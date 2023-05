Quy trình skincare buổi sáng chỉ 3 bước gọn nhẹ cho ngày nóng

Thời tiết nắng nóng khiến quy trình skincare buổi sáng với quá nhiều bước trở nên không phù hợp. Nếu bôi chồng nhiều sản phẩm lên da, bạn dễ đối mặt với cảm giác bức bí, da bóng dầu và bít tắc lỗ chân lông. Thực chất, quy trình buổi sáng hoàn toàn có thể rút gọn được, nhưng vẫn giúp chống lão hóa và cải thiện làn da hiệu quả. Dưới đây là quy trình skincare buổi sáng chỉ gói gọn trong 3 bước, chị em nên áp dụng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Rửa mặt

"Bước rửa mặt sẽ giúp làm giảm lượng vi khuẩn trú ngụ trên da bạn", theo bác sĩ Jeanine Downie tại New Jersey. Nói cách khác thì sau một đêm, làn da của bạn có thể tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và dầu thừa. Những cặn bẩn này cần được loại bỏ để làn da trở nên thoáng sạch và hấp thu tốt dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp.

Lưu ý rằng khi chọn sữa rửa mặt cho quy trình sáng, bạn nên ưu tiên công thức dịu nhẹ, nhưng vẫn làm sạch tốt. Lựa chọn này sẽ không làm thất thoát độ ẩm hay dầu tự nhiên của làn da, đồng thời bảo toàn hàng rào tự nhiên khỏe mạnh.

Dùng serum chứa chất chống oxy hóa

Các bác sĩ khuyến khích chị em dùng serum chứa chất chống oxy hóa để giảm thiểu sự tác động của gốc tự do, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn từ nông đến sâu. Sản phẩm chứa chất chống oxy hóa phổ biến nhất là serum vitamin C. Không chỉ tăng thêm hiệu quả bảo vệ da, serum vitamin C còn có khả năng kích thích sản sinh collagen, xóa mờ đốm nâu và nâng tông da tươi sáng.

Thời điểm dùng serum vitamin C lý tưởng chính là vào buổi sáng, trước khi thoa kem chống nắng. Serum vitamin C là sản phẩm skincare dễ bị oxy hóa. Do đó, bạn cần đóng chặt nắp sau khi sử dụng, bảo quản ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.

Bôi kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Để không mất thêm thời gian "bôi trát", và tránh được tình trạng bít tắc lỗ chân lông, da bóng dầu, các nàng có thể sử dụng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm. Thực chất, đây là lựa chọn được nhiều bác sĩ da liễu áp dụng trong chính quy trình skincare của họ. Bác sĩ Geeta Yadav tại Toronto, Canada chia sẻ: "Tôi thích những sản phẩm cho phép tích hợp cả bước bôi kem chống nắng hàng ngày và dưỡng ẩm".

Các nàng cần chọn kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, đồng thời chống được cả tia UVA lẫn UVB. Bác sĩ Jeanine Downie nhấn mạnh rằng: "Việc bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài trời, hay dù chỉ ở trong nhà cả ngày thì đều rất quan trọng". Chúng ta tiếp xúc với ánh nắng khi đi ra ngoài. Còn ở trong nhà, làn da sẽ bị tác động bởi ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, iPad, điện thoại thông minh, và cả tia UV xuyên qua cửa kính. Do đó, bôi kem chống nắng là việc diễn ra mỗi sáng, bất kể trời mưa hay nắng, bạn ở trong nhà hay ngoài trời.

Nguồn: InStyle, Allure

Ảnh: Sưu tầm