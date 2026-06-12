5 kiểu chân váy chuẩn "old money" vừa sang trọng vừa dễ phối đồ, mặc nhiều năm vẫn không lỗi mốt

Những năm gần đây, phong cách "old money" trở thành một trong những xu hướng thời trang được yêu thích nhất. Không chạy theo logo hào nhoáng hay những thiết kế cầu kỳ, old money hướng đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và vượt thời gian. Điểm đặc biệt của phong cách này nằm ở việc ưu tiên những món đồ cơ bản nhưng có phom dáng đẹp, chất liệu chỉn chu và khả năng ứng dụng cao.

Trong tủ đồ của các quý cô theo đuổi phong cách old money, chân váy luôn là món đồ không thể thiếu. Chúng giúp người mặc trông nữ tính, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tự nhiên. Nếu đang muốn xây dựng phong cách thanh lịch chuẩn tiểu thư nhà giàu, dưới đây là 5 kiểu chân váy đáng đầu tư nhất.

1. Chân váy lụa dáng dài - Biểu tượng của sự sang trọng kín đáo

Nhắc đến phong cách old money, rất khó bỏ qua những chiếc chân váy lụa dáng dài mềm mại. Đây là món đồ xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của các fashion blogger theo đuổi vẻ đẹp tối giản nhưng đẳng cấp. Chất liệu lụa tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, giúp tổng thể trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Đặc biệt, chân váy lụa không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn đủ tạo cảm giác sang trọng nhờ độ bóng nhẹ tự nhiên của vải. Kiểu chân váy này có thể kết hợp với áo sơ mi trắng, áo len mỏng, cardigan hoặc blazer để tạo nên những set đồ chuẩn quý cô cổ điển. Các gam màu như kem, trắng ngà, champagne, nâu chocolate hay đen luôn là lựa chọn được yêu thích nhất. Không chỉ phù hợp với môi trường công sở, chân váy lụa còn có thể đồng hành cùng bạn trong những buổi cà phê cuối tuần, tiệc nhẹ hoặc các chuyến du lịch sang trọng.

2. Chân váy xòe trắng - Thanh lịch như tiểu thư châu Âu

Nếu phải chọn một món đồ đại diện cho vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi của phong cách old money thì chân váy xòe trắng chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên. Thiết kế xòe nhẹ giúp tạo cảm giác duyên dáng và nữ tính mà không quá cầu kỳ. Màu trắng lại mang đến vẻ sạch sẽ, sang trọng và dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Các quý cô old money thường phối chân váy xòe trắng cùng áo sơ mi xanh nhạt, áo polo, cardigan mỏng hoặc áo len cashmere nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm một đôi giày búp bê, giày slingback hoặc sandal quai mảnh là đã có ngay diện mạo thanh lịch như bước ra từ những bộ phim châu Âu. Đây cũng là kiểu chân váy giúp người mặc trông trẻ trung hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế, trưởng thành cần thiết.

3. Chân váy chữ A chấm bi - Nét cổ điển không bao giờ lỗi thời

Họa tiết chấm bi luôn gắn liền với hình ảnh những quý cô thanh lịch từ nhiều thập kỷ trước. Khi kết hợp cùng phom dáng chữ A kinh điển, món đồ này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho phong cách old money. Khác với những họa tiết rực rỡ hay cầu kỳ, chấm bi mang vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Đặc biệt, chân váy chữ A còn giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng cân đối cho vóc dáng. Bạn có thể phối chân váy chấm bi cùng áo sơ mi trắng, áo cổ thuyền hoặc cardigan mỏng để tăng thêm nét cổ điển. Những phụ kiện như kính mắt dáng vuông, túi da cấu trúc cứng hay khuyên tai ngọc trai cũng rất phù hợp với kiểu trang phục này. Dù xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước, chân váy chấm bi vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong thế giới thời trang nhờ vẻ đẹp vượt thời gian của mình.

4. Chân váy midi đen - Món đồ quyền lực của mọi quý cô

Nếu chỉ được chọn một chiếc chân váy để mặc quanh năm, chân váy midi đen có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Đây là món đồ gần như không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với mọi độ tuổi. Màu đen mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế và có khả năng giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Trong khi đó, chiều dài midi lại tạo nên vẻ chỉn chu và thanh lịch đặc trưng của phong cách old money. Chân váy midi đen có thể kết hợp với hầu hết mọi món đồ trong tủ quần áo, từ áo sơ mi, áo len cổ lọ, blazer cho tới áo thun tối giản. Đây cũng là kiểu chân váy phù hợp từ môi trường công sở cho tới các sự kiện trang trọng. Chính sự linh hoạt và bền vững với thời gian đã khiến chân váy midi đen trở thành món đồ được các quý cô sành mặc yêu thích suốt nhiều năm qua.

5. Chân váy xếp ly - Thanh lịch và đầy khí chất

Chân váy xếp ly là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại. Những đường xếp ly mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt, đồng thời giúp tổng thể trang phục trở nên sang trọng hơn. Kiểu chân váy này thường xuất hiện trong phong cách của các tiểu thư quý tộc hoặc những cô gái theo đuổi hình ảnh thanh lịch, trí thức. Khi phối cùng áo len mỏng, áo sơ mi hoặc cardigan nhẹ nhàng, chân váy xếp ly tạo nên diện mạo vô cùng tinh tế. Một ưu điểm khác là món đồ này phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. Phom váy mềm mại giúp che khuyết điểm phần hông và đùi khá hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính cho người mặc.

Điểm hấp dẫn nhất của phong cách old money không nằm ở việc sở hữu những món đồ đắt đỏ, mà là khả năng lựa chọn các thiết kế có giá trị sử dụng lâu dài. Những chiếc chân váy lụa dáng dài, chân váy xòe trắng, chân váy chữ A chấm bi, chân váy midi đen hay chân váy xếp ly trắng đều là những món đồ có thể đồng hành cùng bạn trong nhiều năm mà không sợ lỗi mốt.

Chỉ cần kết hợp khéo léo với những item cơ bản như sơ mi, cardigan, blazer hay giày búp bê, bạn đã có thể xây dựng phong cách thanh lịch, sang trọng và tinh tế đúng tinh thần old money. Đôi khi, vẻ đẹp đẳng cấp nhất lại đến từ những món đồ đơn giản và bền vững với thời gian.