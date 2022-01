Quy trình dưỡng da sáng bật tông trước Tết: Chỉ 5 bước mà hiệu quả 100%

Chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa thôi là đến Tết, và ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn nhiều chị em đang gấp rút chăm sóc da, để đón năm mới với diện mạo hoàn hảo hơn. Thường thì, mục tiêu skincare trước thềm năm mới sẽ bao gồm hack da mịn màng, căng mọng và đặc biệt là nâng tông da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Thật may là, những mục tiêu này đều có thể thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn, nếu chị em skincare đúng cách. Dưới đây chính là quy trình làm sáng da 5 bước rất hiệu quả, áp dụng luôn từ bây giờ thì đến Tết, chị em sẽ có được làn da tươi sáng, có độ glow chuẩn đẹp.

1. Làm sạch kép

Làm sạch là yếu tố tiên quyết giúp làn da có được vẻ tươi sáng, rạng rỡ từ bên trong. Cụ thể, nếu làn da được giải phóng khỏi cặn bẩn, lỗ chân lông sẽ được thông thoáng, nhỏ mịn hơn và còn dễ tiếp nhận dưỡng chất từ các sản phẩm skincare nói chung, và làm sáng da nói riêng. Làm sạch đúng cách sẽ bao gồm đủ hai bước là tẩy trang + rửa mặt để da được thoáng sạch đến từng milimet. Ngoài ra, chị em lưu ý rằng nên dùng sản phẩm tẩy trang + sữa rửa mặt dịu nhẹ để không gây khô da hay làm ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên, thay vào đó là giúp da thêm mịn màng, khỏe mạnh.

2. Tẩy da chết hóa học

Tẩy tế bào chết là bước cần thiết để hack da tươi sáng. Bởi lẽ, tế bào chết tích tụ có thể gây ra tình trạng da thô ráp, sần sùi và xỉn màu hơn. Việc tẩy da chết sẽ giúp quét sạch những tế bào già cỗi, để lại cho chị em làn da mịn màng, tươi sáng và có độ glow. Với bước này, chị em nên dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học, thay vì tẩy da chết dạng hạt. Lựa chọn này vẫn hiệu quả, nhưng dịu nhẹ và không gây tổn thương da. Cuối cùng, chị em chỉ nên tẩy da chết với tần suất khoảng 2 - 3 lần/tuần, không nên thực hiện quá đà kẻo phản tác dụng, khiến da bị kích ứng.

3. Thoa serum vitamin C

Thay vì dùng retinol để làm sáng da, chị em nên bôi serum vitamin C thì sẽ hợp lý hơn trong giai đoạn trước Tết. Serum vitamin C nâng tông da tốt, nhưng đủ dịu nhẹ, ít mang đến tác dụng phụ hơn nhiều so với retinol. Không chỉ làm sáng da, serum vitamin C còn giúp làm mờ những khuyết điểm như là đốm thâm, sẹo mụn, đồng thời mang đến cho da vẻ căng bóng. Chị em đừng chỉ thoa serum vitamin C vào buổi tối, hãy bôi sản phẩm này trong cả quy trình sáng để giúp bảo vệ làn da tốt hơn khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

4. Bôi kem dưỡng ẩm

Làn da sáng căng, rạng rỡ phải là một làn da đủ ẩm. Do đó, bôi kem dưỡng là bước skincare bắt buộc đối với chị em. Ngoài khả năng cung cấp độ ẩm, bơm căng làn da, kem dưỡng còn có tác dụng "khóa chặt" dưỡng chất từ các sản phẩm skincare trước, giúp chị em được hưởng lợi tối ưu từ quy trình. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý chọn kem dưỡng không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic), để đảm bảo làn da không bị bức bí, lên mụn nhé!

5. Bôi kem chống nắng

Sau khi đã kỳ công skincare với toner tẩy da chết, serum và kem dưỡng ẩm, nếu chị em không bảo vệ da bằng kem chống nắng, công sức sẽ "tan thành mây khói". Bởi vậy, vào buổi sáng, không kể trời có nắng hay không, chị em nhất định phải bôi kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và ngăn được cả tia UVA lẫn UVB (broad-spectrum). Chăm chỉ thoa kem chống nắng mỗi ngày, chị em sẽ thấy làn da mịn màng, tươi sáng hơn hẳn, các khuyết điểm cũng dần mờ đi.

