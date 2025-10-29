Quá nhiều người thấy cấn với hàm răng vàng của Doãn Quốc Đam

Phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hiện đang trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ nhờ kịch bản nhiều kịch tính, tuyến nhân vật cũng được khắc họa đầy chiều sâu, đặc biệt là vai diễn của Doãn Quốc Đam. Trong những tập gần đây, khi tình tiết ngoại tình được đẩy lên cao trào, nhân vật của anh trở thành tâm điểm tranh cãi. Đảm nhận hình tượng gắn với mác danh tổng tài, từ ngoại hình đến phong cách thời trang của nam diễn viên sinh năm 1988 đều bị soi mạnh. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật của Doãn Quốc Đam chưa được đầu tư đúng mức, khiến người xem lúc nào cũng cảm thấy sai sai vì không hợp với hình tượng long lanh cần có của tổng tài.

Outfit của Doãn Quốc Đam trên phim từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì trông bình dân, không phù hợp với vị thế nhân vật mà phim xây dựng.

Trong tập phim mới đây, phân cảnh của Doãn Quốc Đam tiếp tục khiến người xem lấn cấn. Dù diện sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn gàng chuẩn quý ông thành đạt, thế nhưng hàm răng vàng lại trở thành chi tiết kém duyên khiến netizen khó lòng bỏ qua. Không ít khán giả đùa rằng, chỉ cần răng trắng thêm vài tông thôi là giao diện anh đã đủ sáng cả khung hình, trông long lanh ra dáng tổng tài hơn hẳn.

Hình ảnh cận visual của Doãn Quốc Đam với hàm răng không được trắng trẻo đang khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Trong bức hình từng được đoàn làm phim đăng tải, hàm răng của Doãn Quốc Đam đã được chỉnh sửa, trắng sáng ngang Phương Oanh, khiến diện mạo nam diễn viên lịch lãm và long lanh hơn.

Dẫu vậy, phải công nhận nam diễn viên vẫn giữ được phong độ, nét diễn tự nhiên và nụ cười duyên đặc trưng. Cũng có thể đạo diễn phim đang muốn kéo khán giả về với thực tại bằng tạo hình “tổng tài phiên bản tả thực”. Vì xét cho cùng, nhân vật của Doãn Quốc Đam đã có gia đình, cộng thêm việc thường xuyên đi uống rượu tiếp khách thì răng... khó mà trắng nổi.

Netizen chia 2 luồng ý kiến: một bên chê hàm răng kém long lanh của Doãn Quốc Đam, một bên lại cho rằng như vậy trông khá thực tế.

Chỉnh răng trắng hơn là giao diện tổng tài của Doãn Quốc Đam đã lập tức long lanh rồi! Công tâm, hàm răng trắng vẫn giúp nụ cười nam diễn viên thêm sáng, duyên đáng hơn.

Trước đó, nhân vật của Doãn Quốc Đam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng từng bị chê bai khi ngoại hình không được như kỳ vọng. Dù diện sơ mi, áo polo chỉn chu cùng phong thái điềm đạm, song hàm răng khấp khểnh, không đều màu ảnh hưởng khá nhiều tới visual của nam diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ làm giảm bớt khí chất “tổng tài” mà nhân vật hướng đến.

Doãn Quốc Đam từng nhiều lần bị chê với hàm răng xỉn màu.

Nhờ AI giúp chồng Phương Oanh có được giao diện tổng tài với hàm răng trắng đều, làn da mịn màng. Có lẽ thế này thì phim sẽ hợp lý hơn!



