Có những người thường xuyên xuất hiện với áo len, quần jeans hay blazer mà vẫn khiến người khác muốn học theo. Sức hút đến từ việc họ hiểu rõ món đồ nào phù hợp với mình và biết cách kết hợp chúng thành một công thức riêng.

Đó cũng là tinh thần của "Personal Uniform", có thể hiểu là công thức trang phục mang dấu ấn cá nhân. Bạn tìm được những kiểu dáng, màu sắc và cách phối khiến mình tự tin, rồi linh hoạt điều chỉnh theo từng hoàn cảnh.

Với trang phục cơ bản, gu thẩm mỹ thể hiện qua đường vai áo, độ rủ của quần, độ dày của len hay hình dáng chiếc túi và đôi giày. Quần áo càng ít chi tiết, những lựa chọn ấy càng trở nên rõ nét.

1. Chọn đồ cơ bản có phom dáng phù hợp

Một chiếc áo len đen có thể đi cùng jeans xanh, quần âu hoặc chân váy. Blazer cũng dễ kết hợp với áo phông trắng, sơ mi và nhiều kiểu quần khác nhau. Đây là những món đồ giúp việc mặc đẹp mỗi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, tính linh hoạt chỉ phát huy khi trang phục vừa vặn. Vai blazer cần nằm ở vị trí phù hợp với kiểu dáng bạn chọn; tay áo không quá dài; quần có độ rủ đẹp và phần gấu không dồn thành nhiều nếp trên giày.

Với áo len, hãy chú ý bề mặt vải và độ đứng của áo. Một chiếc áo không bai nhão, không xù lông sẽ giúp tổng thể chỉn chu hơn.

2. Cân bằng tỷ lệ giữa áo và quần

Trong những cách phối ở bộ ảnh, sự tương phản giữa rộng và gọn giúp trang phục có đường nét. Blazer rộng vừa phải có thể khoác ngoài áo phông hoặc áo len ôm nhẹ. Áo len dáng rộng lại phù hợp với quần suông có phần cạp gọn gàng. Nếu cả áo và quần đều rộng, bạn có thể sơ vin một phần hoặc dùng thắt lưng để xác định vòng eo.

Chiều dài cũng quan trọng. Áo khoác, gấu quần và vị trí cạp cần được cân nhắc cùng nhau để người mặc trông cân đối, thoải mái khi di chuyển.

3. Dùng phụ kiện để tạo dấu ấn riêng

Cùng một bộ áo đen và jeans xanh, việc thay túi, giày hay trang sức đã có thể mang đến cảm giác khác biệt. Túi đứng phom giúp diện mạo thêm chỉn chu. Loafer tạo nét cổ điển, boots mang lại vẻ mạnh mẽ, còn giày bệt giúp bộ đồ nhẹ nhàng hơn. Một chiếc đồng hồ, đôi khuyên tai hoặc thắt lưng đơn giản cũng đủ tạo điểm nhấn.

Bạn nên chọn phụ kiện có sự liên kết về màu sắc, chất liệu hoặc tinh thần. Một vài chi tiết phù hợp sẽ giúp bộ đồ có cá tính mà vẫn gọn mắt.

4. Bắt đầu với đen, trắng, xám và xanh denim

Đây là bảng màu dễ ứng dụng cho tủ đồ hằng ngày. Áo len xám cổ V, áo phông trắng và quần âu rộng tạo cảm giác thư thái. Blazer tối màu, sơ mi xanh nhạt cùng jeans lại phù hợp cho những ngày cần vẻ thanh lịch.

Khi mặc nhiều món màu đen, hãy tạo sự khác biệt bằng chất liệu: Len mềm đi cùng da trơn, vải dạ kết hợp denim hoặc áo cotton phối quần âu. Nhờ vậy, từng lớp trang phục vẫn có chiều sâu. Một phần cổ áo trắng hay gấu áo hé lộ cũng có thể làm sáng tổng thể.

5. Mặc lại công thức quen thuộc theo những cách mới

Phong cách của Carolyn Bessette-Kennedy gợi nhắc đến sức hút của những món đồ đơn giản được lựa chọn nhất quán. Khi biết rõ kiểu dáng nào hợp với mình, bạn có thể xây dựng dấu ấn riêng qua những cách phối quen thuộc.

Blazer và jeans có thể đồng hành khi đi làm, dạo phố hoặc du lịch. Thay jeans bằng chân váy, đổi túi lớn sang túi nhỏ, chọn một đôi giày khác là bộ đồ đã phù hợp với hoàn cảnh mới.

Trước khi mua thêm, hãy thử phối lại những món đang có. Đôi khi, thay đổi độ dài gấu quần, cách sơ vin hay chiếc túi đi cùng đã đủ giúp bạn nhận ra công thức mặc đẹp phù hợp nhất với mình.

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