Qua tuổi 35, đừng chỉ dưỡng ẩm: 5 kem dưỡng nên đầu tư để tăng sinh collagen, đẩy rãnh nhăn li ti từ sâu bên trong

Sau tuổi 35, làn da thường bắt đầu có những thay đổi rõ rệt hơn so với giai đoạn trước. Những đường nhăn nhỏ quanh mắt, khóe miệng hoặc trán có thể xuất hiện thường xuyên, da cũng dễ khô, kém đàn hồi và không còn giữ được vẻ căng mọng như tuổi đôi mươi. Đây là thời điểm nhiều chị em bắt đầu quan tâm đến những sản phẩm dưỡng da có khả năng hỗ trợ chống lão hóa thay vì chỉ tập trung vào cấp ẩm đơn thuần. Tuy nhiên, kem dưỡng chống lão hóa không phải "thuốc xóa nếp nhăn" và hiệu quả còn phụ thuộc vào tình trạng da, thành phần cũng như cách sử dụng. Nếu đang tìm một sản phẩm để bổ sung vào routine sau tuổi 35, dưới đây là 5 cái tên đáng tham khảo.

1. Alpmistro Silky Exquisite Orchid Age-Defying Cream

Alpmistro Silky Exquisite Orchid Age-Defying Cream là kem dưỡng hướng đến nhu cầu chăm sóc làn da đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Sản phẩm tập trung vào khả năng dưỡng ẩm và hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của làn da kém săn chắc, khô ráp. Với làn da trưởng thành, việc duy trì độ ẩm đóng vai trò quan trọng bởi da càng khô thì các đường nhăn nhỏ càng dễ trở nên rõ ràng. Một sản phẩm dưỡng có kết cấu đủ ẩm có thể giúp bề mặt da mềm mại và căng mịn hơn, từ đó khiến tổng thể khuôn mặt trông tươi tắn. Nếu bạn đã ngoài 35 và ưu tiên một loại kem dưỡng thiên về nuôi dưỡng, làm mềm da thay vì sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh, đây có thể là một lựa chọn để cân nhắc.

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2. Beplain Mung Bean Pore Tight-Up Soothing Cream

Beplain Mung Bean Pore Tight-Up Soothing Cream phù hợp với những người ngoài 35 tuổi nhưng vẫn quan tâm đến tình trạng lỗ chân lông, da không đều bề mặt hoặc dễ bí tắc. Sản phẩm tập trung vào khả năng làm dịu và dưỡng ẩm, giúp da duy trì cảm giác mềm mại mà không nhất thiết phải sử dụng một lớp kem quá nặng. Khi bước vào giai đoạn da bắt đầu lão hóa, việc chăm sóc hàng rào bảo vệ vẫn rất quan trọng, bởi một làn da đủ ẩm và ổn định sẽ có bề mặt trông mịn màng hơn. Tuy nhiên, sản phẩm không nên được kỳ vọng có thể làm "biến mất" nếp nhăn. Với những đường nhăn đã hình thành, điều quan trọng là kết hợp dưỡng ẩm với các hoạt chất chống lão hóa phù hợp và đặc biệt không bỏ qua kem chống nắng vào ban ngày.

Nơi mua: Beplain

3. Obagi Retinol 0.5 Smoothing Retinol Cream

Nếu ưu tiên chống lão hóa và muốn đưa retinol vào routine, Obagi Retinol 0.5 Smoothing Retinol Cream là sản phẩm đáng chú ý. Retinol là một dẫn xuất vitamin A được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da lão hóa nhờ khả năng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và cải thiện vẻ ngoài của nếp nhăn, kết cấu da theo thời gian. Nồng độ 0,5% thuộc nhóm cần được sử dụng có kiểm soát, đặc biệt với những người mới bắt đầu làm quen với retinol. Bạn không nên thoa thật nhiều với suy nghĩ dùng càng nhiều càng nhanh đẹp da. Thay vào đó, hãy bắt đầu với tần suất thấp, dưỡng ẩm đầy đủ và theo dõi phản ứng của da. Retinol cũng có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, vì vậy kem chống nắng vào ban ngày là bước bắt buộc nếu bạn đưa sản phẩm này vào chu trình.

Nơi mua: Obagi

4. innisfree Black Tea Enhancing Cream

innisfree Black Tea Enhancing Cream là lựa chọn thiên về dưỡng ẩm và chăm sóc làn da có dấu hiệu mệt mỏi, khô thiếu sức sống. Khi ngoài 35 tuổi, nhiều người nhận thấy da không chỉ xuất hiện nếp nhăn mà còn trở nên dễ mất nước hơn, đặc biệt trong thời tiết hanh khô hoặc khi thường xuyên ngồi phòng điều hòa. Một loại kem dưỡng có khả năng cung cấp và duy trì độ ẩm sẽ giúp bề mặt da trông mềm mại, căng mịn hơn. Sản phẩm cũng phù hợp với những người chưa muốn bắt đầu ngay với các treatment mạnh mà muốn xây dựng một nền da ổn định trước. Khi sử dụng, bạn có thể thoa một lớp vừa đủ sau serum vào buổi tối, tập trung hơn vào những khu vực thường khô hoặc xuất hiện đường nhăn nhỏ.

Nơi mua: innisfree

5. Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched là cái tên phù hợp với những người đang tìm một loại kem dưỡng có kết cấu giàu dưỡng và tập trung vào nhu cầu chăm sóc da có nếp nhăn. Công thức được phát triển theo hướng dưỡng ẩm, giúp da mềm mại và hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của những đường nhăn do khô da. Với làn da trưởng thành, một lớp dưỡng đủ ẩm vào buổi tối có thể giúp da trông căng hơn vào sáng hôm sau. Sản phẩm có kết cấu giàu dưỡng nên đặc biệt phù hợp với những người có làn da thường đến khô hoặc thích cảm giác được "ủ ẩm" khi ngủ. Nếu da dầu hoặc dễ bít tắc, bạn nên bắt đầu bằng một lượng nhỏ để kiểm tra khả năng phù hợp.

Nơi mua: Shiseido

Khi đã xuất hiện nếp nhăn, nhiều người thường kỳ vọng một lọ kem dưỡng có thể nhanh chóng làm da căng mịn và xóa hoàn toàn dấu hiệu tuổi tác. Thực tế, kem dưỡng chủ yếu hỗ trợ cấp ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ và cải thiện vẻ ngoài của da; những nếp nhăn sâu khó có thể biến mất chỉ nhờ skincare. Vì vậy, thay vì tìm một sản phẩm "thần kỳ", bạn nên xây dựng routine phù hợp với tình trạng da.

Ban ngày, chống nắng vẫn là bước quan trọng nhất để hạn chế tác động của tia UV lên quá trình lão hóa. Ban đêm, có thể kết hợp kem dưỡng với những hoạt chất đã được nghiên cứu về chống lão hóa như retinoid, peptide hoặc các thành phần hỗ trợ khác tùy khả năng dung nạp. Nếu sử dụng retinol, hãy bắt đầu từ từ và không kết hợp quá nhiều treatment mạnh cùng lúc để hạn chế kích ứng. Bên cạnh đó, ngủ đủ, ăn uống cân bằng và hạn chế hút thuốc cũng góp phần duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh của làn da.

Sau tuổi 35, mục tiêu chăm da không phải là cố gắng đưa làn da trở lại tuổi 20 mà là giữ cho da đủ ẩm, khỏe, đàn hồi và làm chậm sự xuất hiện của những dấu hiệu lão hóa có thể kiểm soát. Một sản phẩm phù hợp, được sử dụng đều đặn và kết hợp với chống nắng sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với việc liên tục thay đổi mỹ phẩm chỉ vì những lời quảng cáo về khả năng "xóa nhăn" tức thì.