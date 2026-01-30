Rosé sắp công bố ảnh váy cưới có 1 không 2

BLACKPINK vừa qua đã công bố teaser concept cho mini album thứ 3 mang tên DEADLINE. Giữa 4 khung hình phủ đầy không khí bí ẩn khiến các fan đoán già đoán non. Dù không lộ rõ gương mặt, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận diện ra Rosé, manh mối đến từ bàn tay thon dài quen thuộc của nữ thần tượng. Chưa dừng lại ở đó, danh tính bộ trang phục của chính chủ trong bức ảnh teaser này cũng sớm được tìm ra.

Ảnh: BLACKPINK

Thiết kế mà Rosé diện được hé lộ là "armor wedding dress" - váy cưới giáp trụ, một sáng tạo đến từ nhà thiết kế @aojierou. Không đi theo hình ảnh váy cưới trắng thuần khiết, lãng mạn thường thấy, chiếc váy mang phom dáng cấu trúc mạnh, gợi liên tưởng đến giáp bảo hộ quân sự với màu xanh quân đội. Các mảng panel được xếp lớp, tạo cảm giác vừa cứng cáp lại mong manh. Chính sự đối lập này đã khiến thiết kế trở nên khác biệt, lồng ghép thêm thông điệp về sự bảo vệ và sinh tồn.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, nhà thiết kế cho biết anh đã hình dung về một thế giới nơi nỗi sợ chiến tranh không còn xa lạ, mà len lỏi vào đời sống thường nhật. Ý tưởng váy cưới giáp trụ được khởi nguồn từ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc lễ cưới của một cô dâu buộc phải dang dở vì chiến tranh.

Từ đó, các khái niệm tình yêu và sự sinh tồn được kết hợp vào trang phục cưới, biến chiếc váy cưới thành một tuyên ngôn thị giác: khi tình yêu không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là bản năng che chở trước thực tại khắc nghiệt. Thông điệp này cũng được xem là ẩn dụ cho sự va chạm giữa cảm xúc cá nhân và thế giới đầy bất ổn.

Ảnh: @aojierou

Việc Rosé xuất hiện trong thiết kế váy cưới đặc biệt này càng khiến công chúng tò mò về concept tổng thể của DEADLINE. Nữ thần tượng vốn gắn liền với hình ảnh mong manh, nữ tính, nhưng lần này lại mang đến cảm giác có phần u tối. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những hình ảnh váy cưới độc đáo nhất từng xuất hiện ở K-pop. Người hâm mộ hiện đang nóng lòng chờ đợi những khung hình tiếp theo để được chiêm ngưỡng trọn vẹn thiết kế váy cưới có một không hai này, cũng như lời giải cho câu chuyện mà Rosé và BLACKPINK đang muốn kể trong album mới.