"Anh trai" Vũ Thịnh tỏa sáng ở sàn catwalk

Vũ Thịnh là một trong 30 anh trai được yêu thích tại chương trình "Anh trai say hi" đang được phát sóng. Điều đặc biệt thú vị là khi chương trình "Anh trai say hi" vẫn đang diễn ra gây cấn trên sóng truyền hình thì tất cả 30 anh trai của chương trình đều đắt show riêng.



Sự xuất hiện của Vũ Thịnh tại tuần lễ thời trang "Destination Runway Fashion Week 2024" với chủ đề Alpha, vừa diễn ra tại TP HCM, thu hút sự chú ý của công chúng.

Với ngoại hình điển trai và giọng hát đầy cảm xúc, Vũ Thịnh luôn chiếm được cảm tình của khán giả. Tại "Destination Runway Fashion Week", anh chàng một lần nữa khẳng định khả năng của mình khi mang đến một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.

Giọng hát của Vũ Thịnh được đánh giá là có nhiều cảm xúc và rất phù hợp với những ca khúc tình cảm. Tại "Destination Runway Fashion Week", anh chàng đã chọn những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp khán giả dễ dàng hòa mình vào không khí của buổi diễn. Mỗi câu hát của Vũ Thịnh đều chạm đến trái tim người nghe, để lại những ấn tượng khó phai.

Vũ Thịnh được yêu mến khi tham gia Anh trai say hi

Sân khấu Alpha đã trở thành một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi thời trang và âm nhạc hòa quyện một cách hoàn hảo. Vũ Thịnh, với hình ảnh lịch lãm và giọng hát truyền cảm, đã góp phần tạo nên một không khí sôi động và đầy cuốn hút. Màn trình diễn của Vũ Thịnh đã góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp và sức cuốn hút của chương trình "Destination Runway Fashion Week".

Sự xuất hiện của Vũ Thịnh tại "Destination Runway Fashion Week" không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn âm nhạc. Anh còn là đại diện cho thế hệ trẻ tài năng, năng động và đầy nhiệt huyết. Sau khi chương trình kết thúc, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự yêu mến và ngưỡng mộ dành cho Vũ Thịnh.

Họ đánh giá cao giọng hát, phong cách trình diễn và ngoại hình của anh chàng. Nhiều người còn cho rằng, Vũ Thịnh là một trong những điểm sáng của "Destination Runway Fashion Week".

Anh cũng có giọng hát được đánh giá cao

Vũ Thịnh sinh năm 1995. Nam ca sĩ đảm nhiệm vai trò hát chính trong nhóm nhạc The Wings. Anh từng gây ấn tượng tại nhiều cuộc thi như "Giọng hát Việt 2019", "X Factor - Nhân tố bí ẩn 2016". Vài năm qua, Vũ Thịnh ra mắt nhiều ca khúc "Hai chúng ta", "Bảo bối của anh", "Sao vẫn còn yêu", "Thanh xuân lãng phí"... nhưng chưa tạo dấu ấn để khẳng định tên tuổi.