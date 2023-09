3 dấu hiệu nguy hiểm khi trẻ bị sốt, bố mẹ cần đưa con đi khám ngay

Khi trở thành cha mẹ, các bậc phụ huynh sẽ phải học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng trong quá trình chăm sóc con. Nhiều ông bố, bà mẹ than thở giai đoạn mệt mỏi nhất chính là khi con bị ốm, sốt cao. Một số người phân vân không biết có nên đưa trẻ đi khám ngay không hay con có biểu hiện như thế nào mới cần tới bệnh viện.

Vì sao trẻ bị sốt?

Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em. Bình thường, nhiệt độ cơ thể của trẻ sẽ dao động trong khoảng từ 36.5 – 37.5 độ C. Khi trẻ bị sốt, nhiệt độ cơ thể của trẻ sẽ tăng lên trên 38 độ C. Sốt không phải là một bệnh xuất hiện đơn lẻ mà là một phần phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn.

Trên thực tế, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh bị sốt là tình trạng rất thường gặp, tuy nhiên, không phải tất cả sốt là nguy hiểm, là bệnh nặng, đôi khi đó là cách cơ thể chống lại sự nhiễm trùng.

Trẻ bị sốt nếu không được chăm sóc tốt thì có thể dẫn đến co giật và biến chứng viêm não, viêm màng não... Chính vì thế, các bậc phụ huynh cần phải biết làm gì khi trẻ bị sốt và có cách chăm sóc trẻ bị sốt đúng nhất.

Dấu hiệu nguy hiểm của sốt bao gồm

- Trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt ≥ 38 độ C, > 39 độ C ở trẻ từ 3 - 6 tháng tuổi, > 41,5 độ C ở trẻ > 6 tháng tuổi.

- Trẻ sốt trên 5 ngày.

- Sốt kèm theo những dấu hiệu rối loạn tri giác, yếu liệt chi, có suy hô hấp như thở nhanh, co giật, thóp phồng, cổ gượng, phát ban trên mặt da.

Nếu con sốt ngay trong đêm bố mẹ cần làm gì?

Nếu con dưới 3 tháng tuổi có sốt ≥ 38 độ C, 3 – 6 tháng con sốt > 39 độ C —> đi khám ngay.

Con bạn lớn hơn 6 tháng có sốt nhưng vẫn ngủ ngon, bạn có thể theo dõi qua đêm. Nếu con li bì, rên rỉ, bứt rứt, thở mệt hay co giật, cha mẹ cần đưa con đi khám ngay.

Cách chăm sóc trẻ bị sốt

- Kiểm tra, giám sát nhiệt độ

Khi trẻ bị sốt, thân nhiệt của trẻ tăng cao khiến trẻ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Khi trẻ bị sốt trên 38,5 độ C, mẹ có thể hạ nhiệt cho con bằng cách: Cho bé uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của bác sĩ, thường là acetaminophen hoặc ibuprofen.

Lưu ý, mẹ không dùng aspirin để hạ sốt cho trẻ, nhất là các cơn sốt có liên quan đến bệnh thủy đậu hoặc các bệnh nhiễm trùng do virus khác. Hơn nữa, trong một số trường hợp, aspirin có thể khiến trẻ bị suy gan. Ngoài ra, mẹ nên tránh dùng ibuprofen khi trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc đang có dấu hiệu mất nước.

- Uống nhiều nước:

Điều này giúp con bổ sung lượng nước bị mất đi do sốt. Nếu bé đang bú mẹ thì mẹ nên tăng cữ bú để tăng sức đề kháng.

- Mặc quần áo thoáng mát khi trẻ bị sốt:

Mẹ nên cởi bớt quần áo, chăn ấm để cơ thể con hạ bớt nhiệt, giúp hạ sốt hiệu quả.

- Chườm mát cơ thể trẻ bằng nước ấm:

Pha nước ấm như nước tắm cho bé, sau đó nhúng khăn rồi đặt vào 2 hõm nách và 2 bẹn, 1 khăn lau toàn thân trong vòng 30 – 45 phút. Cha mẹ cần thay khăn nhúng nước ấm liên tục đến khi thân nhiệt bé giảm. Nước ấm bốc hơi làm giãn mạch máu, giúp con hạ sốt một cách nhanh chóng.

- Bổ sung dinh dưỡng để con tăng sức đề kháng

Khi bị sốt trẻ thường chán ăn. Tuy nhiên cha mẹ vẫn cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho con. Điều này sẽ giúp cơ thể trẻ có nhiều năng lượng, tăng sức đề kháng và có thể đẩy lùi cơn sốt một cách nhanh chóng.

Chế độ dinh dưỡng của trẻ khi bị sốt phải đảm bảo có đủ lượng protein cho cơ thể, ít chất béo và cung cấp đủ calo cho các hoạt động của trẻ. Thông thường, trong 2-3 ngày đầu kể từ khi trẻ bắt đầu sốt, mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn dạng mềm, dễ tiêu hóa như súp, cháo, ngũ cốc và bổ sung thêm vitamin cho trẻ thông qua nước ép trái cây hoặc các loại trái cây mềm như chuối, cam, đu đủ,… Đồng thời, các bữa ăn nên được chia nhỏ ra, mỗi bữa cách nhau khoảng 2h và sau đó, tăng dần khoảng cách giữa các bữa lên 4h.

Khi trẻ bị sốt, bố mẹ nên tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, cay và chứa nhiều chất xơ. Không ép trẻ ăn nếu trẻ không thích vì điều này có thể khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, tình trạng biếng ăn trở nên nghiêm trọng hơn.

- Chú ý quan sát các biểu hiện của trẻ

Điều quan trọng khi chăm sóc trẻ bị sốt là theo dõi các biểu hiện của trẻ, từ đó, có biện pháp y tế hỗ trợ kịp thời. Sốt là một trong những triệu chứng ban đầu của một số bệnh nguy hiểm. Do đó, nếu nhiệt độ cơ thể của trẻ đã được giảm xuống dưới 39 độ C, trẻ uống đủ nước nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, các biểu hiện của trẻ không có dấu hiệu cải thiện, rất có thể trẻ đang gặp một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

- Cho trẻ nhiều thời gian để nghỉ ngơi

Sốt khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, do đó, trẻ sẽ cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn bình thường. Mẹ cần đảm bảo không khí trong phòng thông thoáng và duy trì nhiệt độ phòng của trẻ ở mức phù hợp.

Cách phòng tránh sốt ở trẻ em

- Cho trẻ tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Đảm bảo giấc ngủ cho trẻ.

- Thực hiện chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh.

- Vệ sinh thực phẩm cẩn thận trước khi chế biến và nấu chín kỹ trước khi cho trẻ ăn.

- Tập cho trẻ thói quen rửa tay với xà phòng khử khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Dùng giấy che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, sau đó vứt chúng vào thùng rác…