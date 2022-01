6 sản phẩm trẻ hóa làn da nhanh nhất, chị em dùng từ giờ thì đến Tết da đẹp vượt mong đợi

Tết đến, chị em nào cũng sẽ muốn mình trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn thường ngày. Một trong những cách hiệu quả nhất để nâng tầm nhan sắc, chính là "tút" lại làn da mịn màng, tươi sáng và trẻ trung hơn. Vấn đề là từ giờ đến Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, liệu có sản phẩm nào giúp chị em nâng cấp làn da trong thời gian nhanh chóng? Câu trả lời là, có ít nhất 6 món skincare giúp trẻ hóa làn da cực nhanh, chị em mau tham khảo nhé!

1. Olay Regenerist Retinol24 Night Moisturizer

Bác sĩ Carlos Charles tại New York rất yêu thích lọ kem dưỡng retinol này của Olay: "Đây là sản phẩm chống lão hóa lý tưởng cho những ai mới bắt đầu, bởi nó dịu nhẹ và ít gây ra các tác dụng phụ khiến da khó chịu. Lọ kem dưỡng này còn có niacinamide và vitamin B3. Tất cả đều là những thành phần giúp xoa dịu tình trạng kích ứng, góp phần chống lão hóa tốt". Ngoài khả năng trẻ hóa làn da, lọ kem dưỡng này còn cung cấp lượng độ ẩm dồi dào, da bạn nhờ vậy sẽ luôn căng mọng.

Nơi mua: Top to toe Giá: 700k

2. RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Anti-Aging Retinol Night Cream

Tiến sĩ da liễu Shuting Hu, kiêm nhà sáng lập của thương hiệu chăm sóc da Acaderma bày tỏ sự yêu thích cho lọ kem ban đêm của RoC: "Sản phẩm này nhanh chóng làm mờ các rãnh nhăn trên da, làm săn chắc và hack da thêm mịn màng. Chưa hết, lọ kem dưỡng này còn tăng cường độ ẩm cho da thêm căng khỏe. Những thành phần nổi trội của lọ kem dưỡng như retinol, kẽm, đồng, glycolic acid, sẽ làm việc hết công suất để đem đến hiệu quả nhanh chóng, nếu bạn thoa đều đặn".

Nơi mua: Saigon Scent Giá: 395k

3. Drunk Elephant C-Firma Day Serum

Lọ serum vitamin C nổi tiếng của Drunk Elephant là sản phẩm đáng ghim, nếu chị em muốn có làn da sáng bật tông đón Tết. Lọ serum này chứa các chất chống oxy hóa như là 15% vitamin C, 1% vitamin E giúp làm săn chắc, nâng tông da, đồng thời bảo vệ da khỏi các yếu tố gây già sớm từ môi trường. Chiết xuất bí ngô lên men, quả lựu sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, đồng thời se nhỏ lỗ chân lông hiệu quả về phần nhìn. Chăm chỉ dùng lọ serum toàn năng này, bạn dễ có được làn da mịn đẹp gấp đôi so với năm ngoái.

Nơi mua: Mèo Cosmetic Giá: 450k/lọ 8ml

4. Laneige Time Freeze Sleeping Mask

Trong khi bạn ngủ, hũ mặt nạ này không chỉ cung cấp một lượng độ ẩm hào phóng, mà còn bơm căng làn da. Sản phẩm chứa collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của làn da. Nhờ vậy, sáng hôm sau, làn da của bạn từ khô héo, thiếu sức sống sẽ trở nên tươi trẻ, rạng rỡ hơn rất nhiều. Chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng này trước và cả trong Tết, chị em đi đâu cũng sẽ được khen da đẹp.

Nơi mua: Laneige Việt Nam Giá: 770k

5. Murad Environmental Shield Rapid Age Spot-Correcting Serum

Lọ serum của Murad có giá hơi "toát mồ hôi", nhưng rất đáng. Sản phẩm chứa nhiều thành phần quyền năng, đặc biệt là niacinamide và vitamin C giúp làm đều màu, nâng tông da tươi sáng. Ngay cả những đốm thâm trên da cũng sẽ được xóa mờ dần, giúp bạn có được làn da nhẵn mịn hơn để đón Tết. Về lâu dài, sản phẩm sẽ giúp bảo vệ làn da nghiêm ngặt khỏi các dấu hiệu lão hóa có thể xuất hiện thêm trong tương lai.

Nơi mua: Murad Việt Nam Giá: 3.078k

6. CeraVe Skin Renewing Night Cream

Lọ kem dưỡng ban đêm của CeraVe nhận được hàng chục ngàn lượt đánh giá 5 sao trên Amazon, chứng tỏ hiệu quả không hề tầm thường. Sản phẩm chứa phức hợp peptide phỏng sinh học, hyaluronic acid, ceramide không chỉ đem đến độ ẩm lớn, mà còn làm mới làn da qua đêm. Ngủ dậy vào sáng hôm sau, bạn sẽ thấy làn da của mình trở nên tươi trẻ, mọng mướt hơn rất nhiều.

Nơi mua: Beauty Garden Giá: 350k

Ảnh: Internet