị.

Chuyện đón thêm thành viên từng được Salim nhắc tới từ tháng 4/2024. Khi ấy, cô chia sẻ hai vợ chồng dự định cho Pam có em sau khi tổ chức đám cưới. Đến tháng 3/2025, Salim và Hải Long làm lễ cưới tại Nha Trang. Pam cũng có mặt bên bố mẹ trong ngày vui ấy và cùng hai người đón khách.

Pam là con gái đầu lòng của Salim và Hải Long. Với những người đã quen xem các video đời thường của gia đình, cô bé còn có một cái tên thân thuộc hơn là Pam Yêu Ơi. Lần này, người xuất hiện trong ảnh báo tin là bố và mẹ, còn Pam lại có thêm một vai mới trong câu chuyện của cả nhà.

Trong phần thông báo công khai, Salim dành lời chào cho em bé và xác nhận gia đình sắp có bốn thành viên. Còn Pam đón tin mình sắp làm chị ra sao? Đó là khoảnh khắc nhiều người theo dõi cô bé có lẽ đang mong được xem nhất.