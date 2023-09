Mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục trong giai đoạn mang thai có thể an toàn nếu quan hệ đúng cách. Vậy quan hệ khi mang thai tháng thứ 4 có an toàn cho thai nhi không? Nên làm gì để an toàn cho thai nhi?

1. Có nên quan hệ tình dục khi mang thai hay không?

Trong quá trình mang thai, thai nhi được bao bọc bảo vệ bởi màng ối, nước ối vững chắc. Vì vậy dương vật hay tinh trùng không thể nào có thể chạm tới thai nhi, tinh dịch cũng không có khả năng xâm nhập vào bên trong nhờ có nút nhầy nằm ngay phần cổ tử cung. Nút nhầy này xuất hiện ngay khi cơ thể nhận được tín hiệu mang thai.

Vì vậy việc quan hệ vợ chồng trong giai đoạn mang thai không gây ảnh hưởng tới thai nhi nếu việc quan hệ đảm bảo đúng cách, nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp đặc biệt thai phụ đã có tiền sử sinh non, sảy thai hoặc đã có một số nguy cơ tiềm ẩn được bác sĩ cảnh báo thì nên hạn chế việc quan hệ tình dục khi mang thai.

Có nên quan hệ tình dục khi mang thai hay không? (Ảnh: internet)

2. Quan hệ khi mang thai tháng thứ 4 có an toàn cho thai nhi không?

Khi mang thai thì nhu cầu tình dục của thai phụ vẫn xuất hiện bình thường. Trong quá trình mang thai vẫn có thể quan hệ tình dục, bởi thai nhi được bao bọc bảo vệ bởi nước ối và nút nhầy cổ tử cung vững chắc. Vì vậy, nếu trường hợp vợ chồng có quan hệ tình dục nhẹ nhàng trong tháng thứ 4 của thai kỳ thì sẽ không gây ảnh hưởng cho thai nhi.

Hơn nữa nút nhầy ở cổ tử cung còn có tác dụng ngăn chặn mọi vi khuẩn, phòng ngừa nhiễm trùng khi quan hệ.

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 4 có an toàn cho thai nhi không? (Ảnh: internet)

Ngoài ra, ở tháng thứ 4 của thai kỳ, khi tình trạng hormone thay đổi đã dần được cân bằng, chứng nghén ngẩm cũng dẫn biến mất và cảm giác ham muốn trong giai đoạn này cũng cao hơn so với 3 tháng đầu. Bên cạnh đó trong giai đoạn này lưu lượng máu của cơ thể mẹ bầu có thể tăng thêm, dẫn tới các cảm giác cực khoái dễ đạt được hơn.

Thế nhưng, mẹ bầu cũng không cần quá lo lắng về các cơn co thắt do khoái cảm, Cường độ của cơn khoái cảm không đủ để gây co thắt ảnh hưởng tới tử cung, nên thai nhi vẫn sẽ an toàn.

3. Nên làm gì khi quan hệ tháng thứ 4 để không ảnh hưởng tới thai nhi

Quan hệ tình dục ở tháng thứ 4 được xem là an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai, tới tháng thứ 4 cũng có sự thay đổi về ngoại hình, bụng to hơn. Vậy nên một số lưu ý sau đây sẽ giúp quan hệ khi mang thai tháng thứ 4 thêm an toàn hơn.

3.1. Lựa chọn tư thế quan hệ

Tư thế quan hệ là yếu tố quan trọng, cần chú ý để đảm bảo sự an toàn cho mẹ bầu. Thời kỳ mang thai dù là an toàn nhưng cũng không nên lựa chọn các tư thế quan hệ mạo hiểm. Hãy nên tham khảo một số tư thế đơn giản an toàn như:

● Tư thế nữ ở trên: Đây là tư thế quan hệ giúp mẹ bầu có thể đạt được cực khoái nhanh hơn, giảm áp lực cho phần bụng. Ngoài ra, mẹ bầu có thể kiểm soát tốc độ nhanh chậm phù hợp.

● Tư thế doggy: Đây là tư thế quan hệ đi từ phía sau của mẹ bầu, tuy nhiên nếu mẹ bầu bụng quá to thì có khả năng gây khó chịu

● Tư thế úp thìa: Tư thế này cũng giúp mẹ bầu giảm áp lực lên phần bụng, giúp khả năng đạt cực khoái của mẹ bầu nhanh hơn.

3.2. Sử dụng bao cao su khi quan hệ trong thai kỳ

Việc sử dụng bao cao su trong khi quan hệ là cần thiết, dù là trong khi mang thai hay không mang thai để đảm bảo phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khi quan hệ.

Ngoài ra, các mẹ bầu cũng nên lưu ý một số vấn đề sau:

- Không quan hệ trong tình trạng người chồng đang mắc bệnh tình dục

- Có thể sử dụng chất bôi trơn để giảm tình trạng khô rát âm đạo, khiến việc quan hệ khó khăn

- Chỉ quan hệ trong khi mẹ bầu thấy thoải mái, có cảm xúc

4. Khi nào không nên quan hệ tình dục khi mang thai?

Mặc dù, việc quan hệ tình dục trong thời gian mang thai tháng thứ 4 là an toàn, không gây ảnh hưởng tới thai nhi. Nhưng không nên quan hệ tình dục trong các trường hợp sau đây:

- Thai phụ có tiền sử sinh non, sảy thai

- Có hiện tượng chảy máu, đau rát khi quan hệ

- Mang đa thai, thai sinh đôi, sinh ba

- Có hiện tượng rỉ ối, có dịch lỏng màu trắng xuất hiện

- Có cảnh báo từ bác sĩ trong quá trình thăm khám thai

- Có hiện tượng chảy máu âm đạo bất thường

Như vậy quan hệ khi mang thai tháng thứ 4 được cho là an toàn, không gây ảnh hưởng cho thai nhi. Tuy nhiên, nếu thai phụ có cảnh báo từ bác sĩ do gặp phải một số vấn đề sức khỏe hoặc có tiền sử sinh non, sảy thai thì tuyệt đối không nên quan hệ tình dục. Thay vào đó, có thể hâm nóng tình cảm bằng các cử chỉ thân mất như ôm, hôn…