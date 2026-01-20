Rời sân cỏ, Đình Bắc có giao diện boy phố trông được phết!

Đình Bắc hiện đang là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ trên cả nước. Trên sân cỏ, anh ghi dấu ấn bằng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, lối chơi xông xáo cùng kỹ năng ấn tượng. Ngoài chuyên môn, nam cầu thủ sinh năm 2004 còn tạo thiện cảm nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn – những yếu tố giúp anh dễ dàng trở thành “crush quốc dân” trong mắt nhiều khán giả. Đặc biệt, khi không khoác màu áo đội tuyển, phong cách đời thường của Đình Bắc cũng rất trẻ trung, "boy phố" và đúng tinh thần của một cầu thủ Gen Z.

Đình Bắc là gương mặt cầu thủ trẻ được yêu thích hàng đầu hiện nay, không chỉ bởi kỹ thuật trên sân cỏ mà còn nhờ visual sáng, tràn đầy năng lượng. (Nguồn: FBNV)

Đình Bắc "lên đồ" bảnh bao chuẩn soái ca. (Nguồn: if.wigbongda)

Đình Bắc “đốn tim” fan nữ khi xuất hiện với set đồ all black đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Không cần những chi tiết cầu kỳ, ngôi sao làng bóng thế hệ mới vẫn nổi bật nhờ cách lựa chọn trang phục thoải mái, vừa vặn, tôn vóc dáng cao ráo và phong thái nam tính. Gam màu đen tối giản đồng thời làm nổi bật gương mặt sáng cùng thần thái tự tin của anh.

Đình Bắc chỉ cần 1 set đồ đen cũng khiến cộng đồng mạng khó có thể rời mắt.

Có thể thấy, màu đen dường như cũng là gam màu “ruột” của Đình Bắc. Nam cầu thủ thường xuyên xuất hiện với những set đồ đen mang vibe boy phố: phóng khoáng, có chút “ăn chơi” nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, gọn gàng. Cách phối đồ đơn giản với những item casual như sweater, sơ mi cũng giúp Đình Bắc dễ dàng xây dựng hình ảnh cool ngầu, nam tính mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Không những thế, nam cầu thủ cũng cho thấy độ "chơi" của mình với những món đồ hiệu cao cấp xuất hiện trong loạt outfit đời thường như Zippy wallet monogram của Louis Vuitton và T-shirt Couture của Dior.

Đình Bắc dùng đồ hiệu từ các nhà mốt như Louis Vuitton, Dior trong trang phục đời thường. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng thường xuyên xuất hiện với giao diện trẻ trung đúng lứa tuổi. Áo phông đơn giản, quần short gọn gàng kết hợp cùng sneaker là công thức quen thuộc của nam cầu thủ mỗi khi xuất hiện ngoài sân cỏ. Cách lựa chọn trang phục này mang vibe năng động, phóng khoáng, rất đúng với hình ảnh một cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng. Đa phần, outfit của Đình Bắc vẫn là 2 gam màu đen - trắng quen thuộc, đôi lúc được thêm chút sắc màu bằng những chiếc áo khoác thể thao.