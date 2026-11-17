Quần jeans thường gắn với vẻ năng động, nhưng khi kết hợp cùng áo khoác có phom, chất liệu len mềm và phụ kiện tiết chế, món đồ này vẫn mang đến diện mạo thanh lịch. Năm bản phối dưới đây cùng sử dụng jeans ống rộng, song mỗi cách lựa chọn màu sắc và áo đi kèm lại tạo nên một sắc thái riêng, từ cổ điển đến trẻ trung.

1. Blazer nâu và jeans xanh nhạt: Gợi nét cổ điển kiểu old money

Blazer kẻ nâu khoác ngoài áo len nâu sẫm và sơ mi xanh nhạt tạo nên phần thân trên nhiều lớp nhưng vẫn hài hòa. Chiếc quần jeans xanh bạc giúp tổng thể nhẹ nhàng, bớt nghiêm nghị, phù hợp với những ngày muốn mặc chỉn chu mà vẫn thoải mái.

Điểm đáng học hỏi là sự liên kết giữa các món đồ: màu sơ mi gần với sắc xanh của quần, trong khi túi đeo vai nâu đồng điệu với blazer. Đôi loafer đen hoàn thiện vẻ cổ điển, gợi tinh thần old money từ những chi tiết quen thuộc.

Để áp dụng khi đi làm, nên chọn jeans ít hiệu ứng mài, không rách và có độ dài vừa chạm mu bàn chân. Blazer vừa vai sẽ giúp cân bằng phom quần rộng.

2. Áo khoác màu kem và jeans sáng: Nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn

Áo khoác màu kem mang bề mặt mềm xốp kết hợp với jeans xanh nhạt tạo cảm giác dịu mắt. Phom áo ngắn giúp phần eo không bị che quá nhiều, nhờ vậy tổng thể vẫn gọn gàng dù cả áo và quần đều có độ rộng.

Khăn quàng kẻ xám là chi tiết đáng chú ý. Chiếc khăn bổ sung lớp màu trung tính, đồng thời tạo đường dọc trước thân người. Túi đen và giày nâu giúp bộ đồ có độ tương phản, tránh cảm giác nhạt nhòa khi sử dụng nhiều tông sáng.

Với những ngày chỉ hơi se lạnh, có thể thay áo khoác dày bằng áo dạ mỏng hoặc áo khoác vải có phom tương tự.

3. Áo đen và jeans xanh: Công thức tối giản dễ mặc

Một chiếc áo đen phom rộng vừa phải kết hợp cùng jeans xanh ống rộng đã đủ tạo nên trang phục nổi bật về đường nét. Sắc đen tập trung ở áo, túi và giày giúp các chi tiết kết nối với nhau, còn màu xanh denim giữ lại vẻ trẻ trung.

Trong ảnh, phần gấu áo được thu gọn ở eo, để lộ cạp quần. Đây là thao tác nhỏ nhưng hữu ích khi phối hai món đồ rộng: đường eo rõ ràng giúp cơ thể trông cân đối hơn.

Nếu muốn áp dụng cho môi trường công sở thoải mái, có thể chọn áo len đen trơn, jeans xanh đậm và túi có phom đứng. Một đôi khuyên tai nhỏ là đủ để thêm nét tinh tế.

4. Áo khoác denim và quần jeans: Trẻ trung nhờ phối đồng màu

Bản phối denim đồng màu sử dụng áo khoác dáng ngắn cùng quần jeans xanh đậm. Những đường chỉ sáng tạo điểm nhấn trên nền vải tối, giúp bộ đồ có chi tiết mà không cần nhiều phụ kiện.

Áo thun trắng bên trong làm sáng khu vực gần gương mặt, đồng thời tạo khoảng chuyển giữa hai món denim. Thắt lưng đen giúp xác định vòng eo, còn sneakers giữ cho trang phục vẻ năng động.

Khi thử công thức này, nên ưu tiên áo khoác ngang hông hoặc ngắn hơn một chút. Nếu quần dài, phần gấu có thể xắn gọn để hạn chế vải dồn quanh giày.

5. Áo len xám và jeans xám: Thanh lịch từ cách phối sắc độ

Áo len xám đậm kết hợp với jeans xám nhạt tạo nên tổng thể đồng điệu nhưng vẫn phân biệt rõ từng lớp. Chiếc áo thun trắng lộ ra ở cổ chữ V giúp phần thân trên sáng và có chiều sâu hơn.

Túi đỏ rượu là điểm nhấn màu sắc duy nhất, vừa đủ làm bộ đồ bớt đơn điệu mà vẫn giữ vẻ nền nã. Giày đen tiếp tục nối dài bảng màu trung tính.

Với áo len rộng, có thể sơ vin nhẹ phần trước để lộ cạp quần và thắt lưng. Cách xử lý này giữ được độ mềm mại của áo, đồng thời tạo đường eo rõ hơn khi mặc cùng jeans ống rộng.