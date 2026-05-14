Nỗi lòng của bà mẹ có con tuổi ẩm ương trong thời đại 1 số người cố gắng "bình thường hóa" chuyện người nổi tiếng dùng chất cấm

(Dưới đây là bài chia sẻ của một người mẹ có con trai học lớp 6)

Cậu con trai lớp 6 của tôi đã cố gắng dùng tất cả hiểu biết của 1 đứa trẻ mới lớn để phản biện với tôi rằng idol của nó chỉ dùng thuốc lắc chứ không dùng ma túy. Bên cạnh đó, nó cho rằng cô ấy chỉ sử dụng chứ không tàng trữ, buôn bán chất cấm.

Người lớn có thể dễ hiểu nhưng với tụi nhỏ nó chỉ đơn giản là: à việc idol của mình làm cũng không đến nỗi nào, không có vấn đề gì hết.

Và đó có thể là điểm khởi phát của việc bình thường hóa chuyện sử dụng chất cấm.

Tối qua, tôi đã có một cuộc nói chuyện với con trai 12 tuổi. Hôm trước, khi biết cô ca sĩ idol của mình bị bắt, thằng bé chỉ sốc và hụt hẫng chứ không hề có tâm lý bênh vực. Thế nhưng, sau 1 ngày có lẽ đọc nhiều thông tin bênh vực trên MXH nên con cũng bắt đầu bênh theo.

Con bảo là cô ấy chỉ dùng thuốc lắc thôi chứ có phải ma túy đâu mẹ; rồi là cô ấy chỉ sử dụng chứ đâu có buôn bán hay tàng trữ; xong rồi cả ai mà chẳng có lúc sai…

Tôi ngồi im nghe con nói hết mặc dù trong lòng dậy sóng. Các mẹ thấy không, những điều đó không tự nhiên xuất hiện trong đầu một đứa trẻ 12 tuổi. Con đang đọc, đang xem và đang hấp thụ những nội dung bênh vực nghệ sĩ ấy trên MXH và đặc biệt là từ 1 số người nổi tiếng khác.

Trước hết, tôi phải khẳng định rằng tôi không viết bài này để lên án cô nghệ sĩ kia.

Chúng ta là người lớn rồi, đúng sai tự chịu trách nhiệm. Khi đã vi phạm pháp luật thì chắc chắn phải trả giá, và có lẽ cái giá đó không chỉ là vài ngày bị chỉ trích mà có thể là nhiều năm sự nghiệp, hình ảnh và niềm tin của công chúng cũng khó lấy lại được. Với cô gái đó, đây có lẽ là những ngày tháng dưới vực thẳm rồi.

Điều khiến tôi thực sự lo sợ lại là chuyện khác.

Các mẹ đừng đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của idol với 1 đứa nhỏ, tin tôi đi, có nhiều khi idol của chúng nó còn có sức nặng hơn cả bố mẹ ấy!

Tôi từng hâm mộ 1 nhóm nhạc Hàn Quốc cái thuở học lớp 7 - lớp 8, để chứng minh với người lớn rằng việc con thần tượng họ là việc tốt thì tôi lao đầu vào học hành chăm chỉ, nghiêm túc để có được thành tích học tập khấm khá. Khi thần tượng sống lành mạnh, thật sự sẽ tác động tích cực đến fan nhỏ tuổi rất nhiều.

Thế rồi, vào tầm đại học năm nhất, tôi lại thích 1 thần tượng khác nhưng đến khi bông tuyết ấy vướng vào vòng lao lý, tôi đành cất poster đi. Dù có thích đến đâu thì cũng quyết không thỏa hiệp với cái sai. Nhưng đó là khi tôi đã 19, 20 tuổi - cái tuổi nhận thức đã tốt hơn rất nhiều so với tụi nhỏ cấp 2 - cấp 3.

Tôi còn nhớ khoảng năm ngoái, cô ca sĩ ấy livestream trả lời fan nếu lỡ bị bắt phao trong lúc thi thì làm gì cho ngầu. Cậu nhóc nhà tôi nhớ như in cái câu mà thần tượng của mình đã nói: thì mình rơi vào cái thế hèn rồi, mình hổng có làm gì cho ngầu được hết. Với tư duy của 1 cậu nhóc, thằng bé nhà tôi ấn tượng mạnh với chữ "hèn", con cho rằng quay cóp là "hèn" nên tuyệt nhiên không gian lận thi cử, kể cả có phải nhận về điểm kém.

Quay lại vấn đề chính, một đứa trẻ 12 tuổi có thể chưa hiểu hết pháp luật, chưa hiểu rõ khái niệm “ma túy tổng hợp”, chưa đủ khả năng nhìn nhận toàn cảnh một sự việc. Nhưng trẻ lại có xu hướng tin người mình yêu thích, đây hoàn toàn là tâm lý bình thường. Và khi hàng loạt bài viết, bình luận, video liên tục xuất hiện theo hướng: Lỡ dại 1 lần thôi; Không buôn bán thì là tội nhẹ; Ai cũng có lúc sai đừng có giậu đổ bìm leo; Đừng hủy hoại sự nghiệp của người ta...

… thì trong đầu những đứa trẻ, ranh giới đúng sai sẽ bắt đầu bị làm mờ đi.

Giả sử, nếu scandal nổ ra là ồn ào đời tư thì chúng ta còn có thể bênh vực rằng sông có khúc người có lúc. Nhưng đây là ma túy, nó lại là câu chuyện khác. Nhà nước tuyên truyền KHÔNG SỬ DỤNG DÙ CHỈ 1 LẦN thì hà cớ gì lại đi cổ súy cho việc "thôi lỡ dại 1 lần không sao"?

Điều đáng sợ không phải một nghệ sĩ phạm sai lầm. Điều đáng sợ là người lớn đang cố biến một hành vi sai thành “không nghiêm trọng lắm”.

Một đứa trẻ chưa đủ khả năng phản biện sẽ rất dễ hiểu thành: À thế hóa ra dùng ma túy không đáng sợ như mình nghĩ; Chỉ cần không buôn bán là được; Dùng ma túy mà có nhiều thành tích mang lại ích lợi cho xã hội thì chấp nhận được...

Tối qua tôi không mắng con. Tôi chỉ hỏi: “Nếu mẹ vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, rõ ràng là sai nhưng có phải vì con yêu mẹ mà tự nhiên hành động đó của mẹ biến thành đúng không?”

Con im lặng rất lâu.

Các mẹ à, chúng ta không thể cấm con tiếp xúc internet, cũng không thể kiểm soát mọi thần tượng mà con yêu thích. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là người lớn chúng ta phải đủ tỉnh táo để hiểu rằng mỗi lần mình lên tiếng bênh vực mù quáng cho một hành vi sai trái, sẽ có rất nhiều đứa trẻ đang đọc và tin điều đó.

Người trưởng thành có thể phân biệt giữa “ủng hộ một con người” và “bao biện cho hành vi sai”.

Nhưng trẻ con thì chưa chắc.