Review máy tạo kiểu Dyson giá gần 15 triệu để xem chất lượng có xứng đáng với lời đồn

Hội chị em mê làm đẹp, chắc hẳn không ai là không biết đến thương hiệu Dyson, gần gũi nhất với các chị em có lẽ là máy sấy tóc, máy tạo kiểu và máy là tóc. Có thể thấy, kể từ khi ra mắt sản phẩm máy tạo kiểu Dyson Airwrap Complete, cách đây khoảng 4 năm, Dyson đã dần chinh phục các chị em bởi không chỉ thiết kế chỉn chu, trang nhã còn bởi những công năng hiệu quả mà nó mang lại.

"Tại Dyson chúng tôi quyết tâm phát minh ra giải pháp mới và tốt hơn cho bất kỳ vấn đề nào bạn hay gặp phải mỗi ngày" - Đó chính là "tuyên ngôn" của thương hiệu được yêu thích cuồng nhiệt trên toàn cầu này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thương hiệu tự "đánh bại" thành tựu của chính mình bằng việc công bố một sản phẩm mới, máy tạo kiểu Dyson Airwrap Multi-Styler. Đây chính là phiên bản nâng cấp của Dyson Airwrap Complete.

Dòng máy tạo kiểu cũ của Dyson ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng lúc nhận được giải thưởng Allure Best of Beauty và Readers' Choice Awards. Nếu chỉ nhìn qua chúng ta sẽ nghĩ rằng, phiên bản này chẳng khác gì nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên nếu đi vào từng chi tiết, thì mới có thể thấy sự nâng cấp hoàn toàn mới, hoàn toàn độc quyền đến từ thương hiệu này.

Review

Với dòng máy cũ, 1 hộp sẽ có 8 phụ kiện đi kèm, nhưng ở dòng máy mới lại chỉ có 6, mà còn có nhiều công năng hơn. Về cơ bản, máy đảm bảo có đầu sấy khô, trục tạo kiểu, lược tròn tạo phồng , 1 lược cứng và 1 lược mềm. Điểm khác biệt trong bộ sản phẩm mới này đó chính là vài đầu trục được tích hợp nhiều chức năng, không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, dễ sử dụng mà còn dễ mang đi. Cùng review từng đầu trục mới nhé:

Đầu sấy suôn mượt Coanda

Đây là đầu sấy với nhiều chế độ nhất, giúp tạo kiểu dễ dàng. Bạn có thể nhanh chóng làm khô tóc với chế độ sấy trước khi tạo kiểu, và kết thúc quy trình tạo kiểu bằng việc đưa các sợi tóc con vào nếp với chế độ suôn mượt. Hiệu ứng Coanda hút và đưa những sợi tóc dài hơn ra phía trước, đồng thời đẩy những sợi tóc con vào bên trong để mang lại một mái tóc suôn mượt, óng ả.

Chỉ bằng động tác xoay đơn giản, đầu sấy này vừa làm tốt nhiệm vụ sấy khô, vừa làm tốt nghiệm vụ giúp tóc suôn mượt, vào nếp, giấu tóc con hiệu quả.

Đầu lược chải cứng và mềm: Đầu lược này được ứng dụng hiệu ứng Coanda nâng cao, với khả năng kiểm soát tốt hơn, giúp đưa tóc vào nếp dễ dàng, phù hợp cho những mái tóc thẳng. Không khí được đẩy dọc theo sợi tóc, giúp đem lại mái tóc thẳng mượt hơn. Đầu lược với răng nhọn và dài phù hợp với người tóc dày, đầu lược ngắn và răng được bọc tròn phù hợp với tóc mỏng, da đầu nhạy cảm.

Trục uốn Airwrap: Trục uốn được cải tiến với đầu xoay cool tip, cho phép bạn nhanh chóng chuyển hướng luồng không khí theo kiểu tóc mà bạn muốn. Dễ dàng tạo các lọn tóc theo chiều kim đồng hồ và ngược lại, chỉ với một trục uốn mà bạn có thể tạo kiểu được cho toàn bộ tóc. Vẫn tích hợp hiệu ứng Coanda giúp hút và cuốn tóc quanh trục uốn, tạo những lọn tóc bồng bềnh, tự nhiên mà chỉ cần sử dụng luồng không khí. Tuy nhiên, với những nàng tóc yếu, dễ gãy thì bạn nên sử dụng thêm xịt dưỡng hoặc xịt giữ nếp trước khi tạo kiểu nhé.

Chỉ với 1 thao tác xoay nhẹ là trục uốn có thể đổi chiều, để có thể tạo kiểu cho toàn bộ tóc.

Một điểm mới của dòng Dyson Airwrap Multi-Styler đó là phụ kiện trục uốn có nhiều kích thước để phù hợp với chiều dài tóc, hiện có các loại kích thước 30mm, 40mm, và 20mm để các nàng tha hồ lựa chọn.

Lược tròn tạo phồng: Phụ kiện lược tròn và tạo phồng không có cải tiến, vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, giúp tạo độ phồng và định hình mái tóc. Phù hợp để làm tóc thẳng, bồng bềnh và suôn hơn.

Điều ấn tượng nhất đối với sản phẩm máy tạo kiểu mới này của Dyson đó chính là sự linh hoạt và tinh giản trong từng phụ kiện. Chiếc máy này không quá khó trong cách sử dụng, phần đầu máy có chốt tháo lắp các phụ kiện dễ dàng và cực nhanh. Ngoài công nghệ cảm biến chạy liên tục, giúp tóc không bị hư tổn do tác động của nhiệt độ, thì bạn sẽ còn ngạc nhiên với công nghệ Coanda giúp tóc vào nếp dễ dàng, ẩn tóc con một cách mượt mà.

Đánh giá

Ưu điểm

- Máy cầm nhẹ, nhẹ hơn máy sấy Supersonic.

- Các đầu trục/lược sấy tháo lắp dễ dàng, dễ sử dụng.

- Phù hợp tạo kiểu cho nhiều loại tóc, từ dài cho đến ngắn.

Nhược điểm

- Công suất thấp hơn máy sấy Dyson Supersonic nên khi sấy khô sẽ hơi lâu hơn.

- Hơi bất tiện khi mang cả bộ máy đi du lịch, tuy nhiên bạn có thể chọn lựa chỉ cần cầm máy và 1 đến 2 đầu sấy tạo kiểu đi là ổn.

Nơi mua: Dyson - 14.890.000 VNĐ

https://afamily.vn/review-may-tao-kieu-dyson-gia-gan-15-trieu-de-xem-chat-luong-co-xung-dang-voi-loi-don-20220712180631358.chn