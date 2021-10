Ru mãi con chẳng ngủ, mẹ cáu quá ngủ trước, kết quả thế nào mà lại khiến hội chị em bỉm sữa thi nhau học hỏi

Nhiều bậc phụ huynh thừa nhận việc khó nhằn nhất trong ngày chính là cho các bé đi ngủ. Đặc biệt đối với các gia đình cho con ngủ cùng từ lúc nhỏ thì việc để bé tự chìm vào giấc ngủ quả thật là điều không hề dễ dàng. Một số mẹ bỉm sữa cho biết đã áp dụng rất nhiều cách từ dỗ dành đến mắng mỏ, nhẹ nhàng đến nghiêm khắc nhưng kết quả không khá lên là bao. Thậm chí bố mẹ còn ngủ trước con hoặc bị bé quấy khóc đến tận nửa đêm.

Mới đây, các ông bố bà mẹ bỉm sữa đã truyền tay nhau một đoạn clip được cho là "tuyệt chiêu" dỗ bé ngủ cực đơn giản. Theo video, trong khi người mẹ đã ngủ say sưa thì đứa con có vẻ như chẳng buồn ngủ chút nào cả. Nhiều người đoán có lẽ là bà mẹ mệt quá nên ngủ thiếp đi hoặc do dỗ mãi con không ngủ nên cáu quá bèn ngủ trước. Dù lý do là gì thì hành động sau đó của em bé mới là điểm gây chú ý.

Mẹ ru con ngủ và cái kết

Cô bé hết trèo leo nghịch ngợm rồi lại lăn lê bò toài khắp giường, sau đó chán chê lại nhảy lên bụng mẹ ngồi, làm xiếc và thậm chí còn hôn vào... rốn mẹ. Sau một thời gian đùa nghịch, bé bắt đầu mệt và ngủ luôn trên người mẹ khiến ai nấy phì cười.

Nhiều ông bố bà mẹ sau khi xem clip liền trêu ôi thế là có cách để ru con ngủ rồi, vừa đơn giản lại không tốn sức. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người công nhận bà mẹ trong clip thật kiên nhẫn, chứ nếu ngoài đời chắc hẳn đã bị tỉnh giấc vì những trò nghịch ngợm của em bé rồi.

- "Thấy bé cứ lăn qua lăn lại mà có ngủ đâu, con nhà mình không hiền như bé ở clip, nó nghịch đến khi nào bố phải dậy thì thôi, không tỉnh còn bị cào, cấu đau lắm".

- "Phải nằm im không đổi tư thế cả tiếng đồng hồ mình khó chịu lắm, tưởng đơn giản hóa ra phức tạp phết".

Mặc đứa con siêu nghịch ngợm, người mẹ vẫn ngủ say chẳng biết gì.

Bên cạnh đó, một số người đưa ra lời khuyên luyện ngủ cho bé từ lúc còn nhỏ sẽ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn. Nếu bé đã quen ngủ cùng người lớn thì không nên bế ru hay đi rong sẽ tạo thành thói quen xấu. Thay vào đó, có thể áp dụng một số cách như đọc truyện, tâm sự với con trước giờ ngủ vì đó là khoảng thời gian quý báu gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.