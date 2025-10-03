“Rửa mắt” với cuộc sống xa hoa của phú bà U35: Shopping ngọc ngà châu báu, tậu 99 món vàng ròng và biệt phủ cho con gái 3 tuổi!

Nhan sắc như tiên giáng trần cùng bộ sưu tập những món trang sức ngọc ngà, châu báu,... Mỗi bài đăng trên mạng xã hội đều như giúp người xem “rửa mắt”, “đến gần” hơn với phong cách sống của giới tinh hoa,...

Đó là những gì mà mọi người thường nói khi nghe tới cái tên Hạ A Đào - Một phú bà sinh năm 1993 người Trung Quốc. Trên các tài khoản mạng xã hội như Weibo, Xiaohongshu, Hạ A Đào thường xuyên cập nhật, chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình giống như biết bao người dùng MXH khác. Nhưng đương nhiên, những thứ phú bà U35 này đăng tải, coi là “chuyện hàng ngày” thì không phải ai cũng làm được.

Nhiều người coi việc follow Hạ A Đào là một cách “rửa mắt”, “đến gần” hơn với lối sống của giới tinh hoa, cũng vì lẽ đó.

Không phải đồ hiệu, đam mê của phú bà là shopping ngọc ngà châu báu!

Hạ A Đào từng chia sẻ trong một clip đăng tải trên Weibo: “Nếu sống đến năm 80 tuổi, tính ra chúng ta chỉ có 30.000 ngày để tận hưởng cuộc sống. Thời gian là hạn hẹp, mỗi khoảnh khắc đều đáng giá nên ngày nào cũng phải đeo ngọc ngà châu báu mới được” .

Sở thích của phú bà U35 này là shopping trang sức kim cương, đồng hồ nạm vàng cùng đá quý và diện cổ phục có thiết kế cầu kỳ, tinh xảo. Trước đây, Hạ A Đào cũng từng có một phát ngôn khiến nhiều người phải sửng sốt: “Vàng miếng hay vàng nhẫn với tôi là bình thường, không đủ sang trọng” . Thế nên phú bà ưu tiên những món vàng ròng được chế tác tinh xảo, kết hợp charm phong thủy hoặc họa tiết cầu may mắn.

Vì chẳng có gì ngoài tiền, nên với phú bà Hạ A Đào, mua vàng cũng là chuyện thường ngày, không cần đợi tới những dịp lễ như ngày Vía Thần Tài. Chỉ cần gặp được món trang sức vàng ròng có thiết kế tinh xảo, ít đụng hàng hoặc không đâu có, phú bà chẳng tiếc tiền sắm về. Ngoài ra, Hạ A Đào cũng thường xuyên mua vàng tặng cho nhân viên, coi như một lời tri ân vào các dịp lễ Tết, hoặc chỉ đơn giản là phú bà có hứng thì phú bà thưởng nóng.

99 món vàng ròng và biệt phủ làm của hồi môn cho con gái 3 tuổi

Chuẩn bị của hồi môn bằng vàng thì chẳng có gì lạ, nhưng chuẩn bị sẵn 99 món vàng ròng từ khi con mới 3 tuổi, chắc thế gian chỉ có mỗi phú bà Hạ A Đào làm được.

Bộ sưu tập của hồi môn mà Hạ A Đào chuẩn bị cho con gái thường là những món trang sức bằng vàng ròng mang biểu tượng may mắn như lẵng vàng, gậy như ý đại cát đại lợi, vương miện vàng,... Không chỉ vậy, phú bà còn rất thích những món vàng đúc như túi xách bằng vàng, móng tay giả (hay còn được gọi là hộ giáp) - Thứ các phi tần, hoàng hậu thời xưa thường mang.

Bộ sưu tập trang sức hồi môn mà phú bà chuẩn bị cho con gái

Bên cạnh trang sức vàng ròng, Hạ A Đào cũng chuẩn bị khá nhiều trang sức bằng ngọc như vòng tay, dây chuyền, trâm cài tóc. Tất cả đều được thiết kế tinh xảo và là hàng hiếm, phú bà đặt làm riêng hoặc phải kỳ công mới mua được.

Chia sẻ trong 1 video trên Xiaohongshu, Hạ A Đào nói: "Con gái sắp tròn 3 tuổi, theo truyền thống gia đình chúng tôi, phải chuẩn bị 99 món đồ hồi môn cho cô bé. Chắc chắn món đầu tiên phải là vàng, món thứ 2 phải là ngọc bích" .

Nhưng không chỉ dừng lại ở trang sức quý, phú bà còn tậu luôn cả biệt phủ cho con. Được biết, Hạ A Đào đã mua một căn biệt thự, trang hoàng thiết kế như cung điện, để dành làm của hồi môn cho con gái 3 tuổi.

Biệt phủ Hạ A Đào mua cho con gái

Trong một video trò chuyện cùng con gái, phú bà hỏi vui: “Giữa ngọc trai và nhà đẹp, con thích cái nào hơn?" . Cô bé nhanh chóng đáp "Ngọc trai" , khiến phú bà không nhịn được cười. Khoảnh khắc này sau đó cũng nhanh chóng viral trên MXH.

- "Chà, làm con gái A Đào tỷ hạnh phúc quá à".

- "Em không tò mò của hồi môn cho con gái chị nữa đâu, em thắc mắc của hồi môn của chị lúc lấy chồng khủng như nào"...

- "Quá đã, thế giới người giàu thật không tưởng".

- "Từ khóa 'của hồi môn con gái A Đào' lên hot search luôn rồi kìa"...