Huyền Lizzie và Quỳnh Lương diện blazer trắng đẹp xuất sắc: Cứ phối đồ đơn giản là đủ đẹp sang

Cùng lựa chọn blazer trắng và cách phối đồ ton-sur-ton, Huyền Lizzie và Quỳnh Lương đều ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh. Không cần phụ kiện cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, hai mỹ nhân vẫn toát lên khí chất cuốn hút nhờ những set đồ trắng tinh tế.

Đặc biệt, mỗi người lại có cách biến tấu riêng, khiến công thức diện đồ tưởng chừng đơn giản này trở nên nổi bật và đầy sức hút.

Huyền Lizzie thanh lịch, sang chảnh với blazer trắng mix cùng áo cổ ren

Huyền Lizzie ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch khi diện blazer trắng phối cùng áo có phần cổ ren điệu đà. Hai món đồ cùng tông trắng tạo nên tổng thể hài hòa, vừa nhẹ nhàng, nữ tính lại vừa toát lên nét sang chảnh.

Điểm nhấn của set đồ nằm ở phần cổ ren mềm mại, giúp chiếc blazer vốn có phần đứng dáng trở nên duyên dáng hơn. Không cần phối màu cầu kỳ, Huyền Lizzie vẫn có được diện mạo nổi bật, tinh tế mà không kém phần cuốn hút.

Đáng chú ý, thiết kế blazer trắng mà Huyền Lizzie lựa chọn còn đến từ một local brand Việt. Với phom dáng thanh lịch, dễ ứng dụng, chiếc blazer khi kết hợp cùng áo cổ ren đồng điệu về màu sắc càng giúp nữ diễn viên có được diện mạo sang trọng, nữ tính mà không cần mix đồ quá cầu kỳ.

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Quỳnh Lương đẹp phát sáng với blazer trắng

Quỳnh Lương cũng gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ khi diện blazer trắng kết hợp cùng váy ngắn xuyệt tông. Công thức phối đồ đơn giản nhưng vẫn đủ giúp nữ diễn viên toát lên vẻ sang chảnh, thanh lịch mà không kém phần trẻ trung, cuốn hút.

Chiếc blazer trắng mang đến nét chỉn chu, trong khi váy ngắn lại giúp tổng thể thêm phần nữ tính và hiện đại. Diện cả cây trắng, Quỳnh Lương trông như đẹp phát sáng, ghi điểm với phong cách thời trang tinh tế mà chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ.

Đáng chú ý, set đồ trắng mà Quỳnh Lương diện gồm 3 món: blazer, áo hai dây và chân váy ngắn, đều đến từ một local brand Việt. Bộ trang phục ghi điểm nhờ thiết kế thanh lịch, trẻ trung và dễ ứng dụng.

Chị em có thể sắm trọn set để có ngay diện mạo sang chảnh như Quỳnh Lương, hoặc mua riêng chiếc blazer trắng để kết hợp cùng những món đồ sẵn có trong tủ quần áo.

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Mix đồ với blazer trắng

Blazer trắng là món đồ khá dễ phối, có thể biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau. Chị em có thể kết hợp cùng áo hai dây và chân váy ngắn để có vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính như Quỳnh Lương, hoặc phối với áo cổ ren điệu đà như Huyền Lizzie.

Ngoài ra, blazer trắng cũng rất hợp với quần jeans, quần âu hay váy liền, vừa thanh lịch để đi làm, vừa đủ xinh xắn để xuống phố. Chỉ cần ưu tiên những món đồ có thiết kế đơn giản, màu sắc hài hòa là chị em đã có ngay set đồ đẹp mắt mà không cần mất nhiều thời gian lên đồ.

Gợi ý một vài mẫu blazer tôn dáng, sang chảnh cho các chị em

Mặc blazer trắng đẹp và sang như Huyền Lizzie hay Quỳnh Lương thực ra không hề khó, quan trọng là biết kết hợp những món đồ cơ bản và chọn được một chiếc blazer trắng đứng dáng, thanh lịch.

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ, chị em có thể tham khảo một vài mẫu blazer trắng dễ mặc, dễ phối dưới đây.

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