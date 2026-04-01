Lóa mắt với loạt mỹ phẩm miễn phí, nặng trĩu tay được tặng tại Coachella

Mỗi mùa hè, khi Coachella chính thức diễn ra, không chỉ âm nhạc hay thời trang gây sốt mà những "đặc quyền" đi kèm cũng khiến giới trẻ khắp nơi háo hức. Bên cạnh việc được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, quy tụ hàng loạt trai xinh gái đẹp và các ngôi sao đình đám, Coachella còn được xem như "thiên đường quà tặng" - nơi bạn có thể được ăn, được chơi, lại còn được gói mang về với hàng loạt món đồ miễn phí giá trị.

Không đơn thuần là một lễ hội âm nhạc, Coachella còn là "sân chơi" của các thương hiệu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Đây là dịp để họ quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trẻ và tạo dấu ấn truyền thông. Chính vì vậy, các brand không ngại đầu tư mạnh tay vào những gian hàng trải nghiệm, pop-up event hay gifting suite - nơi người tham dự có thể nhận quà miễn phí sau khi tham gia hoạt động hoặc đơn giản là check-in.

Với những ai lần đầu đến Coachella, cảm giác "choáng ngợp" là điều khó tránh khỏi. Từ sáng đến tối, bạn có thể liên tục ghé thăm các khu vực khác nhau và ra về với túi quà ngày một nặng hơn. Đặc biệt, các thương hiệu làm đẹp luôn là điểm dừng chân "hot hit" nhất, bởi loạt sản phẩm được phát tặng đều là những cái tên đình đám.

Có thể kể đến những món đồ khiến hội tín đồ làm đẹp "mê mệt" như son môi đến từ e.l.f. Cosmetics, son dưỡng từ Rhode, hay kem chống nắng của Youth To The People. Đây đều là những sản phẩm đang rất được ưa chuộng trên thị trường, và việc được trải nghiệm miễn phí ngay tại lễ hội càng khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn.

Chưa dừng lại ở đó, các tín đồ skincare còn có cơ hội mang về serum dưỡng da hoặc mặt nạ từ Medicube, sáp tẩy trang nổi tiếng của Banila Co - những sản phẩm vốn đã quen mặt trong routine chăm sóc da của nhiều người. Thậm chí, những món quà tưởng chừng "phụ" như túi cói từ Kylie Cosmetics cũng nhanh chóng trở thành item được săn đón nhờ thiết kế thời trang, tiện dụng.

Ngoài mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cơ thể cũng không kém phần hấp dẫn. Body mist và lăn khử mùi từ Salt & Stone giúp người tham dự luôn giữ được cảm giác tươi mát suốt cả ngày dài dưới nắng nóng sa mạc. Những món đồ này không chỉ hữu ích ngay tại lễ hội mà còn có thể mang về sử dụng lâu dài.

Điều khiến trải nghiệm tại Coachella trở nên đặc biệt chính là cảm giác "không cần mua vẫn có đồ xịn". Thay vì phải chi tiền cho từng sản phẩm, bạn chỉ cần tham gia các hoạt động, tương tác với thương hiệu hoặc đơn giản là có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Chính yếu tố này đã khiến Coachella không chỉ là nơi giải trí, mà còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm và khám phá.

Không khó hiểu khi ngày càng nhiều bạn trẻ mong muốn một lần đặt chân đến Coachella. Bởi ngoài âm nhạc và thời trang, đây còn là nơi bạn có thể "thu hoạch" cả một vali quà tặng mà không cần chi quá nhiều chi phí. Từ những món đồ làm đẹp, phụ kiện cho tới các sản phẩm chăm sóc cá nhân, tất cả đều góp phần tạo nên một hành trình đáng nhớ.

Có thể nói, Coachella đã vượt xa khuôn khổ của một lễ hội âm nhạc thông thường. Nó trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại - nơi giải trí, thời trang và trải nghiệm tiêu dùng hòa quyện vào nhau. Và với loạt quà miễn phí "nhiều không đếm xuể", không ngạc nhiên khi ai cũng muốn một lần được "được ăn, được chơi, lại còn được mang về" tại lễ hội đình đám này.