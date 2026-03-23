RIMOWA giới thiệu hai sắc màu mới cho dòng vali Distinct

Nếu Taupe gợi nhắc vẻ đẹp tự nhiên của những phiến đá được mài mòn theo thời gian bởi gió và nước, thì Powder Blue mang theo cảm giác tĩnh lặng của bầu trời buổi sớm và sự khởi đầu nhẹ nhàng của năm mới.

Ra mắt lần đầu vào năm 2023, thiết kế vali Distinct hướng đến những lữ khách đề cao sự tinh giản và tinh tế. Cả hai màu sắc mới của chiếc Distinct Cabin màu Taupe và Powder Blue đều sở hữu bề mặt bọc da cao cấp với các đường rãnh đặc trưng của RIMOWA, kết hợp cùng cấu trúc vững chắc nhưng vẫn giữ được phom dáng thanh thoát. Lớp da vân nhẹ tạo hiệu ứng đa sắc độ, thay đổi theo điều kiện ánh sáng và dần hình thành lớp patina tự nhiên theo thời gian, như dấu ấn của mỗi hành trình.

Các chi tiết hoàn thiện phản ánh tinh thần chế tác chính xác: đinh tán, khóa kéo và đầu kéo khóa kim loại màu palladium, cùng lớp lót jacquard họa tiết monogram bên trong. Chiếc vali được trang bị tay kéo telescopic không nấc, tay cầm da êm ái và hệ thống bánh xe Multiwheel® với ổ bi và trục giảm chấn, mang lại khả năng di chuyển ổn định và nhẹ nhàng. Mỗi sản phẩm đi kèm thẻ hành lý đồng màu có thể cá nhân hóa, cùng lớp bọc bảo vệ chuyên dụng. Như một minh chứng cho cam kết về độ bền, các mẫu vali Distinct được bảo chứng bởi chính sách bảo hành trọn đời của RIMOWA.

Bên cạnh dòng Distinct, sắc Taupe tiếp tục được ứng dụng trên bộ sưu tập Never Still. Dòng sản phẩm đương đại này kết hợp chất liệu canvas bền chắc với da nguyên hạt, nổi bật với họa tiết rãnh đặc trưng. Các thiết kế như Never Still Flap Backpack Small hay Flat Pouch mang đến giải pháp linh hoạt cho nhiều nhu cầu di chuyển, từ hành trình dài đến sử dụng thường nhật, với các chi tiết như đệm lưng êm ái và dây đai hành lý tiện dụng.

Trong khi đó, sắc Powder Blue được mở rộng sang dòng Original Twist và Personal. Chiếc vali Original Twist Cabin giữ nguyên thiết kế biểu tượng với cấu trúc nhôm kết hợp da, nay được làm mới với tay cầm bọc da màu Powder Blue, khóa TSA đồng màu và viền gioăng phối sắc tinh tế, tạo nên sự tương phản đặc trưng của dòng Twist. Đồng thời, mẫu túi Personal Aluminium, được chế tác tại Đức từ nhôm anodized và da sần nguyên bản Ý, lại mang đến lựa chọn thanh lịch cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mẫu túi với thiết kế ngăn chức năng và dây đeo linh hoạt, có thể đeo chéo hoặc cầm tay.

Các dòng sản phẩm RIMOWA mang hai sắc màu mới Taupe và Powder Blue hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng RIMOWA ở Việt Nam, được phân phối độc quyền bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.