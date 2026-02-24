Rõ ràng mỗi ngày trông con dài như cả thế kỷ, vậy mà chỉ chớp mắt đã hết một năm?

Nhiều cha mẹ trẻ có chung một cảm giác: mỗi ngày trông con tưởng như dài vô tận, vậy mà nhìn lại, một năm đã trôi qua lúc nào không hay. Các chuyên gia tâm lý cho rằng điều này liên quan đến một khái niệm gọi là “mỏ neo ký ức”.

Sau Tết, khi guồng quay công việc trở lại, không ít phụ huynh giật mình nhận ra kỳ nghỉ đã kết thúc quá nhanh. Từ lúc có con, thời gian dường như luôn trong trạng thái “tua nhanh”.

Buổi sáng vội vã gọi con dậy, ăn sáng, đưa đi học.

Buổi tối lại xoay vòng với bài tập, tắm rửa, dỗ ngủ.

Tuần này nối tuần khác, học kỳ này tiếp học kỳ kia.

Khi đang ở trong guồng quay ấy, nhiều người cảm thấy thời gian trôi chậm đến mệt mỏi. Nhưng khi nhìn lại, cả năm đã vụt qua.

“Mỏ neo ký ức” và mật độ ký ức

Theo các nghiên cứu tâm lý học nhận thức, não bộ không ghi nhớ toàn bộ những gì diễn ra mỗi ngày. Những hoạt động lặp đi lặp lại, thiếu yếu tố mới mẻ thường bị não “lọc bỏ” để tiết kiệm năng lượng.

Ngược lại, các trải nghiệm đặc biệt, những “lần đầu tiên” hoặc sự kiện khác biệt sẽ được ghi nhớ rõ ràng hơn. Những điểm nhấn này được gọi là “mỏ neo ký ức”.

Khi cuộc sống sau khi có con trở nên đều đặn và lặp lại, số lượng “mỏ neo ký ức” giảm đi. Điều này khiến mật độ ký ức của một năm trở nên thưa thớt. Khi hồi tưởng lại, não bộ cảm giác như “không có nhiều chuyện xảy ra”, và vì vậy thời gian dường như trôi qua rất nhanh.

Vì sao lúc nuôi con lại thấy thời gian dài?

Ở chiều ngược lại, khi đang chăm con, đặc biệt trong những giai đoạn mệt mỏi, thiếu ngủ, phụ huynh thường tập trung cao độ vào cảm giác căng thẳng và chờ đợi thời gian trôi qua. Sự chú ý dồn vào đồng hồ khiến họ cảm nhận từng phút dài hơn bình thường.

Tuy nhiên, những ngày lặp lại ấy lại không tạo đủ dấu ấn để lưu giữ chi tiết trong ký ức dài hạn.

Làm gì để “làm chậm” thời gian?

Các chuyên gia cho rằng cách đơn giản nhất để tăng mật độ ký ức là chủ động tạo thêm trải nghiệm mới.

Không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay sự kiện lớn. Đó có thể chỉ là:

Thử một món ăn chưa từng ăn. Xem một buổi biểu diễn trực tiếp. Cùng con đến một địa điểm mới trong thành phố. Học một kỹ năng mới như yoga, chơi nhạc cụ hoặc trồng cây.

Quá trình học hỏi và khám phá sẽ tạo thêm “mỏ neo ký ức”, giúp não bộ có nhiều điểm bám khi hồi tưởng.

Bên cạnh đó, việc ghi chép hoặc chụp ảnh hàng ngày cũng giúp tăng cường ký ức. Một dòng trạng thái ngắn, một bức ảnh mỗi ngày hay một mục tiêu nhỏ mỗi tháng cùng con đều có thể trở thành những dấu mốc đáng nhớ.

Giá trị của những ngày bình thường

Theo hiệu ứng “Fresh Start Effect” trong nghiên cứu hành vi, các mốc thời gian như năm mới hay sinh nhật thường thúc đẩy con người thay đổi. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị bền vững lại nằm ở những ngày thường nhật.

Khi nhìn lại, điều quý giá nhất không phải là những khoảnh khắc hoành tráng, mà là chuỗi ngày được đồng hành bên con.

Nuôi con có thể khiến mỗi ngày trở nên dài và mệt mỏi. Nhưng chính những ngày tưởng chừng lặp lại ấy, khi được nhìn qua lăng kính ký ức, lại tạo nên một năm đầy ý nghĩa.

Và có lẽ, điều khiến thời gian trôi nhanh không phải vì chúng ta sống quá vội, mà vì chúng ta chưa kịp ghi lại những điều đang lặng lẽ diễn ra mỗi ngày.

Nguồn: Sohu