Từ giờ đến Tết đừng dại dùng những món mỹ phẩm này nếu không muốn da "toang" phút chót

Càng gần Tết, nhu cầu làm đẹp càng tăng cao. Ai cũng muốn da căng bóng, mịn màng để tự tin gặp gỡ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chính tâm lý "cấp tốc", "làm nhanh cho kịp Tết" lại khiến rất nhiều người mắc sai lầm trong việc chọn và sử dụng mỹ phẩm. Không ít trường hợp da đang ổn bỗng dưng nổi mụn, kích ứng, bong tróc chỉ vì dùng sai sản phẩm vào thời điểm nhạy cảm này. Nếu không muốn làn da "xuống dốc không phanh" ngay trước Tết, bạn nên tránh xa 5 món mỹ phẩm dưới đây.

1. Đổi mỹ phẩm mới bất ngờ - sai lầm kinh điển trước Tết

Gần Tết là lúc rất nhiều hãng tung sản phẩm mới, quảng cáo hấp dẫn, công dụng "thần thánh" khiến ai cũng muốn thử. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm không nên mạo hiểm đổi mỹ phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm dưỡng da chính như serum, kem dưỡng hay treatment. Da cần thời gian để làm quen với sản phẩm mới, và nếu không hợp, phản ứng xấu có thể xảy ra chỉ sau vài ngày. Thay vì chạy theo trend, lời khuyên an toàn nhất là trung thành với những sản phẩm da bạn đã quen và hợp. Dùng đều đặn routine cũ sẽ giúp da ổn định, ít rủi ro và giữ được trạng thái đẹp nhất để đón Tết.

2. Serum tẩy da chết, retinol - nên tạm "nghỉ phép"

AHA, BHA, retinol là những hoạt chất rất tốt cho da nếu dùng đúng cách và đúng thời điểm. Nhưng ngay trước Tết, đây lại là nhóm sản phẩm dễ gây rắc rối nhất. Việc sử dụng các treatment mạnh có thể khiến da bong tróc, đỏ rát, đẩy mụn hoặc nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Nếu da bạn chưa quen hoặc đang dùng không đều, hãy tạm ngưng trước Tết khoảng 2-3 tuần. Thay vào đó, ưu tiên các sản phẩm cấp ẩm, phục hồi, làm dịu để da khỏe và ổn định hơn. Da đẹp ngày Tết không cần "thay da", chỉ cần mịn màng và đều màu là đủ.

3. Sản phẩm làm trắng da cấp tốc - càng nhanh càng nguy hiểm

Những sản phẩm quảng cáo "trắng bật tông sau 3 ngày", "trắng nhanh không cần chờ đợi" thường đi kèm nguy cơ cao cho làn da. Phần lớn các sản phẩm này có thể chứa chất làm trắng mạnh, corticoid hoặc thành phần gây bào mòn da, khiến da trắng lên tạm thời nhưng rất yếu và dễ tổn thương.

Hậu quả thường không đến ngay mà xuất hiện sau Tết: da sạm lại, nổi mụn, giãn mao mạch hoặc kích ứng kéo dài. Muốn da sáng khỏe, hãy chọn cách an toàn hơn như dưỡng ẩm đầy đủ, dùng vitamin C nồng độ nhẹ và chống nắng kỹ càng.

4. Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - rẻ nhưng "đắt" hậu quả

Càng gần Tết, mỹ phẩm trôi nổi, hàng xách tay không nhãn phụ, không kiểm định lại càng xuất hiện nhiều. Giá rẻ, bao bì bắt mắt, lời quảng cáo có cánh khiến nhiều người chủ quan. Nhưng chỉ cần một sản phẩm kém chất lượng cũng đủ khiến da viêm, dị ứng, thậm chí tổn thương hàng tháng trời.

Thời điểm này, hãy ưu tiên mua mỹ phẩm từ thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng, dù giá có cao hơn một chút cũng đáng. Da hỏng trước Tết không chỉ mất thẩm mỹ mà còn tốn thời gian, tiền bạc để phục hồi.

5. Đồ makeup đã hết hạn - nguyên nhân gây mụn âm thầm

Nhiều người có thói quen tiếc đồ, tiếp tục dùng phấn nền, son môi, mascara dù đã quá hạn. Thực tế, mỹ phẩm hết hạn là "ổ vi khuẩn" tiềm ẩn, dễ gây mụn, viêm da, kích ứng mắt và môi, đặc biệt khi dùng liên tục trong những ngày Tết. Trước Tết, hãy dành thời gian dọn lại túi makeup, mạnh dạn bỏ đi những món đã hết hạn, đổi mùi hoặc thay đổi kết cấu. Thà ít đồ nhưng an toàn còn hơn dùng nhiều mà da "kêu cứu".

Muốn da đẹp để đón Tết, điều quan trọng nhất không phải là dùng thật nhiều mỹ phẩm đắt tiền, mà là tránh những sai lầm không đáng có. Từ giờ đến Tết, hãy giữ routine đơn giản, an toàn, tập trung cấp ẩm - phục hồi và bảo vệ da. Đôi khi, không làm gì "liều lĩnh" lại chính là bí quyết giúp làn da giữ phong độ tốt nhất trong những ngày đầu năm mới.