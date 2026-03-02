Quá vất vả cho Rosé suốt 7 năm qua

Trong thế giới K-pop, ít có hình ảnh nào nổi bật và được nhận diện ngay như mái tóc vàng bạch kim của Rosé. Nhưng đằng sau vẻ rạng rỡ ấy là cả một hành trình dài, thậm chí… "tàn khốc" hơn nhiều so với những gì người hâm mộ tưởng tượng. Giọng ca chính BLACKPINK đã gắn bó với màu tóc này khoảng bảy năm, biến nó thành một “biểu tượng” không thể nhầm lẫn mỗi khi nữ idol xuất hiện trên sân khấu, tạp chí hay sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, để giữ được sự hoàn hảo đó lại là một câu chuyện phức tạp.

Mái tóc vàng gắn liền với Rosé suốt 7 năm qua (Ảnh: Instagram)

Khác với các idol chỉ nhuộm tóc vài lần một năm, Rosé phải bảo dưỡng mái tóc của mình gần như liên tục. Theo chia sẻ từ hairstylist của cô trong một buổi phỏng vấn gần đây dành cho Worker’s High Club , việc duy trì màu tóc này đòi hỏi phải dặm sửa chân tóc (touch-up) hai tuần một lần – tần suất rất cao đối với bất kỳ kiểu nhuộm nào.

Điều này vốn đã là thử thách, nhưng thử thách đó còn tăng gấp bội vì lịch trình làm việc không ngừng nghỉ của Rosé. Cô thường xuyên di chuyển giữa các lục địa – từ châu Âu đến Hoa Kỳ – và stylist của cô nhiều lúc phải bay hơn 10 giờ chỉ để kịp sửa tóc đúng hạn. Thời gian di chuyển của ekip đôi khi còn dài hơn cả thời gian Rosé ở lại địa điểm đó. "Vì 2 tuần phải dặm lại chân tóc một lần nên nếu đã 2 tuần trôi qua, và Rosé đang ở Mỹ hoặc Paris, thì chúng tôi phải bay đến tận nơi." - nhà tạo mẫu tóc chia sẻ.

Dù lịch trình dày đặc, Rosé vẫn đảm bảo việc dặm chân tóc 2 tuần/ 1 lần. (Ảnh: Instagram)

Khi những tiết lộ về quá trình chăm sóc tóc của Rosé được chia sẻ rộng rãi, ngay lập tức đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Fan và netizen không chỉ choáng ngợp trước sự chuyên nghiệp và tận tâm của hairstylist, mà còn nể phục khả năng... chịu đau để hi sinh cho hình ảnh của Rosé, bởi việc dặm chân tóc không hề dễ chịu, hơn nữa đây còn với tần suất dày đặc. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng cho rằng Rosé có thể sử dụng biện pháp dùng tóc giả để giảm tải tổn hại cho tóc thật. Một vài người thậm chí còn đùa rằng tốt hơn là cô nên để tóc tự nhiên hoặc giảm tần suất làm mới để mái tóc được “nghỉ ngơi” thay vì chạy theo một hình ảnh cố định.

Netizen thán phục nhưng cũng lo lắng cho mái tóc của Rosé.

Trước đó, mái tóc vàng của Rosé từng nhiều lần "kêu cứu" qua những bức hình, khiến người hâm mộ “thấy mà xót xa”. Mái tóc của nữ idol thể hiện rõ sự hư tổn khi bị đứt gãy từng đoạn, khô xơ và mọc dựng lên ở đỉnh đầu, đặc biệt là ở những sợi nhỏ – một trong những dấu hiệu điển hình của tóc yếu do quá trình tẩy nhuộm liên tục và tác động của hóa chất mạnh. Người hâm mộ còn phát hiện rằng những lần Rosé xuất hiện với tóc suôn tự nhiên tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại lộ rõ phần tóc mỏng và dễ gãy ở một số vùng, dấy lên lo ngại về tình trạng tóc của ngôi sao đình đám trong vài năm tới nếu vẫn duy trì tần suất sử dụng hóa chất cao.