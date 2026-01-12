Quảng cáo sản phẩm chống lão hoá của Anne Hathaway gây tranh cãi

Anne Hathaway từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc và khí chất của Hollywood: không ồn ào, không scandal, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải trầm trồ. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng phong thái sang trọng rất riêng. Chính hình ảnh ấy khiến việc cô được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho dòng kem chống lão hóa Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream của Shiseido.

Vital Perfection là một trong những dòng chống lão hóa cao cấp và mang tính chiến lược của Shiseido, được phát triển dành riêng cho làn da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như chảy xệ, kém săn chắc và nếp nhăn sâu. Thay vì chỉ tập trung vào dưỡng ẩm hay làm mịn bề mặt da, Vital Perfection hướng đến việc cải thiện cấu trúc nâng đỡ bên trong, giúp gương mặt trông gọn gàng, săn chắc và tươi tắn hơn theo thời gian - đúng với tinh thần "lão hóa tích cực" mà Shiseido theo đuổi.

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này nằm ở công nghệ độc quyền ReNeura Technology++™, giúp làn da phản hồi tốt hơn với các hoạt chất chăm sóc da, từ đó tối ưu hiệu quả nâng cơ và cải thiện độ đàn hồi. Bên cạnh đó, các công thức trong Vital Perfection còn chú trọng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, căng mịn và rạng rỡ, thay vì hứa hẹn những kết quả thần kỳ tức thì. Chính định hướng này đã giúp Vital Perfection trở thành lựa chọn quen thuộc của nhóm phụ nữ trưởng thành - những người không tìm kiếm phép màu chống lão hóa, mà mong muốn một làn da được chăm sóc bài bản, bền vững và đúng với tuổi của mình.

Tuy nhiên, tưởng chừng chỉ là một bài đăng quảng cáo quen thuộc của nhãn hàng, phần bình luận bên dưới lại nhanh chóng "nóng" lên với hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn các ngôi sao hạng A - những gương mặt vốn gắn liền với vẻ đẹp gần như không tuổi để đại diện cho sản phẩm chống lão hóa đã vô tình tạo ra kỳ vọng thiếu thực tế cho người tiêu dùng, khi ranh giới giữa hiệu quả của mỹ phẩm và những yếu tố khác phía sau nhan sắc của người nổi tiếng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Có người bình luận rằng: "Các thương hiệu nên bắt đầu chọn đại sứ chưa từng can thiệp thẩm mỹ để đại diện cho dòng chống lão hóa. Tôi không phủ nhận Anne rất đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng xét về mặt nào đó thì quảng cáo này đang ngầm ám chỉ rằng vẻ ngoài ấy là nhờ kem chống lão hóa – điều đó hoàn toàn sai và gây hiểu lầm". Có người thẳng thắn nói: " Tôi cũng thấy quảng cáo này hơi ngầm hiểu rằng chỉ cần dùng kem là có được kết quả như vậy. Trời ơi tôi yêu Anne Hathaway, hâm mộ cô ấy từ bé, nhưng ai cũng biết đó không phải toàn bộ sự thật mà".

Trước khi trở thành tâm điểm tranh luận vì quảng cáo sản phẩm chống lão hóa, Anne Hathaway cũng không ít lần vướng vào nghi vấn can thiệp thẩm mỹ suốt nhiều năm qua. Đặc biệt trong giai đoạn từ 40 - 43 tuổi, việc nữ diễn viên liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn với gương mặt săn chắc, làn da mịn màng gần như không thấy nếp nhăn đã khiến một bộ phận công chúng đặt dấu hỏi: liệu phía sau vẻ ngoài "bất chấp thời gian" ấy có sự hỗ trợ của các thủ thuật như nâng cơ hay căng da mặt hay không.

Hồi tháng 4 năm 2025, khi tham gia sự kiện của Ralph Lauren, làn da của Anne mịn màng hơn một cách đáng ngờ so với sáu tháng trước khi so với hình ảnh cô tham gia sự kiện vào 10/2024.



Năm 2023, trao đổi với Daily Mail, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Gary Motykie từng nhận định rằng Anne Hathaway có khả năng đã chỉnh sửa mũi, khi so sánh diện mạo hiện tại với những hình ảnh thời thiếu nữ của nữ diễn viên sinh năm 1982. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ dừng lại ở góc nhìn chuyên môn mang tính suy đoán. Trước đó, vào năm 2008, Anne Hathaway từng thẳng thắn phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, dù cô cũng không giấu việc từng cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của mình: "Khi còn nhỏ, tôi từng muốn sửa mũi vì tôi không nghĩ mũi mình đẹp".

Chính sự cởi mở nhưng chừng mực này càng khiến câu chuyện về nhan sắc của Anne trở thành đề tài được bàn luận suốt nhiều năm, giữa ranh giới mong manh của tự nhiên, chăm sóc cá nhân và những can thiệp hiện đại của ngành thẩm mỹ.