BTV chọn ra 5 phấn phủ giá "bình dân", siêu mỏng nhẹ và kiềm dầu cực ổn

Phấn phủ là bước nhỏ nhưng lại quyết định độ mịn và độ bền của lớp nền. Một sản phẩm tốt không chỉ giúp kiềm dầu mà còn làm lớp makeup "khóa" lại, hạn chế mốc nền và giúp da nhìn tự nhiên hơn. Nếu bạn đang tìm một loại phấn phủ mỏng nhẹ, dễ dùng mỗi ngày mà giá vẫn "mềm", dưới đây là 5 cái tên được BTV đánh giá cao.

1. Phấn phủ bột LCHEAR Tím Aurora - Ráo mịn, làm sáng da nhẹ nhàng

LCHEAR Tím Aurora gây ấn tượng với tông tím pastel giúp hiệu chỉnh da xỉn màu. Chất phấn bột siêu mịn, khi phủ lên da tạo hiệu ứng ráo nhẹ nhưng không khô căng. Nhờ sắc tím trung hòa nền da vàng, sản phẩm giúp da nhìn tươi và sáng hơn một cách tự nhiên, không bị bệch. Sản phẩm phù hợp cho những ai thường xuyên trang điểm nhẹ nhàng đi học, đi làm. Chỉ cần phủ một lớp mỏng ở vùng chữ T là đã đủ giữ lớp nền ổn định nhiều giờ.

Nơi mua: LCHEAR

2. Innisfree No Sebum Mineral Powder - Tự nhiên, ráo mịn, đa năng

Nhắc đến phấn phủ kiềm dầu bình dân, khó có thể bỏ qua No Sebum Mineral Powder của Innisfree. Đây là dòng phấn không màu, cực kỳ mỏng nhẹ, gần như "vô hình" trên da. Khi phủ lên, da lập tức khô ráo nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên. Ưu điểm lớn nhất là khả năng hút dầu tốt, đặc biệt phù hợp với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Ngoài phủ mặt, nhiều người còn dùng để kiềm dầu vùng tóc mái hoặc bầu mắt trước khi đánh phấn mắt.

Nơi mua: Innisfree

3. Phấn Phủ Lụa 8H Mistory - Kiềm dầu tốt, phù hợp cả makeup hoặc không makeup

Phấn phủ lụa 8H Mistory có chất phấn mịn, bám nhẹ trên da mà không làm dày nền. Điểm cộng là khả năng kiểm soát dầu khá ổn trong nhiều giờ, giúp lớp nền ít bị xuống tông. Sản phẩm phù hợp cho cả những ngày không trang điểm cầu kỳ. Bạn có thể chỉ dùng kem chống nắng rồi phủ nhẹ một lớp phấn để da trông mịn và bớt bóng dầu. Nhờ kết cấu mỏng, phấn hạn chế tình trạng mốc nền - điều mà nhiều người e ngại khi dùng phấn phủ hằng ngày.

Nơi mua: Mistory

4. Phấn Nụ Hoàng Cung Da Mụn - Lành tính, hỗ trợ gom cồi mụn

Phấn Nụ Hoàng Cung là sản phẩm mang hơi hướng truyền thống, nổi tiếng với tiêu chí lành tính. Chất phấn khá nhẹ, phù hợp với làn da đang có mụn hoặc nhạy cảm. Nhiều người dùng đánh giá sản phẩm giúp da khô thoáng, hỗ trợ gom cồi mụn khi sử dụng đều đặn. Vì thiên về sự tự nhiên nên lớp che phủ không quá cao, nhưng bù lại da nhìn mềm và không bị bí. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên sự dịu nhẹ hơn là lớp nền hoàn hảo.

Nơi mua: Phấn Nụ Hoàng Cung

5. Too Cool For School Art-Class by Rodin Finish Setting Pact - Tiện lợi, nhỏ gọn

Phiên bản phấn phủ dạng nén này ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiện mang theo trong túi xách. Chất phấn mịn, có nhũ rất nhẹ nên khi phủ lên da tạo hiệu ứng trong trẻo, bắt sáng tinh tế. Sản phẩm phù hợp để dặm lại lớp nền trong ngày. Nhờ kết cấu nén, phấn ít bay bụi hơn dạng bột, tiện lợi cho những ai hay di chuyển. Khi dùng đúng lượng, lớp finish nhìn tự nhiên chứ không quá lấp lánh.

Nơi mua: Too Cool For School

Dù là sản phẩm bình dân, bạn vẫn nên cân nhắc loại da và nhu cầu sử dụng. Da dầu ưu tiên phấn kiềm dầu tốt, da khô nên chọn loại mỏng nhẹ, tránh làm lộ vảy mốc. Ngoài ra, chỉ nên lấy lượng vừa đủ và phủ từng lớp mỏng để tránh dày phấn. Một hộp phấn phủ tốt không cần quá đắt tiền, quan trọng là phù hợp với làn da và thói quen trang điểm của bạn. Với 5 gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ tìm được "trợ thủ" giúp lớp nền luôn mịn nhẹ, tự nhiên suốt cả ngày.