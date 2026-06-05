Quiet luxury phiên bản Pháp: Không cần hàng hiệu phủ kín người, chỉ cần mặc như thế này là đủ đẹp

Giữa thời đại mà các xu hướng thời trang thay đổi liên tục trên mạng xã hội, phong cách của phụ nữ Pháp vẫn giữ được sức hút rất riêng. Họ không chạy theo những món đồ quá nổi bật, cũng hiếm khi xuất hiện với logo hàng hiệu phủ kín trang phục. Thay vào đó là những bộ đồ mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế và có thể mặc nhiều năm mà không lỗi mốt.

Váy hoa nhí luôn là "đặc sản" mùa hè

Một chiếc váy dáng dài, ôm nhẹ phần eo với họa tiết hoa nhí nhỏ xinh gần như là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Kiểu váy này mang đến vẻ nữ tính nhưng không quá điệu đà. Đặc biệt, các gam màu như xanh navy, xanh pastel hay trắng kem giúp tổng thể trở nên thanh lịch và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố, du lịch cho tới những buổi hẹn cuối tuần.

Điều đáng học hỏi là phụ nữ Pháp thường hạn chế phụ kiện cầu kỳ. Họ chỉ cần một sợi dây chuyền vàng mảnh hoặc một chiếc vòng tay nhỏ để hoàn thiện diện mạo.

Áo thun là món đồ quyền lực nhất

Nếu có một món đồ đại diện cho tinh thần quiet luxury kiểu Pháp, đó chắc chắn là áo thun trắng. Thay vì những thiết kế quá phức tạp, phụ nữ Pháp yêu thích những chiếc áo thun chất lượng tốt, phom dáng vừa vặn.

Khi kết hợp cùng chân váy hoa mềm mại hoặc chân váy midi đơn sắc, outfit ngay lập tức trở nên trẻ trung nhưng vẫn rất thanh lịch. Đây cũng là bí quyết giúp họ luôn trông thoải mái mà không xuề xòa.

Túi cói và mũ cói xuất hiện khắp nơi

Mùa hè ở miền Nam nước Pháp gần như không thể thiếu những chiếc túi cói. Khác với suy nghĩ rằng túi cói chỉ dành cho những chuyến đi biển, phụ nữ Pháp mang món phụ kiện này đi khắp nơi: từ quán cà phê, chợ địa phương cho đến những buổi dạo phố cuối tuần. Chất liệu tự nhiên giúp tổng thể trang phục trở nên gần gũi, thư thái và mang đúng tinh thần sống chậm mà người Pháp yêu thích.

Bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Một trong những lý do khiến phong cách Pháp luôn tạo cảm giác đắt tiền nằm ở cách sử dụng màu sắc. Thay vì các gam màu quá chói, họ ưu tiên trắng kem, xanh olive, xanh biển, be, hồng phấn hay đỏ rượu vang. Đây đều là những màu sắc xuất hiện trong thiên nhiên nên dễ tạo cảm giác hài hòa và sang trọng. Khi kết hợp với các chất liệu như cotton, linen hoặc lụa mềm, hiệu ứng "quiet luxury" càng trở nên rõ nét hơn.

Sự sang trọng đến từ cảm giác chứ không phải giá tiền

Điều làm nên sức hấp dẫn của phong cách Pháp không nằm ở việc mặc đồ đắt tiền mà nằm ở cảm giác thoải mái. Một chiếc váy hoa nhí, một chiếc áo thun trắng, đôi sandal đơn giản cùng chiếc túi cói có thể không phải những món đồ xa xỉ. Nhưng khi được phối hợp khéo léo, chúng lại tạo nên hình ảnh của một người phụ nữ tự tin, thư thái và biết mình phù hợp với điều gì.

Đó cũng chính là tinh thần của quiet luxury: sang trọng nhưng không cần chứng minh, đẹp một cách tự nhiên và không cố gắng quá nhiều.