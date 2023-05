"Mẫu nhí đẹp nhất thế giới" kiêm "em gái BLACKPINK": 11 tuổi đã biết skincare, chưa già nhưng đã lo lão hóa

Ella Gross được biết đến là mẫu nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, cô bé này còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên BLACKPINK và được đặt biệt danh là "tiểu Jennie" vì có khuôn mặt khá giống thành viên nhà Hắc Hường. Bởi vậy, Ella Gross nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Vốn sở hữu gương mặt xinh xắn nét nào ra nét đấy, Ella Gross còn cực kỳ đầu tư trong khoản skincare dưỡng da từ khi còn rất nhỏ. Vào năm 11 tuổi, Ella đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi đăng tải một clip tiết lộ quy trình dưỡng da của mình hàng ngày. Vì là một người mẫu nhí và thường xuyên phải trang điểm nên việc cô bé sử dụng đồ dưỡng da ở độ tuổi này là điều không quá khó hiểu. Ngoài ra, các sản phẩm được Ella lựa chọn đều đến từ các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường như: La Mer, La Roche Posay, Corsx, Kiehl's,... một số sản phẩm còn có bảng thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên nên đảm bảo độ an toàn, lành tính cho làn da.

Cùng soi và ''bóc giá'' các sản phẩm dưỡng da của em gái BLACKPINK để thấy độ chịu chi của mẫu nhí đình đám này.

Chu trình skincare của Ella Gross sẽ bắt đầu với bước làm sạch da. 2 sản phẩm mà cô bé này thường xuyên sử dụng là bông tẩy da chết Cosrx One Step Pimple Clear Pad và Stridex Sensitive Acne Medication Pads. Cả 2 sản phẩm này đều có công dụng làm sạch, tẩy da chết, hỗ trợ se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Giá bán của 2 em này không quá đắt, chỉ khoảng 450k - 500k.

Sau đó, Ella sẽ chuyển sang bước ''apply'' nước hoa hồng giúp cân bằng độ ẩm cho làn da. Có 3 sản phẩm được Ella ưa chuộng để sử dụng thường xuyên tuỳ vào tình trạng da là Laneige Essential Power Skin Refiner, Kiehls'Cucumber Herbal Alcohol-Free Toner và Mario Badescu witch hazel & rosewater Toner. Đây đều là 3 chai toner vô cùng nổi tiếng về khả năng dưỡng ẩm, cân bằng độ pH và se khít lỗ chân lông. Giá bán của 3 sản phẩm này cũng đắt đỏ không kém dao động từ 500k - 1 triệu đồng.

Tiếp theo là cung cấp dưỡng chất từ serum cho làn da. Ở tuổi 11, Ella Gross sử dụng chai serum chứa Vitamin C có tên là Glow Recipe Pineapple-C Bright Serum. Sản phẩm có chứa hơn 20% là dứa nguyên chất được thu hoạch từ thiên nhiên (một trong những dạng vitamin C mạnh nhất), ngoài ra cũng tích hợp thêm 2 loại vitamin C ở dạng khác là -O-Ethyl Ascorbic acid và Ascorbic Acid hỗ trợ làm mờ thâm, giúp sáng da. Giá của 1 chai serum rơi vào khoảng 1, 2 triệu đồng.

Nơi mua: Lingbeau.com Giá: 1,2 triệu

Ella cho biết, dưỡng ẩm là công đoạn không thể thiếu trong chu trình skincare của cô bé. Chính vì vậy, mẫu nhí sắm về nhà một loạt các sản phẩm dưỡng ẩm đình đám từ các thương hiệu lớn trên thị trường như Lululun Moist Gel Cream, Watermelon Glow Sleeping Mask, Watermelon lotion Glow Recipe's Glow Pink Juice Moisturizer.

Các sản phẩm này đều có công dụng chính là cấp ẩm, phục hồi làn da và tăng độ mềm mịn. Ngoài ra, Ella cũng dùng 2 lọ kem dưỡng nổi tiếng với khả năng chống lão hoá của La Mer là Crème de la Mer và Crème de la Mer Blue Heart.

Nơi mua: Lululun Moist Gel Cream

Giá: 470k

Nơi mua: Watermelon Glow Sleeping Mask Giá: khoảng 400k

Nơi mua: Watermelon lotion Glow Recipe's Glow Pink Juice Moisturizer Giá: khoảng 600k

Nơi mua: Crème de la Mer Giá: 3,8 triệu

Nơi mua: Crème de la Mer Blue Heart Giá: 6,5 triệu

Vào buổi sáng, mẫu nhí đình đám cũng không quên ''apply'' một lớp kem chống nắng cho da trước khi đi ra ngoài. Tương tự như kem dưỡng, cô bé này cũng sở hữu một BST các sản phẩm kem chống nắng xịn xò với chỉ số chống nắng SPF từ 45 trở lên, bao gồm: Dr. G Green Mild Up Sun SPF50 + PA ++++, La Roche-Posay Anthelios Ultra Light Fluid N / C Skin SPF 50, La Mer The Broad Spectrum SPF 50 UV Protecting Fluid, PCA Skin Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45. Trong đó, sản phẩm có giá rẻ nhất đến từ nhà Dr. Green, đắt nhất của La Mer khoảng 2,2 triệu đồng.

Nơi mua: La Roche-Posay Anthelios Ultra Light Fluid N / C Skin SPF 50 Giá: khoảng 450k

Nơi mua: La Mer The Broad Spectrum SPF 50 UV Protecting Fluid Giá: 2,2 triệu

Nơi mua: PCA Skin Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45 Giá: khoảng 1 triệu



Theo Mothership