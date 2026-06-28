Quần jeans: Ai cũng công nhận là chúng chưa từng lỗi thời suốt nhiều thập kỷ

Mỗi năm, làng thời trang lại chứng kiến sự lên ngôi của những xu hướng mới. Có năm là váy boho bay bổng, có năm là phong cách quiet luxury tối giản, rồi đến những cơn sốt như màu bơ nhạt, họa tiết da báo hay các thiết kế mang cảm hứng vintage. Thế nhưng giữa vô vàn biến động ấy, có một món đồ vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt trong tủ quần áo của phụ nữ ở mọi độ tuổi: quần jeans.

Chỉ cần một chiếc quần jeans ống rộng màu xanh nhạt kết hợp cùng áo thun trắng đơn giản, tổng thể đã mang đến cảm giác sạch sẽ, thanh lịch và hiện đại. Khi thêm một chiếc khăn lụa buộc ngang hông, set đồ lập tức trở nên thời thượng hơn mà không cần bất kỳ món phụ kiện đắt tiền nào.

Cũng với quần jeans, bạn có thể chuyển sang phong cách nữ tính bằng cách phối cùng áo ren trắng, áo thêu hoặc những thiết kế tay phồng mang hơi hướng Pháp. Chất liệu mềm mại của áo giúp cân bằng với sự khỏe khoắn của denim, tạo nên tổng thể vừa dịu dàng vừa trẻ trung.

Nếu yêu thích phong cách công sở, quần jeans vẫn hoàn toàn đáp ứng được. Một chiếc sơ mi trắng oversized sơ vin gọn gàng cùng quần jeans cạp cao mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc. Đây cũng là công thức được rất nhiều phụ nữ Pháp và Hàn Quốc yêu thích bởi sự đơn giản nhưng luôn hiệu quả.

Điều thú vị là quần jeans còn có thể "hòa hợp" với những xu hướng đang được yêu thích nhất hiện nay. Áo họa tiết da báo, áo caro vàng, áo hai dây kẻ ô hay những chiếc blouse bohemian đều có thể kết hợp cùng jeans mà không hề tạo cảm giác lạc điệu. Ngược lại, chính sự tối giản của denim giúp những món đồ mang tính xu hướng trở nên dễ mặc hơn trong đời thường.

Trong loạt ảnh này, quần jeans ống rộng xuất hiện nhiều nhất. Đây cũng là kiểu quần đang được ưa chuộng bởi khả năng kéo dài đôi chân, che khuyết điểm phần hông và bắp chân, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái trong những ngày hè nóng bức. Chỉ cần thay đổi màu sắc áo, kiểu túi xách hoặc đôi giày đi kèm, người mặc đã có thể tạo ra hàng chục bản phối khác nhau.

Một lý do khác khiến quần jeans chưa bao giờ lỗi mốt chính là tính ứng dụng. Bạn có thể mặc jeans đi làm, đi cà phê, đi du lịch, dạo phố cuối tuần hay thậm chí tham dự những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu. Không nhiều món đồ trong tủ quần áo có thể đảm nhận nhiều vai trò đến vậy.

Xu hướng thời trang có thể thay đổi theo từng mùa, từng năm, nhưng quần jeans vẫn luôn là nền tảng để xây dựng một tủ đồ bền vững. Chúng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn mang đến cảm giác tự tin bởi sự quen thuộc và dễ ứng dụng.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao sau hàng chục năm xuất hiện, quần jeans vẫn chưa từng biến mất khỏi bản đồ thời trang. Và dù năm nay hay nhiều năm nữa có xuất hiện thêm bao nhiêu xu hướng mới, đây vẫn sẽ là món đồ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn giữ lại trong tủ quần áo của mình.