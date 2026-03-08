Quyết giảm từ 70kg còn 45kg vì 1 câu nói, gái xinh Nhật Bản có 3 phương pháp giúp cuộc đời sang trang

Gần đây, mạng xã hội châu Á lan truyền mạnh mẽ câu chuyện giảm cân đầy cảm hứng của một nữ sinh Nhật Bản tên Nako. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh so sánh trước và sau, ghi lại hành trình từ hơn 70kg xuống còn khoảng 45kg. Sự thay đổi không chỉ nằm ở vóc dáng mà còn ở thần thái và phong cách, khiến nhiều người phải thốt lên rằng trông cô như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nako chia sẻ rằng động lực bắt đầu hành trình này lại đến từ một câu nói rất đơn giản. Khi còn học trung học, trong một lần trò chuyện, bạn bè đã nói vui rằng: "Nếu cậu giảm cân chắc sẽ giống nữ diễn viên Hoa hậu Tao Tsuchiya đấy!" . Câu nói tưởng chừng chỉ là lời bông đùa ấy lại khiến cô suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi bản thân.

Ảnh IGNV

Từ đó, Nako bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện đều đặn và kiên trì duy trì lối sống lành mạnh. Không ép bản thân giảm cân cấp tốc, cô dành gần 5 năm để từng bước cải thiện vóc dáng. Kết quả là 25kg đã biến mất, nhường chỗ cho diện mạo gọn gàng và thanh thoát hơn rất nhiều. Khi những bức ảnh so sánh được chia sẻ trên mạng, câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút hàng hơn 20 triệu lượt xem, trở thành một trong những hành trình "lột xác" được bàn tán nhiều nhất.

Ảnh IGNV

Ngoại hình thay đổi, cuộc đời cũng sang trang mới

Sau khi giảm cân thành công, cuộc sống của Nako cũng có nhiều bước ngoặt đáng chú ý. Trong thời gian theo học tại University of Tsukuba, cô mạnh dạn tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và bất ngờ giành chiến thắng. Không dừng lại ở đó, năm tiếp theo Nako tiếp tục thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên trên toàn Nhật Bản và xuất sắc giành vị trí á quân. Thành tích này giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, lượng người theo dõi trên Instagram cũng tăng lên đáng kể.

Hiện tại, Nako thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cũng như các bí quyết làm đẹp, giảm cân và chăm sóc cơ thể. Nhiều người nhận xét rằng điều thay đổi lớn nhất ở cô không chỉ là cân nặng, mà còn là sự tự tin và năng lượng tích cực tỏa ra từ thần thái.

Ảnh IGNV

Ba thói quen giúp Nako duy trì vóc dáng suốt nhiều năm

Theo chia sẻ của Nako, hành trình giảm 25kg của cô không đến từ những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà chủ yếu dựa vào ba thói quen đơn giản nhưng duy trì lâu dài.

Đầu tiên là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8. Cô tập trung việc ăn uống trong khung thời gian 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế ăn ngoài khoảng thời gian này. Việc kéo dài thời gian nhịn ăn giúp cơ thể điều chỉnh nhịp chuyển hóa tốt hơn, đồng thời giảm lượng calo nạp vào mà không cần phải cắt giảm quá cực đoan.

Thói quen thứ hai là massage mặt mỗi ngày. Theo Nako, việc massage giúp cải thiện tình trạng tích nước và làm gương mặt trông gọn gàng hơn. Khi duy trì đều đặn, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên săn chắc và rõ ràng hơn, góp phần tạo cảm giác "nhỏ mặt" rõ rệt.

Bài tập thon gọn mặt của Nako (Nguồn @nakodayon).

Cuối cùng là duy trì vận động thường xuyên. Cô không đặt nặng những bài tập quá nặng mà chủ yếu lựa chọn chạy bộ hoặc các bài tập sức mạnh cơ bản để tăng cường trao đổi chất. Chính việc duy trì vận động ổn định trong thời gian dài đã giúp cô giữ được vóc dáng sau khi giảm cân.

Nako cũng nhấn mạnh rằng giảm cân không phải là cuộc đua ngắn hạn. Điều quan trọng nhất là tìm ra phương pháp phù hợp với lối sống của bản thân và có thể duy trì lâu dài. Có lẽ vì vậy mà câu chuyện của cô không chỉ đơn thuần là hành trình giảm 25kg, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đang muốn thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

Nguồn TVBS