Da khô luôn cần được "chăm sóc đặc biệt" hơn một chút, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc làn da trở nên nhạy cảm, bong tróc, thiếu sức sống. Một lọ serum phù hợp không chỉ giúp cấp ẩm nhanh chóng mà còn hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, giúp da mềm mại và khỏe hơn theo thời gian. Dưới đây là 5 lọ serum được đánh giá cao nhờ khả năng cấp ẩm, làm dịu và nuôi dưỡng làn da khô, kể cả da nhạy cảm.

Dr. Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Serum

Nhắc đến các sản phẩm dành cho da nhạy cảm và da khô dễ kích ứng, Dr. Jart+ luôn là cái tên quen thuộc. Cicapair Intensive Soothing Repair Serum đặc biệt phù hợp với những làn da đang "khó ở" vì dùng treatment quá mạnh, tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc đơn giản là đang bị mất cân bằng.

Công thức của serum tập trung vào khả năng làm dịu và phục hồi. Chiết xuất rau má (Centella asiatica) kết hợp với allantoin giúp giảm nhanh cảm giác châm chích, mẩn đỏ, trong khi glycerin và betaine bổ sung độ ẩm cần thiết, giúp da trở lại trạng thái mềm mại, dễ chịu. Điểm cộng lớn của sản phẩm này là có thêm peptide hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, từ đó hạn chế tình trạng kích ứng tái diễn. Nếu da khô của bạn thường xuyên nhạy cảm, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

La Roche-Posay Hyalu B5 Pure Hyaluronic Acid Serum

La Roche-Posay Hyalu B5 gần như là "chân ái" của nhiều người có làn da khô, thiếu nước. Serum sở hữu kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn dính nhưng vẫn mang lại cảm giác căng mướt rõ rệt sau khi thoa.

Sản phẩm chứa hai loại hyaluronic acid tinh khiết giúp cấp ẩm đa tầng, kết hợp với vitamin B5 – một thành phần nổi tiếng với khả năng làm dịu và phục hồi da. Nhờ vậy, làn da không chỉ được "bơm nước" tức thì mà còn trông đầy đặn, tươi tắn hơn, đặc biệt phù hợp với da khô và da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Công thức dịu nhẹ cũng giúp serum này dễ dùng cho cả làn da nhạy cảm, có thể sử dụng hàng ngày mà không lo bí da.

Vichy LiftActiv H.A. Wrinkle Corrector

Vichy LiftActiv H.A. Wrinkle Corrector ghi điểm nhờ bảng thành phần tối giản nhưng hiệu quả. Chỉ với 13 thành phần, serum vẫn mang lại khả năng cấp ẩm và làm mịn da ấn tượng.

Thành phần nổi bật nhất là 1.5% hyaluronic acid tinh khiết, kết hợp cùng nước khoáng núi lửa Vichy giàu khoáng chất và vitamin C. Sự kết hợp này không chỉ giúp da giữ ẩm tốt hơn mà còn hỗ trợ làm sáng và bảo vệ da trước các tác động từ môi trường. Dù kết cấu rất nhẹ, serum vẫn tạo hiệu ứng làm mịn và "làm đầy" các rãnh nhăn nhỏ, giúp bề mặt da trông mượt mà hơn. Sản phẩm cũng dễ dàng kết hợp với kem dưỡng và kem chống nắng, phù hợp với routine chăm sóc da buổi sáng.

Nơi mua: Vichy

Eau Thermale Avène Hydrance Boost Concentrated Hydrating Serum

Nếu bạn yêu thích cảm giác mát dịu khi thoa serum, Avène Hydrance Boost là cái tên không nên bỏ qua. Serum có kết cấu dạng gel hơi sệt, mát lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi chạm vào da.

Chỉ cần một ống nhỏ là đủ để cung cấp độ ẩm nhờ sự kết hợp của hyaluronic acid và glycerin – hai chất hút ẩm quen thuộc. Ngoài ra, niacinamide trong công thức còn giúp làm dịu da, hỗ trợ giảm viêm và cải thiện tình trạng da không đều màu. Công thức đơn giản, không gây bết dính giúp sản phẩm đặc biệt phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc da đang yếu cần phục hồi.

Nơi mua: Avène

Aestura Ato Barrier 365 Hydro Cera-HA Serum

Với da khô và da có hàng rào bảo vệ yếu, chỉ cấp ẩm thôi là chưa đủ. Aestura Ato Barrier 365 Hydro Cera-HA Serum mang đến giải pháp toàn diện hơn nhờ kết hợp cả chất hút ẩm và chất làm mềm da.

Hyaluronic acid đảm nhiệm vai trò cung cấp nước, trong khi ceramide giúp "khóa ẩm", giữ cho làn da không bị thất thoát nước suốt ngày dài. Nhờ đó, da không chỉ ẩm mịn tức thì mà còn trở nên khỏe hơn theo thời gian. Serum này đặc biệt phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc da đang bị stress, cần phục hồi hàng rào bảo vệ để trở nên ổn định và dễ chịu hơn mỗi ngày.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

Ảnh: Sưu tầm